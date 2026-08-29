Дешевле «китайцев»: в продажу вернулся доступный кроссовер Skoda, который выпускали в России

Skoda Karoq из Китая: новый кроссовер дешевле конкурентов снова на российском рынке

В России вновь доступны новые Skoda Karoq, теперь поставляемые из Китая. Модель выделяется сочетанием оснащения и цены, что особенно актуально на фоне роста стоимости кроссоверов и ограниченного выбора на рынке. Разбираемся, чем интересен этот вариант.

В России вновь доступны новые Skoda Karoq, теперь поставляемые из Китая. Модель выделяется сочетанием оснащения и цены, что особенно актуально на фоне роста стоимости кроссоверов и ограниченного выбора на рынке. Разбираемся, чем интересен этот вариант.

Появление новой Skoda Karoq из Китая на российском рынке стало событием для тех, кто ищет доступный и хорошо оснащенный кроссовер. В 2022 году Karoq исчез из салонов официальных дилеров, теперь же автомобиль возвращается, но уже в виде импортных поставок из Поднебесной.

Минимальная цена на новую Skoda Karoq составляет 1,7 миллиона рублей — именно столько просят за машину под заказ. В наличии такие кроссоверы встречаются редко, но их можно привезти через дилеров во Владивостоке. За эти деньги покупатель получает автомобиль с комбинированной отделкой салона, кондиционером, современной медиасистемой с сенсорным экраном, подогревом передних сидений и зеркал, двухзонным климат-контролем, системой бесключевого доступа и камерой заднего вида с парктрониками. Это делает Karoq одним из самых оснащенных вариантов в своем ценовом сегменте.

Технически китайская версия Skoda Karoq включает только один вариант двигателя - бензиновый с турбомотором TSI объемом 1,4 литра мощностью 150 л.с., который работает в паре с семиступенчатой ​​роботизированной коробкой DSG.

На фоне роста цен на кроссоверы и сокращения ассортимента после ухода западных брендов, предложение Skoda Karoq выглядит особенно актуальным. Для сравнения, другой бюджетный кроссовер концерна VAG — Volkswagen T-Roc — стоит сейчас от 1,72 миллиона рублей, а выбор среди новых европейских моделей заметно ограничен. В этой ситуации китайские поставщики становятся одним из способов получить современный автомобиль по доступной цене.

Тенденция на альтернативные поставки автомобилей из-за рубежа затрагивает не только кроссоверы, но и другие сегменты транспорта. Например, на рынке электровелосипедов также наблюдается рост интереса к новым моделям с расширенными возможностями, как это видно на примере грузового электровелосипеда SISIGAD с увеличенным запасом хода . Согласно данным, российские покупатели все чаще обращают внимание на импортные решения, которые сочетают в себе функциональность и цену.

Возвращение Skoda Karoq из Китая может привести к постепенному восстановлению ассортимента на российском рынке кроссоверов. Для покупателей это шанс приобрести знакомую модель в современном оснащении, не переплачивая за бренд или эксклюзивность. Однако стоит учитывать, что гарантийные и сервисные условия для таких автомобилей могут отличаться от привычных.