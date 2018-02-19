19 февраля 2018, 14:25

Skoda Kodiaq начали производить в России

На заводе Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде приступили к выпуску кроссовера Skoda Kodiaq. В модернизацию производства вложили 87,5 млн евро. Kodiaq станет четвертой моделью, выпускаемой нижегородским автозаводом.
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Skoda Kodiaq начали производить в России Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Выпускается с 2016 г.
Новый от 1 999 000 до 2 615 000 Р
Отзывов: 1
Подготовка к запуску конвейера в Нижнем Новгороде заняла полтора года. За это время закупили и установили новое оборудование для всех производственных площадей. Выпуск Skoda Kodiaq будет проходить по методу полного цикла. На месте будет производиться сварка, покраска и антикоррозийная обработка. Отладка конвейера осуществлялась под контролем чешских специалистов, а сотрудников нижегородского автозавода отправляли учиться на предприятия Skoda Чехии.

В России будут собирать версии Kodiaq с бензиновыми двигателями объемом 1,4 и 2 литра, мощность которых составляет от 125 до 180 л.с. Также покупателям предложат дизельную модификацию с 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. Трансмиссия – «робот» DSG с двумя сцеплениями, привод – передний или полный. Кроме того, впервые кроссовер можно будет укомплектовать третьим рядом сидений. Сейчас цены на Skoda Kodiaq в России начинаются от 2 017 000 рублей. В дальнейшем, в связи с увеличением локализации производства, стоимость модели может снизиться. Ранее в продажу поступила новая спортивная комплектация Kodiaq Sportline по цене от 2 180 000 рублей.

История сотрудничества Volkswagen и Группы ГАЗ ведет отсчет с 2011 года. Тогда компании договорились о выпуске автомобилей марок  Skoda и Volkswagen на мощностях Горьковского автозавода. Сейчас помимо Kodiaq, здесь выпускаются Volkswagen Jetta, Skoda Octavia, Skoda Yeti.

Комплектации и технические характеристики

Skoda Kodiaq Sportline 2.0d AMT 4x4
Год выпуска, с2018
Год выпуска, по2019
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5-7
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя1968
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводполный
Городской цикл6.7
Загородный цикл5.1
Смешанный цикл5.6
ТопливоДТ
Все характеристики
Купить авто Шкода Кадьяк
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Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
экстерьер, интерьер- хорош , но панель приборов безликая -- не понятно из каких годов! На сером фоне- белые цифры. Короче она все портит!
алексей
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Skoda Kodiaq начали производить в России
{{model_6295}}Подготовка к запуску конвейера в Нижнем Новгороде заняла полтора года. За это время закупили и установили новое оборудование для всех производственных площадей. Выпуск Skoda Kodiaq будет проходить по методу полного цикла. На месте будет производиться сварка, покраска и антикоррозийная обработка. Отладка конвейера осуществлялась под контролем чешских специалистов, а сотрудников нижегородского автозавода отправляли учиться на предприятия Skoda Чехии.В России будут собирать версии Kodiaq с бензиновыми двигателями объемом 1,4 и 2 литра, мощность которых составляет от 125 до 180 л.с. Также покупателям предложат дизельную модификацию с 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. Трансмиссия – «робот» DSG с двумя сцеплениями, привод – передний или полный. Кроме того, впервые кроссовер можно будет укомплектовать третьим рядом сидений. Сейчас цены на Skoda Kodiaq в России начинаются от 2 017 000 рублей. В дальнейшем, в связи с увеличением локализации производства, стоимость модели может снизиться. Ранее в продажу поступила новая спортивная комплектация Kodiaq Sportline по цене от 2 180 000 рублей.История сотрудничества Volkswagen и Группы ГАЗ ведет отсчет с 2011 года. Тогда компании договорились о выпуске автомобилей марок  Skoda и Volkswagen на мощностях Горьковского автозавода. Сейчас помимо Kodiaq, здесь выпускаются Volkswagen Jetta, Skoda Octavia, Skoda Yeti.
2018-02-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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