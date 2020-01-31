31 января 2020, 13:07
Skoda Karoq подешевел на старте продаж
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Фото: Skoda
Российские дилеры Skoda начали принимать заказы на новый компактный кроссовер Karoq. Цена базовой комплектации оказалась дешевле на 16 000 рублей по сравнению с объявленной в декабре. Кроссовер с 1.4 TSI (150 л.с. ), 8-диапазонным «автоматом» и передним приводом стоит от 1 499 000 рублей.
Фото: Skoda
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Комплектаций пока только две: Ambition (от 1 499 000 рублей) и Style (от 1 673 000 рублей). В перечень оборудования первой из них входят 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодные задние фонари, круиз-контроль, задние парктроники, двухзонный климат-контроль, передние сиденья с подогревом и медиасистема с 6,5-дюймовым экраном и 8 динамиками. В версии Style дополнительно появляются 17-дюймовые диски, светодиодная оптика, передние датчики парковки, система бесключевого доступа, электропривод боковых зеркал, подогрев руля и комбинированная отделка сидений.
Дополнительно можно дозаказать круиз-контроль, автоматический дальний свет, систему контроля «слепых» зон, обогрев лобового стекла и задних сидений, электропривод двери багажного отделения. Сборка Skoda Karoq стартовала на заводе «Группы ГАЗ» в декабре 2019 года. Первые «живые» экземпляры появятся у дилеров 14 февраля. До конца 2020 года список доступных модификаций расширится за счет версий с 1,6-литровым «атмосферником», механической коробкой передач и полноприводных кроссоверов с 1.4 TSI и DSG-6.
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ГАЗ в своем репертуаре! Что то делаем, но что сами не знаем. Но зато по Европам автопробег устраивает, санкции виноваты, Европа, Трамп и США. Подумали бы головой, кому нужна шкода, когда за такие деньги можно легко Митцубиси аутлендер купить!
Да нам бы хоть самый слабенький, базовый в Россию поставляли! Йети хорош, но давно уже требует смены поколений, почему в Skode считают, что для России больше подходит Кадьяк? Да, у нас много любителей больших кроссоверов, но немало и поклонников паркетников и популярность Йети тому в подтверждение.
Очень интересно посмотреть на Карок украинской сборки. Как-то сомневаюсь, что она по качеству не уступает чешской. У нас в России тоже со сборкой не все благополучно, поэтому посмотрим. И жаль, что до нас Карок даже в такой сборке еще не добрался. Кадьяк большой и дорогой, а вот смену Йети давно уже ...
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