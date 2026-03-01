Обзор рынка: Какие комплектации и цены предлагают на новый Skoda Karoq китайской сборки в разных городах России

Skoda Karoq из Китая появился в России по цене ниже конкурентов Tenet и Belgee

В России стартовали продажи нового Skoda Karoq китайской сборки по цене от 1,7 млн рублей. Модель оказалась дешевле локальных конкурентов и доступна в разных комплектациях. Разбираемся, чем интересен этот кроссовер и почему его появление вызвало ажиотаж.

В России стартовали продажи нового Skoda Karoq китайской сборки по цене от 1,7 млн рублей. Модель оказалась дешевле локальных конкурентов и доступна в разных комплектациях. Разбираемся, чем интересен этот кроссовер и почему его появление вызвало ажиотаж.

Появление новой сборки Skoda Karoq на российском рынке стало неожиданным событием для многих автолюбителей. На фоне подорожания даже локальных моделей этот кроссовер привлекает не только ценой, но и набором опций, которые раньше были доступны лишь в более дорогих сегментах. Теперь у покупателей есть возможность приобрести современный автомобиль с богатым оснащением, не переплачивая за бренд или сборку.

Skoda Karoq, ранее выпускавшаяся в Нижнем Новгороде, теперь поступает в Россию по параллельному импорту. Машины доступны как из Франции, так и под заказ, а минимальная цена начинается с отметки 1 700 000 рублей. Это предложение заметно выгоднее, чем у альтернатив: Tenet T4, собираемый в Калуге, стоит минимум 2 039 000 рублей, а белорусский Belgee X50 стартует от 2 479 990 рублей. Такая разница в цене делает Karoq особенно привлекательным для тех, кто ищет оптимальное соотношение стоимости и оснащения.

Базовая версия Skoda Karoq включает тканево-эко-кожаную отделку сидений, пластиковый многофункциональный руль, подогрев передних сидений и зеркал, несколько USB-портов, систему бесключевого доступа с запуском двигателя, кондиционер, а также камеру заднего вида с датчиками парковки. Подобный набор опций редко встречается в стартовых комплектациях других моделей за эти деньги. В более дорогих версиях, которые предлагают водителям из Красноярска, Новосибирска, Ижевска и других городов, появляются кожаный руль, двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель, камера кругового обзора, медиасистема с большим тачскрином, адаптированный круиз-контроль, панорамная крыша с люком, электропривод багажника, 18-дюймовые литые диски и комплекс электронных ассистентов водителя. Цены на такие комплектации варьируются от 2 070 000 до 2 945 000 рублей в зависимости от региона и уровня оснащения.

География поставок впечатляет: новые Skoda Karoq уже доступны для заказа из Франции в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Самаре, Чебоксарах, Смоленске, Перми, Воронеже, Казани, Кирове, Стерлитамаке, Оренбурге, Волгограде и Симферополе. В каждом городе дилеры предоставляют свои условия и сроки доставки, что позволяет выбрать наиболее удобный вариант. Что касается технической части, то в Россию поставляется только версия со 150-сильным турбомотором объемом 1,4 литра, который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG. Привод — исключительно передний, что характерно для большинства кроссоверов этого класса. Более слабый 1,2-литровый двигатель на российском рынке не представлен.

Интересно, что параллельно с Karoq на российском рынке появился еще один бюджетный кроссовер Skoda — Kamiq, также европейской сборки. Его можно приобрести как в стандартной комплектации, так и в спортивной версии GT, причем цены на базовую модификацию начинаются от 1 706 000 рублей. Это говорит о том, что спрос на доступные и хорошо оснащенные кроссоверы остается на высоком уровне, несмотря на все сложности с доставкой и логистикой. Появление Skoda Karoq европейской сборки на российском рынке — это не просто очередная новинка, а важный сигнал для всего сегмента массовых кроссоверов. На фоне роста цен и ограниченного выбора такие предложения становятся настоящей находкой для прагматичных покупателей, которые ценят комфорт, современные технологии и разумную стоимость.