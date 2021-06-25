Skoda имеет на Россию большие планы: новый недорогой кроссовер и лидерство среди европейских брендов
Фото: Skoda
Ставку cделают на эффективность и простоту – двух фирменных чертах Skoda. Компания намерена выйти в лидеры по затратам среди основных европейских конкурентов и добиться устойчивой рентабельности продаж на уровне не менее 8%. Для этого автопроизводитель упрощает внутренние бюрократические процессы и логистику, а также выводит на рынок новые, привлекательные по цене модели.
Нынешним летом новый компактный кроссовер Skoda Kushaq должен появиться в салонах индийских дилеров. В среднесрочной перспективе новинку планируют предложить покупателям в России и Северной Африке.
Напомним, Skoda Kushaq построен на модульной архитектуре MQB-A0-IN, специально адаптированной для индийского рынка. Современные технологии и комфорт сочетаются с компактными размерами. По габаритам он чуть меньше Hyundai Creta: длина – 4 221 мм, ширина – 1 760 мм, высота – 1 612 мм. Подвеска кроссовера адаптирована для плохих дорог, которые в Индии не лучше, чем в России.
В моторную гамму входят два бензиновых агрегата TSI: объемом 1,0 литр (115 л.с., 175 Нм) и 1,5 литра (150 л.с., 250 Нм). Коробки передач: 6-ступенчатая «механика», 6-диапазонный «автомат» и 7-ступенчатый «робот» DSG.
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