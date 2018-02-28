28 февраля 2018, 20:10

Skoda намекнула на новый компактный кроссовер

Компания Skoda пообещала представить через неделю в Женеве прототип нового городского кроссовера, получившего название Vision X. Новинка сможет ездить на трех видах топлива и переключаться между тремя типами привода.
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Skoda намекнула на новый компактный кроссовер Skoda
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Впервые о новом концепт-каре стало известно ровно месяц назад. Тогда чешская компания опубликовала наброски кроссовера, окрашенного в яркий цвет свежей зелени FlexGreen. Автомобиль получился стильным и динамичным. По словам дизайнеров марки, они черпали вдохновение, любуясь четкими гранями чешского хрусталя.

Главная особенность концепта – в его технической части. Во-первых, автомобиль может черпать энергию из трех разных источников – он ездит на бензине, сжиженном природном газе (CNG) и электричестве. Skoda Vision X оснастили 1,5-литровым двигателем семейства TSI и комплектом газовых баллонов. Кроме того, у кроссовера есть пара электромоторов. Один из которых связан с ДВС, а другой располагается на задней оси. При использовании бензинового двигателя или режима CNG активируется передний привод. Электромотор распределяет усилие на заднюю ось. При работе в смешанном режиме Vision X становится полноприводным. И это вторая особенность прототипа - в зависимости от режима он становится передне-, задне- или полноприводным.

Все составные части силовой установки равномерно распределены по шасси. Один газовый баллон расположили под сиденьями второго ряда, другой – за задней осью. Между ними помещается бензобак. Аккумуляторные батареи, питающие электромоторы, находятся по центру. Они заряжаются на ходу благодаря системе рекуперации: во время торможения или при движении накатом. Под капотом, по традиции, ДВС и коробка передач.

Мощность мотора TSI при работе на газе составляет 130 л.с., максимальный крутящий момент – 250 Нм. В смешанном режиме динамика возрастает и кроссовер может разогнаться от 0 до 100 км/ч за 9,3 секунды. Максимальная скорость – 200 км/ч.
Новинки и концепт кары Шкода
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Skoda намекнула на новый компактный кроссовер
{{material_122425}}Впервые о новом концепт-каре стало известно ровно месяц назад. Тогда чешская компания опубликовала наброски кроссовера, окрашенного в яркий цвет свежей зелени FlexGreen. Автомобиль получился стильным и динамичным. По словам дизайнеров марки, они черпали вдохновение, любуясь четкими гранями чешского хрусталя.Главная особенность концепта – в его технической части. Во-первых, автомобиль может черпать энергию из трех разных источников – он ездит на бензине, сжиженном природном газе (CNG) и электричестве. Skoda Vision X оснастили 1,5-литровым двигателем семейства TSI и комплектом газовых баллонов. Кроме того, у кроссовера есть пара электромоторов. Один из которых связан с ДВС, а другой располагается на задней оси. При использовании бензинового двигателя или режима CNG активируется передний привод. Электромотор распределяет усилие на заднюю ось. При работе в смешанном режиме Vision X становится полноприводным. И это вторая особенность прототипа - в зависимости от режима он становится передне-, задне- или полноприводным.Все составные части силовой установки равномерно распределены по шасси. Один газовый баллон расположили под сиденьями второго ряда, другой – за задней осью. Между ними помещается бензобак. Аккумуляторные батареи, питающие электромоторы, находятся по центру. Они заряжаются на ходу благодаря системе рекуперации: во время торможения или при движении накатом. Под капотом, по традиции, ДВС и коробка передач.Мощность мотора TSI при работе на газе составляет 130 л.с., максимальный крутящий момент – 250 Нм. В смешанном режиме динамика возрастает и кроссовер может разогнаться от 0 до 100 км/ч за 9,3 секунды. Максимальная скорость – 200 км/ч.
2018-02-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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