2 декабря 2019, 17:59
Skoda Karoq приедет в Россию с «автоматом»
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Стали известны первые технические подробности о новом компактном кроссовере Skoda Karoq, российская премьера которого запланирована на 11 декабря 2019 года. Кроссовер будут собирать на одном заводе с Octavia в Нижнем Новгороде. Как и Octavia нового поколения, Karoq получит 8-диапазонный «автомат».
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По предварительной информации АКПП-8 предложат в связке с 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 110 лошадиных сил и передним приводом. В качестве альтернативы покупатели смогут выбрать турбомотор 1.4 TSI с отдачей 150 «лошадей». С какими коробками передач будет работать в паре наддувный агрегат, пока неизвестно. Но версии с полным приводом у российского Skoda Karoq точно появятся.
На официальном российском сайте Skoda запустили таймер, отсчитывающий время до премьеры компактного кроссовера Karoq в нашей стране. Цены и комплектации обещают назвать через 9 дней или 11 декабря. Сборку локализуют на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. В настоящее время здесь выпускают также Skoda Octavia и Kodiaq. В продажу новинка поступит ближе к весне 2020 года.
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Отзывы по теме
Да нам бы хоть самый слабенький, базовый в Россию поставляли! Йети хорош, но давно уже требует смены поколений, почему в Skode считают, что для России больше подходит Кадьяк? Да, у нас много любителей больших кроссоверов, но немало и поклонников паркетников и популярность Йети тому в подтверждение.
Очень интересно посмотреть на Карок украинской сборки. Как-то сомневаюсь, что она по качеству не уступает чешской. У нас в России тоже со сборкой не все благополучно, поэтому посмотрим. И жаль, что до нас Карок даже в такой сборке еще не добрался. Кадьяк большой и дорогой, а вот смену Йети давно уже ...
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