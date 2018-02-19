19 февраля 2018, 14:25
Skoda Kodiaq начали производить в России
На заводе Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде приступили к выпуску кроссовера Skoda Kodiaq. В модернизацию производства вложили 87,5 млн евро. Kodiaq станет четвертой моделью, выпускаемой нижегородским автозаводом.
Skoda Kodiaq
Выпускается с 2016 г.
Новый от 1 999 000 до 2 615 000 Р
Отзывов: 1
В России будут собирать версии Kodiaq с бензиновыми двигателями объемом 1,4 и 2 литра, мощность которых составляет от 125 до 180 л.с. Также покупателям предложат дизельную модификацию с 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. Трансмиссия – «робот» DSG с двумя сцеплениями, привод – передний или полный. Кроме того, впервые кроссовер можно будет укомплектовать третьим рядом сидений. Сейчас цены на Skoda Kodiaq в России начинаются от 2 017 000 рублей. В дальнейшем, в связи с увеличением локализации производства, стоимость модели может снизиться. Ранее в продажу поступила новая спортивная комплектация Kodiaq Sportline по цене от 2 180 000 рублей.
История сотрудничества Volkswagen и Группы ГАЗ ведет отсчет с 2011 года. Тогда компании договорились о выпуске автомобилей марок Skoda и Volkswagen на мощностях Горьковского автозавода. Сейчас помимо Kodiaq, здесь выпускаются Volkswagen Jetta, Skoda Octavia, Skoda Yeti.
Комплектации и технические характеристики
|Skoda Kodiaq Sportline 2.0d AMT 4x4
|Год выпуска, с
|2018
|Год выпуска, по
|2019
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5-7
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|150
|Объем двигателя
|1968
|Тип трансмисии
|Роботизированная 7
|Привод
|полный
|Городской цикл
|6.7
|Загородный цикл
|5.1
|Смешанный цикл
|5.6
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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