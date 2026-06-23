Европейский кроссовер Skoda Kodiaq против китайского: сколько стоит новый Kodiaq в РФ

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

23 июня 2026, 11:18

Skoda Kodiaq снова на рынке: цены, комплектации и конкуренты среди кроссоверов

Skoda Kodiaq снова на рынке: цены, комплектации и конкуренты среди кроссоверов

Европейский кроссовер Skoda Kodiaq против китайского: сколько стоит новый Kodiaq в РФ

Skoda Kodiaq снова на рынке: цены, комплектации и конкуренты среди кроссоверов

Skoda Kodiaq неожиданно вернулся в российские автосалоны и сразу оказался в центре внимания благодаря ценам, которые сопоставимы с предложениями китайских брендов. Семейные кроссоверы получили новый импульс на фоне роста цен и ограниченного выбора.

Skoda Kodiaq неожиданно вернулся в российские автосалоны и сразу оказался в центре внимания благодаря ценам, которые сопоставимы с предложениями китайских брендов. Семейные кроссоверы получили новый импульс на фоне роста цен и ограниченного выбора.

Возвращение Skoda Kodiaq на российский рынок стало одним из самых обсуждаемых событий среди автолюбителей. Европейский кроссовер недавно вновь стал доступен для покупки, а его цена оказалась на уровне популярных китайских моделей, что сразу привлекло внимание семейных покупателей и тех, кто ищет надёжный автомобиль с проверенной репутацией.

Цены на Skoda Kodiaq первого поколения (после рестайлинга) и второго поколения стартуют от 3,3 млн рублей. Самое доступное предложение зафиксировано во Владивостоке — топовая комплектация Flagship с тканевым салоном, 220-сильным мотором и полным приводом. В других регионах ценник выше: в Тюмени за версию с кожаным салоном просят 3,5 млн, а в Воронеже и Сыктывкаре — от 3,9 до 4,2 млн рублей. Автомобили в наличии стоят ещё дороже: от 4,1 млн в Самаре до 4,9 млн в Санкт-Петербурге. Kodiaq второго поколения оценивается уже от 5,5 млн рублей (Челябинск) до почти 6 млн в Оренбурге и Северной столице. Все версии оснащены двухлитровым турбомотором и роботизированной коробкой передач.

На фоне роста утильсбора и постоянного удорожания новых машин появление Kodiaq предлагает покупателям реальную альтернативу между привычными европейскими моделями и современными предложениями из Китая. Для сравнения: Geely Atlas стартует с 3,45 млн рублей, Jetour T8 — с 3,61 млн рублей. Таким образом, Skoda Kodiaq оказывается в одной ценовой категории с массовыми китайскими кроссоверами, что создаёт дополнительную интригу на рынке.

Интересно, что параллельно на рынке встречаются новые лифтбеки Skoda Rapid калининградской сборки по цене 2,3–2,5 млн рублей. Это подтверждает: несмотря на сложности, европейские бренды продолжают искать пути к российскому потребителю, расширяя выбор в сегменте семейных автомобилей.

Появление Skoda Kodiaq вновь открывает возможность приобретения вместительного и надёжного кроссовера, который в своё время стал недоступен. Это событие усиливает конкуренцию в сегменте, где до недавнего времени доминировали китайские бренды, и возвращает на рынок альтернативу с европейским акцентом. Судя по данным, спрос на такие автомобили может вырасти, особенно среди тех, кто ценит сочетание практичности, технологичности и узнаваемого дизайна. Важно отметить, что Skoda Kodiaq традиционно отличается высоким уровнем безопасности, продуманным салоном и хорошей адаптацией к местным условиям эксплуатации, что делает его привлекательным выбором для семейных и активных водителей.

Упомянутые модели: Skoda Kodiaq (от 1 339 000 Р), Geely Coolray (от 1 134 990 Р)
Упомянутые марки: Skoda, Geely, Jetour
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шкода, Джили, Джетур

Похожие материалы Шкода, Джили, Джетур

Экспедиционный УАЗ «Патриот»: новая версия для тяжелого бездорожья появится в 2027 году
JELAND J7 выходит на рынок: комплектации и цены объявлены
В Санкт-Петербурге стартует выпуск нового кроссовера Jeland J7 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Кемеровская область Благовещенск Иваново
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться