28 февраля 2018, 20:10
Skoda намекнула на новый компактный кроссовер
Компания Skoda пообещала представить через неделю в Женеве прототип нового городского кроссовера, получившего название Vision X. Новинка сможет ездить на трех видах топлива и переключаться между тремя типами привода.
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Главная особенность концепта – в его технической части. Во-первых, автомобиль может черпать энергию из трех разных источников – он ездит на бензине, сжиженном природном газе (CNG) и электричестве. Skoda Vision X оснастили 1,5-литровым двигателем семейства TSI и комплектом газовых баллонов. Кроме того, у кроссовера есть пара электромоторов. Один из которых связан с ДВС, а другой располагается на задней оси. При использовании бензинового двигателя или режима CNG активируется передний привод. Электромотор распределяет усилие на заднюю ось. При работе в смешанном режиме Vision X становится полноприводным. И это вторая особенность прототипа - в зависимости от режима он становится передне-, задне- или полноприводным.
Все составные части силовой установки равномерно распределены по шасси. Один газовый баллон расположили под сиденьями второго ряда, другой – за задней осью. Между ними помещается бензобак. Аккумуляторные батареи, питающие электромоторы, находятся по центру. Они заряжаются на ходу благодаря системе рекуперации: во время торможения или при движении накатом. Под капотом, по традиции, ДВС и коробка передач.
Мощность мотора TSI при работе на газе составляет 130 л.с., максимальный крутящий момент – 250 Нм. В смешанном режиме динамика возрастает и кроссовер может разогнаться от 0 до 100 км/ч за 9,3 секунды. Максимальная скорость – 200 км/ч.
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