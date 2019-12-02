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2 декабря 2019, 17:59

Skoda Karoq приедет в Россию с «автоматом»

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Стали известны первые технические подробности о новом компактном кроссовере Skoda Karoq, российская премьера которого запланирована на 11 декабря 2019 года. Кроссовер будут собирать на одном заводе с Octavia в Нижнем Новгороде. Как и Octavia нового поколения, Karoq получит 8-диапазонный «автомат».
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Как стало известно редакции «Журнала Авто.ру», кроссовер Skoda Karoq российской сборки будет предлагаться с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Об этом журналистам рассказали сразу несколько официальных дилеров Skoda. Кроссовер получит агрегат Aisin, аналогичный Skoda Octavia четвертого поколения. Кроме того, такую же классическую автоматическую коробку передач с гидротрансформатором ставят на Volkswagen Teramont и седаны Jetta последнего поколения, предназначенные для американского рынка.

По предварительной информации АКПП-8 предложат в связке с 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 110 лошадиных сил и передним приводом. В качестве альтернативы покупатели смогут выбрать турбомотор 1.4 TSI с отдачей 150 «лошадей». С какими коробками передач будет работать в паре наддувный агрегат, пока неизвестно. Но версии с полным приводом у российского Skoda Karoq точно появятся.

На официальном российском сайте Skoda запустили таймер, отсчитывающий время до премьеры компактного кроссовера Karoq в нашей стране. Цены и комплектации обещают назвать через 9 дней или 11 декабря. Сборку локализуют на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. В настоящее время здесь выпускают также Skoda Octavia и Kodiaq. В продажу новинка поступит ближе к весне 2020 года.

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Комментарии
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Отзывы по теме
«Горячий» Skoda Karoq RS станет гибридным
Да нам бы хоть самый слабенький, базовый в Россию поставляли! Йети хорош, но давно уже требует смены поколений, почему в Skode считают, что для России больше подходит Кадьяк? Да, у нас много любителей больших кроссоверов, но немало и поклонников паркетников и популярность Йети тому в подтверждение.
Михаил
«Еврокар» начинает собирать Skoda Karoq и грезит электромобилями
Очень интересно посмотреть на Карок украинской сборки. Как-то сомневаюсь, что она по качеству не уступает чешской. У нас в России тоже со сборкой не все благополучно, поэтому посмотрим. И жаль, что до нас Карок даже в такой сборке еще не добрался. Кадьяк большой и дорогой, а вот смену Йети давно уже ...
Алексей
Форум Skoda Fabia
Цитата:| Кому: Василий Если вас не смущает размер авто, и устраивает его двигатель, то можете покупать. Лично я бы не стал. Двигатель 1.2TSI турбированный, зимой не будет прогреваться пока машина стоит, ну т.е. если минут 30 постоит то может чего и нагреет. Если вас интересует машина подобного размера ...
Kuzya
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Skoda Karoq приедет в Россию с «автоматом»
{{material_128129}}Как стало известно редакции «Журнала Авто.ру», кроссовер Skoda Karoq российской сборки будет предлагаться с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Об этом журналистам рассказали сразу несколько официальных дилеров Skoda. Кроссовер получит агрегат Aisin, аналогичный Skoda Octavia четвертого поколения. Кроме того, такую же классическую автоматическую коробку передач с гидротрансформатором ставят на Volkswagen Teramont и седаны Jetta последнего поколения, предназначенные для американского рынка.По предварительной информации АКПП-8 предложат в связке с 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 110 лошадиных сил и передним приводом. В качестве альтернативы покупатели смогут выбрать турбомотор 1.4 TSI с отдачей 150 «лошадей». С какими коробками передач будет работать в паре наддувный агрегат, пока неизвестно. Но версии с полным приводом у российского Skoda Karoq точно появятся.На официальном российском сайте Skoda запустили таймер, отсчитывающий время до премьеры компактного кроссовера Karoq в нашей стране. Цены и комплектации обещают назвать через 9 дней или 11 декабря. Сборку локализуют на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. В настоящее время здесь выпускают также Skoda Octavia и Kodiaq. В продажу новинка поступит ближе к весне 2020 года.
2019-12-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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