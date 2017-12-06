6 декабря 2017, 11:42

Skoda начала строительство покрасочного цеха на заводе в Млада-Болеславе

Skoda продолжает инвестировать средства в расширение производственных мощностей. Компания заложила камень в строительство нового покрасочного цеха в Млада-Болеславе, запуск которого в эксплуатацию намечен на июнь 2019 года.
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Для запуска комплекса понадобится создание 650 рабочих мест. Работая в три смены, цех сможет окрасить до 600 автомобильных кузовов в день. С учетом существующего покрасочного цеха производственная мощность завода в Млада-Болеславе увеличится до окраски 2 700 кузовов в день.

Новый цех, как говорит производитель, станет одним из самых современных в Европе. Многие операции в нем будут частично или полностью роботизированы. Высокий уровень автоматизации увеличит удобство рабочих мест сотрудников.

Современный покрасочный комплекс устанавливает также новые стандарты в сфере защиты окружающей среды: процесс окраски снижает расход материалов. Остатки лакокрасочных материалов поглощаются угольными фильтрами, поэтому в ходе сухого разделения неиспользованные частицы аккумулируются в виде отходов, а не попадают в атмосферу. Кроме того, большая часть тепла, выделяемого комплексом, используется повторно. Система рециркуляции отработанного воздуха позволяет сэкономить до 80% энергии.

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Skoda начала строительство покрасочного цеха на заводе в Млада-Болеславе
Для запуска комплекса понадобится создание 650 рабочих мест. Работая в три смены, цех сможет окрасить до 600 автомобильных кузовов в день. С учетом существующего покрасочного цеха производственная мощность завода в Млада-Болеславе увеличится до окраски 2 700 кузовов в день.Новый цех, как говорит производитель, станет одним из самых современных в Европе. Многие операции в нем будут частично или полностью роботизированы. Высокий уровень автоматизации увеличит удобство рабочих мест сотрудников.Современный покрасочный комплекс устанавливает также новые стандарты в сфере защиты окружающей среды: процесс окраски снижает расход материалов. Остатки лакокрасочных материалов поглощаются угольными фильтрами, поэтому в ходе сухого разделения неиспользованные частицы аккумулируются в виде отходов, а не попадают в атмосферу. Кроме того, большая часть тепла, выделяемого комплексом, используется повторно. Система рециркуляции отработанного воздуха позволяет сэкономить до 80% энергии.
2017-12-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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