4 июня 2018, 21:05
Skoda Karoq превратили в шикарный кросс-кабриолет
Студенты школы Skoda в чешском городе Млада-Болеслав представили результат свой работы. За учебный год они спроектировали и построили роскошный красный кросс-кабриолет под названием Skoda Sunroq. Автомобиль создан в единственном экземпляре, и запускать его в серию чешская компания не планирует. А жаль.
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Габаритные размеры Sunroq остались такие же, как у Karoq. Лишь дорожный просвет уменьшился на 10 мм за счет новых амортизаторов от Octavia RS. Кроме того, автомобиль получил 20-дюймовые колесные диски и более мощные тормоза. Под капотом новинки стандартный 1,5-литровый турбированный мотор TSI мощностью 150 л.с. Динамические характеристики Sunroq не сообщаются. Кроссовер Karoq, оснащенный таким двигателем, набирает первую «сотню» за 8,4 секунды, а его «максималка» – 204 км/ч.
Запускать в серийное производство кросс-кабриолет Skoda не планирует. Автомобиль призван продемонстрировать знания и навыки учеников академии и вскоре займет свое место в музее чешской марки. Он присоединиться к созданным ранее студентами двухместному Citigo, пикапу Fabia, купеобразному Rapid Spaceback и электрическому багги Citigo.
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Отзывы по теме
Да нам бы хоть самый слабенький, базовый в Россию поставляли! Йети хорош, но давно уже требует смены поколений, почему в Skode считают, что для России больше подходит Кадьяк? Да, у нас много любителей больших кроссоверов, но немало и поклонников паркетников и популярность Йети тому в подтверждение.
Очень интересно посмотреть на Карок украинской сборки. Как-то сомневаюсь, что она по качеству не уступает чешской. У нас в России тоже со сборкой не все благополучно, поэтому посмотрим. И жаль, что до нас Карок даже в такой сборке еще не добрался. Кадьяк большой и дорогой, а вот смену Йети давно уже ...
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