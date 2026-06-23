Европейский кроссовер Skoda Kodiaq против китайского: сколько стоит новый Kodiaq в РФ

Skoda Kodiaq снова на рынке: цены, комплектации и конкуренты среди кроссоверов

Skoda Kodiaq неожиданно вернулся в российские автосалоны и сразу оказался в центре внимания благодаря ценам, которые сопоставимы с предложениями китайских брендов. Семейные кроссоверы получили новый импульс на фоне роста цен и ограниченного выбора.

Skoda Kodiaq неожиданно вернулся в российские автосалоны и сразу оказался в центре внимания благодаря ценам, которые сопоставимы с предложениями китайских брендов. Семейные кроссоверы получили новый импульс на фоне роста цен и ограниченного выбора.

Возвращение Skoda Kodiaq на российский рынок стало одним из самых обсуждаемых событий среди автолюбителей. Европейский кроссовер недавно вновь стал доступен для покупки, а его цена оказалась на уровне популярных китайских моделей, что сразу привлекло внимание семейных покупателей и тех, кто ищет надёжный автомобиль с проверенной репутацией.

Цены на Skoda Kodiaq первого поколения (после рестайлинга) и второго поколения стартуют от 3,3 млн рублей. Самое доступное предложение зафиксировано во Владивостоке — топовая комплектация Flagship с тканевым салоном, 220-сильным мотором и полным приводом. В других регионах ценник выше: в Тюмени за версию с кожаным салоном просят 3,5 млн, а в Воронеже и Сыктывкаре — от 3,9 до 4,2 млн рублей. Автомобили в наличии стоят ещё дороже: от 4,1 млн в Самаре до 4,9 млн в Санкт-Петербурге. Kodiaq второго поколения оценивается уже от 5,5 млн рублей (Челябинск) до почти 6 млн в Оренбурге и Северной столице. Все версии оснащены двухлитровым турбомотором и роботизированной коробкой передач.

На фоне роста утильсбора и постоянного удорожания новых машин появление Kodiaq предлагает покупателям реальную альтернативу между привычными европейскими моделями и современными предложениями из Китая. Для сравнения: Geely Atlas стартует с 3,45 млн рублей, Jetour T8 — с 3,61 млн рублей. Таким образом, Skoda Kodiaq оказывается в одной ценовой категории с массовыми китайскими кроссоверами, что создаёт дополнительную интригу на рынке.

Интересно, что параллельно на рынке встречаются новые лифтбеки Skoda Rapid калининградской сборки по цене 2,3–2,5 млн рублей. Это подтверждает: несмотря на сложности, европейские бренды продолжают искать пути к российскому потребителю, расширяя выбор в сегменте семейных автомобилей.

Появление Skoda Kodiaq вновь открывает возможность приобретения вместительного и надёжного кроссовера, который в своё время стал недоступен. Это событие усиливает конкуренцию в сегменте, где до недавнего времени доминировали китайские бренды, и возвращает на рынок альтернативу с европейским акцентом. Судя по данным, спрос на такие автомобили может вырасти, особенно среди тех, кто ценит сочетание практичности, технологичности и узнаваемого дизайна. Важно отметить, что Skoda Kodiaq традиционно отличается высоким уровнем безопасности, продуманным салоном и хорошей адаптацией к местным условиям эксплуатации, что делает его привлекательным выбором для семейных и активных водителей.