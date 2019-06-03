3 июня 2019, 15:35
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
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Студенты академии Skoda завершили работу над очередным проектом. Задачей нынешнего учебного года стало превращение кроссовера Skoda Kodiaq в мощный пикап Mountiaq со шноркелем и дорожным просветом в 290 мм.
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Двери концептуального пикапа стали шире, стандартные колеса заменили на 17-дюймовые внедорожные диски, обутые в покрышки Falken Wildpeak A/T. Колея увеличилась на 30 мм. В качестве доп.оборудования пикап получил шноркель и лебедку. В салоне на спинках кресел появилось вышитое изображение горных вершин (Mountain – англ. гора) и контрастная оранжевая прострочка в цвет кузова. Следуя фирменной философии Simply Clever, в пикапе реализовали множество умных решений – от раций, встроенной диодной подсветки грузового отсека и капота до холодильника и 2-киловаттного сабвуфера с усилителем.
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Отзывы по теме
Да нам бы хоть самый слабенький, базовый в Россию поставляли! Йети хорош, но давно уже требует смены поколений, почему в Skode считают, что для России больше подходит Кадьяк? Да, у нас много любителей больших кроссоверов, но немало и поклонников паркетников и популярность Йети тому в подтверждение.
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