Почему эксперты считают, что рестайлинг Kodiaq изменит восприятие флагмана Skoda и повысит продажи

Skoda Kodiaq 2027: обновленный дизайн и новые детали на тестах в Альпах

Skoda готовит заметное обновление для своего главного кроссовера Kodiaq, который уже проходит испытания в Альпах. Новая внешность, переработанные элементы и возможные изменения в оснащении делают модель особенно интересной для рынка в 2027 году.

Skoda готовит заметное обновление для своего главного кроссовера Kodiaq, который уже проходит испытания в Альпах. Новая внешность, переработанные элементы и возможные изменения в оснащении делают модель особенно интересной для рынка в 2027 году.

Skoda Kodiaq 2027 года вновь оказался в центре внимания после публикации новых шпионских фотографий прототипов, проходящих тесты в Альпах. Интерес к этой модели подогревает не только её статус флагмана в линейке кроссоверов марки, но и заметные изменения во внешности, которые уже активно обсуждают эксперты.

На снимках запечатлены сразу три прототипа, один из которых был замечен с прицепом. Плотный камуфляж на передней и задней частях кузова явно указывает на серьёзные обновления: новые фары с изменённой внутренней архитектурой, переработанная решётка радиатора, иные бамперы и свежие графические решения для дневных ходовых огней. В нижней части переднего бампера появился широкий воздухозаборник, разделённый радаром, а по бокам — острые вентиляционные прорези.

Задняя часть также не осталась без внимания: судя по всему, художники, ранее публиковавшие рендеры, довольно точно угадали форму новых фонарей. Бампер стал другим, а отражатели пока выглядят временными — их расположение, скорее всего, изменится перед стартом продаж. Ожидаются также новые варианты колёсных дисков и расширенная палитра цветов кузова.

Что касается салона, шпионские снимки не дают полной картины, однако можно разглядеть, что центральный экран мультимедиа по-прежнему расположен отдельно, рядом с цифровой приборной панелью. Не исключено, что оба дисплея получат новое программное обеспечение или даже изменённую форму. Возможны также обновления рулевого колеса и центральной консоли, что сделает интерьер более современным.

Линейка двигателей, согласно имеющимся данным, сохранит бензиновые и дизельные варианты, а также гибридную модификацию с подзарядкой от сети. Версия RS или vRS для Великобритании, останется в строю: сейчас она развивает 261 л.с., разгоняется до 100 км/ч за 6,4 секунды и достигает максимальных 230 км/ч. Ожидается, что часть моторов будет модернизирована для повышения эффективности и снижения воздействия на окружающую среду.

Согласно инсайдерской информации, премьера рестайлингового Skoda Kodiaq может состояться уже к концу текущего года, а в продаже в Европе модель появится в 2027 году. Для российского рынка такие перемены могут быть особенно актуальны: обновлённый дизайн, расширенные опции и сохранение классических силовых агрегатов делают Kodiaq привлекательным выбором для тех, кто ценит сочетание практичности и современных технологий. Важно отметить, что Skoda продолжает развивать линейку, несмотря на общую тенденцию к электрификации, что может заинтересовать поклонников традиционных кроссоверов.

Появление обновлённого Kodiaq может стать важным событием в сегменте крупных кроссоверов, особенно на фоне возвращения других культовых моделей, таких как Mitsubishi Pajero, о чём недавно рассказывалось в отдельном материале о новых технологиях и изменениях в сегменте SUV .