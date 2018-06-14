14 июня 2018, 15:03
Skoda Kodiaq RS установил новый рекорд Нюрбургринга
Прототип «заряженного» Skoda Kodiaq RS стал самым быстрым 7-местным кроссовером Нюрбургринга. Автомобиль проехал по «Северной петле» за 9 минут 29,84 секунды.
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На Kodiaq RS Сабина Шмитц преодолела 20,9 километра трассы за 9 минут 29,84 секунды. Конечно, 9,5 минут – это немало. Для сравнения обычный «пятый» Volkswagen Golf GTI в 2005 году преодолел трассу за 8 минут 53 секунды, а десятью годами позднее «заряженный» 5-местный Range Rover Sport SVR (550 л.с.) – за 8 минут 14 секунд. Семиместные кроссоверы устанавливать рекорд на Нюрбургринге до сих пор не пытались, поэтому по формальным признакам Kodiaq RS был признан быстрейшим из них.
Тестовый автомобиль оснащен 2-литровой дизельной битурбо «четверкой», выдающей 239 л.с. и 500 Нм крутящего момента, роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и полным приводом. С места до 100 км/ч такой кроссовер разгоняется за 6,5 секунд. Его максимальная скорость составляет 230 км/ч.
По словам Сабины Шмитц, она получила огромное удовольствие, управляя Kodiaq RS на треке. В новой «заряженной» версии чешский автопроизводитель смог выжать максимум возможного из потенциала кроссовера.
Публичный дебют «заряженного» Skoda Kodiaq RS ожидается в октябре на автосалоне в Париже. Продажи в Европе стартуют чуть позже. Появится ли мощный кроссовер в России пока неизвестно.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Приятная новость. Российские Кадьяки оказались ощутимо дешевле чешских. Хочется надеяться, что их качество не сильно проиграет, потому что цена уж очень привлекательная
экстерьер, интерьер- хорош , но панель приборов безликая -- не понятно из каких годов! На сером фоне- белые цифры. Короче она все портит!
| Кому: Василий Если вас не смущает размер авто, и устраивает его двигатель, то можете покупать. Лично я бы не стал. Двигатель 1.2TSI турбированный, зимой не будет прогреваться пока машина стоит, ну т.е. если минут 30 постоит то может чего и нагреет. Если вас интересует машина подобного размера, то ...
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