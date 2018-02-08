8 февраля 2018, 12:39
Skoda обновила Fabia
Компания Skoda представила обновленную Skoda в кузове хэтчбек и универсал. У модели немного обновили оптику, модернизировали бамперы и капот. Хэтчбек теперь можно заказать с 18-дюймовыми колесами.
|Skoda Fabia 1.0 МТ
|1 л, 110 л.с
|Механическая 6-ступенчатая
|0-100 - 9.6 с, 199 км/ч
|4257 x 1732 x 1467 мм
|передний
|АИ-95, 4.3 л на 100 км
|Все характеристики
Главная техническая новость – Fabia лишилась 1,4-литрового турбодизеля. Автомобиль получит два 1,0-литровых бензиновых «атмосферника» (60 л.с. и 75 л.с.), а также более мощные турбомоторы того же объема мощностью 95 л.с. и 110 л.с. Топовый 110-сильный агрегат можно будет заказать с 7-диапазонным «роботом» DSG с двойным сцеплением.
Список электронных помощников пополнился функцией Auto Light Assist, которая автоматически переключает дальний свет на ближний при появлении встречного транспорта. Также появился мониторинг «слепых зон», система предупреждения об опасном сближении, система аварийного торможении и функция помощи при парковке.
Публичная премьера обновленной Skoda Fabia пройдет в начале марта на автосалоне в Женеве. Европейские продажи новинки начнутся летом. В Россию автомобиль пока поставлять не планируют.
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