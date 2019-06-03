3 июня 2019, 15:35

Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq

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Студенты академии Skoda завершили работу над очередным проектом. Задачей нынешнего учебного года стало превращение кроссовера Skoda Kodiaq в мощный пикап Mountiaq со шноркелем и дорожным просветом в 290 мм.
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
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Студенты академии Skoda в чешском городе Млада-Болеслав продемонстрировали концептуальный пикап Skoda Mountiaq, созданием которого они занимались на протяжении целого учебного года. Под руководством наставников 35 студентов смогли построить пикап на базе кроссовера Kodiaq за 2 000 рабочих часов. Донорский автомобиль лишился задних дверей, чтобы освободить место под вместительную многоуровневую грузовую площадку. Для пикапа спроектировали новую укороченную крышу с дополнительным блоком светодиодов, установленным над лобовым стеклом.

Двери концептуального пикапа стали шире, стандартные колеса заменили на 17-дюймовые внедорожные диски, обутые в покрышки Falken Wildpeak A/T. Колея увеличилась на 30 мм. В качестве доп.оборудования пикап получил шноркель и лебедку. В салоне на спинках кресел появилось вышитое изображение горных вершин (Mountain – англ. гора) и контрастная оранжевая прострочка в цвет кузова. Следуя фирменной философии Simply Clever, в пикапе реализовали множество умных решений – от раций, встроенной диодной подсветки грузового отсека и капота до холодильника и 2-киловаттного сабвуфера с усилителем.

Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
Габаритная длина Skoda Mountiaq – 4 999 мм, ширина – 2 005 мм и высота – 1 710 мм. Таким образом, концепт-кар получился значительно длиннее, шире и выше, чем стандартный Skoda Kodiaq. Пикап весит внушительные 2 450 килограммов, а его дорожный просвет увеличили до 29 см (на 10 см больше, чем у вседорожной версии Kodiaq Scout). Под капотом новинки – стандартный 2,0-литровый бензиновый мотор TSI мощностью 190 л.с. Skoda Mountiaq построен в единственном экземпляре, но что мешает Skoda выпустить бюджетный аналог Volkswagen Amarok?


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Отзывы по теме
«Горячий» Skoda Karoq RS станет гибридным
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Михаил
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Очень интересно посмотреть на Карок украинской сборки. Как-то сомневаюсь, что она по качеству не уступает чешской. У нас в России тоже со сборкой не все благополучно, поэтому посмотрим. И жаль, что до нас Карок даже в такой сборке еще не добрался. Кадьяк большой и дорогой, а вот смену Йети давно уже ...
Алексей
Форум Skoda Fabia
Цитата:| Кому: Василий Если вас не смущает размер авто, и устраивает его двигатель, то можете покупать. Лично я бы не стал. Двигатель 1.2TSI турбированный, зимой не будет прогреваться пока машина стоит, ну т.е. если минут 30 постоит то может чего и нагреет. Если вас интересует машина подобного размера ...
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Skoda Kodiaq стал брутальным пикапом Mountiaq
{{material_123511}}Студенты академии Skoda в чешском городе Млада-Болеслав продемонстрировали концептуальный пикап Skoda Mountiaq, созданием которого они занимались на протяжении целого учебного года. Под руководством наставников 35 студентов смогли построить пикап на базе кроссовера Kodiaq за 2 000 рабочих часов. Донорский автомобиль лишился задних дверей, чтобы освободить место под вместительную многоуровневую грузовую площадку. Для пикапа спроектировали новую укороченную крышу с дополнительным блоком светодиодов, установленным над лобовым стеклом.Двери концептуального пикапа стали шире, стандартные колеса заменили на 17-дюймовые внедорожные диски, обутые в покрышки Falken Wildpeak A/T. Колея увеличилась на 30 мм. В качестве доп.оборудования пикап получил шноркель и лебедку. В салоне на спинках кресел появилось вышитое изображение горных вершин (Mountain – англ. гора) и контрастная оранжевая прострочка в цвет кузова. Следуя фирменной философии Simply Clever, в пикапе реализовали множество умных решений – от раций, встроенной диодной подсветки грузового отсека и капота до холодильника и 2-киловаттного сабвуфера с усилителем.{{gallery_1538}}Габаритная длина Skoda Mountiaq – 4 999 мм, ширина – 2 005 мм и высота – 1 710 мм. Таким образом, концепт-кар получился значительно длиннее, шире и выше, чем стандартный Skoda Kodiaq. Пикап весит внушительные 2 450 килограммов, а его дорожный просвет увеличили до 29 см (на 10 см больше, чем у вседорожной версии Kodiaq Scout). Под капотом новинки – стандартный 2,0-литровый бензиновый мотор TSI мощностью 190 л.с. Skoda Mountiaq построен в единственном экземпляре, но что мешает Skoda выпустить бюджетный аналог Volkswagen Amarok?
2019-06-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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