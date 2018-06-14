14 июня 2018, 15:03

Skoda Kodiaq RS установил новый рекорд Нюрбургринга

Прототип «заряженного» Skoda Kodiaq RS стал самым быстрым 7-местным кроссовером Нюрбургринга. Автомобиль проехал по «Северной петле» за 9 минут 29,84 секунды.
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  Skoda Kodiaq RS установил новый рекорд Нюрбургринга Skoda Kodiaq Skoda Kodiaq RS установил новый рекорд Нюрбургринга Skoda Kodiaq Skoda Kodiaq RS установил новый рекорд Нюрбургринга Skoda Kodiaq Skoda Kodiaq RS установил новый рекорд Нюрбургринга Skoda Kodiaq Skoda Kodiaq RS установил новый рекорд Нюрбургринга
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За рулем Skoda Kodiaq RS сидела немецкая гонщица Сабина Шмитц, которая с 2016 года является со-ведущей программы Top Gear. Кроме того, Сабина стала единственной женщиной, выигравшей 24-часовую гонку Нюрбургринга, а позднее она водила здесь «гоночное такси». Так что «Северную петлю» она могла бы проехать с закрытыми глазами. 

На Kodiaq RS Сабина Шмитц преодолела 20,9 километра трассы за 9 минут 29,84 секунды. Конечно, 9,5 минут – это немало. Для сравнения обычный «пятый» Volkswagen Golf GTI в 2005 году преодолел трассу за 8 минут 53 секунды, а десятью годами позднее «заряженный» 5-местный Range Rover Sport SVR (550 л.с.) – за 8 минут 14 секунд. Семиместные кроссоверы устанавливать рекорд на Нюрбургринге до сих пор не пытались, поэтому по формальным признакам Kodiaq RS был признан быстрейшим из них.

Тестовый автомобиль оснащен 2-литровой дизельной битурбо «четверкой», выдающей 239 л.с. и 500 Нм крутящего момента, роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и полным приводом. С места до 100 км/ч такой кроссовер разгоняется за 6,5 секунд. Его максимальная скорость составляет 230 км/ч.

По словам Сабины Шмитц, она получила огромное удовольствие, управляя Kodiaq RS на треке. В новой «заряженной» версии чешский автопроизводитель смог выжать максимум возможного из потенциала кроссовера.

Публичный дебют «заряженного» Skoda Kodiaq RS ожидается в октябре на автосалоне в Париже. Продажи в Европе стартуют чуть позже. Появится ли мощный кроссовер в России пока неизвестно.

Новинки и концепт кары Шкода Кадьяк
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Отзывы по теме
Российскую Skoda Kodiaq оценили в 1 339 000 рублей
Приятная новость. Российские Кадьяки оказались ощутимо дешевле чешских. Хочется надеяться, что их качество не сильно проиграет, потому что цена уж очень привлекательная
Петр
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
экстерьер, интерьер- хорош , но панель приборов безликая -- не понятно из каких годов! На сером фоне- белые цифры. Короче она все портит!
алексей
Форум Skoda Fabia
| Кому: Василий Если вас не смущает размер авто, и устраивает его двигатель, то можете покупать. Лично я бы не стал. Двигатель 1.2TSI турбированный, зимой не будет прогреваться пока машина стоит, ну т.е. если минут 30 постоит то может чего и нагреет. Если вас интересует машина подобного размера, то ...
Kuzya
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Skoda Kodiaq RS установил новый рекорд Нюрбургринга
{{material_123217}}За рулем Skoda Kodiaq RS сидела немецкая гонщица Сабина Шмитц, которая с 2016 года является со-ведущей программы Top Gear. Кроме того, Сабина стала единственной женщиной, выигравшей 24-часовую гонку Нюрбургринга, а позднее она водила здесь «гоночное такси». Так что «Северную петлю» она могла бы проехать с закрытыми глазами. На Kodiaq RS Сабина Шмитц преодолела 20,9 километра трассы за 9 минут 29,84 секунды. Конечно, 9,5 минут – это немало. Для сравнения обычный «пятый» Volkswagen Golf GTI в 2005 году преодолел трассу за 8 минут 53 секунды, а десятью годами позднее «заряженный» 5-местный Range Rover Sport SVR (550 л.с.) – за 8 минут 14 секунд. Семиместные кроссоверы устанавливать рекорд на Нюрбургринге до сих пор не пытались, поэтому по формальным признакам Kodiaq RS был признан быстрейшим из них.Тестовый автомобиль оснащен 2-литровой дизельной битурбо «четверкой», выдающей 239 л.с. и 500 Нм крутящего момента, роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и полным приводом. С места до 100 км/ч такой кроссовер разгоняется за 6,5 секунд. Его максимальная скорость составляет 230 км/ч.По словам Сабины Шмитц, она получила огромное удовольствие, управляя Kodiaq RS на треке. В новой «заряженной» версии чешский автопроизводитель смог выжать максимум возможного из потенциала кроссовера.Публичный дебют «заряженного» Skoda Kodiaq RS ожидается в октябре на автосалоне в Париже. Продажи в Европе стартуют чуть позже. Появится ли мощный кроссовер в России пока неизвестно.
2018-06-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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