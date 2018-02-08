8 февраля 2018, 12:39

Skoda обновила Fabia

Компания Skoda представила обновленную Skoda в кузове хэтчбек и универсал. У модели немного обновили оптику, модернизировали бамперы и капот. Хэтчбек теперь можно заказать с 18-дюймовыми колесами.
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  Skoda обновила Fabia Skoda Fabia Skoda обновила Fabia Skoda Fabia Skoda обновила Fabia
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фото
  
Skoda Fabia 1.0 МТ
1 л, 110 л.с
Механическая 6-ступенчатая
0-100 - 9.6 с, 199 км/ч
4257 x 1732 x 1467 мм
передний
АИ-95, 4.3 л на 100 км
Все характеристики
В ходе рестайлинга во внешности Skoda произошли минимальные изменения. Передние светодиодные фары стали мощнее и немного напоминают Superb, а задние фонари выполнены в духе Octavia. Едва уловимо изменилась форма бамперов и капота. В салоне появился 6,5-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы с Bluetooth, разъемами USB и SD. Пара USB-портов есть и у задних пассажиров. В багажник добавили двухсторонний коврик, а в универсале Fabia Combi здесь можно установить дополнительный светодиодный светильник.

Главная техническая новость – Fabia лишилась 1,4-литрового турбодизеля. Автомобиль получит два 1,0-литровых бензиновых «атмосферника» (60 л.с. и 75 л.с.), а также более мощные турбомоторы того же объема мощностью 95 л.с. и 110 л.с. Топовый 110-сильный агрегат можно будет заказать с 7-диапазонным «роботом» DSG с двойным сцеплением.

Список электронных помощников пополнился функцией Auto Light Assist, которая автоматически переключает дальний свет на ближний при появлении встречного транспорта. Также появился мониторинг «слепых зон», система предупреждения об опасном сближении, система аварийного торможении и функция помощи при парковке.

Публичная премьера обновленной Skoda Fabia пройдет в начале марта на автосалоне в Женеве. Европейские продажи новинки начнутся летом. В Россию автомобиль пока поставлять не планируют.
Новинки и концепт кары Шкода Фабия

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Skoda обновила Fabia
{{params_58126}}В ходе рестайлинга во внешности Skoda произошли минимальные изменения. Передние светодиодные фары стали мощнее и немного напоминают Superb, а задние фонари выполнены в духе Octavia. Едва уловимо изменилась форма бамперов и капота. В салоне появился 6,5-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы с Bluetooth, разъемами USB и SD. Пара USB-портов есть и у задних пассажиров. В багажник добавили двухсторонний коврик, а в универсале Fabia Combi здесь можно установить дополнительный светодиодный светильник.Главная техническая новость – Fabia лишилась 1,4-литрового турбодизеля. Автомобиль получит два 1,0-литровых бензиновых «атмосферника» (60 л.с. и 75 л.с.), а также более мощные турбомоторы того же объема мощностью 95 л.с. и 110 л.с. Топовый 110-сильный агрегат можно будет заказать с 7-диапазонным «роботом» DSG с двойным сцеплением.Список электронных помощников пополнился функцией Auto Light Assist, которая автоматически переключает дальний свет на ближний при появлении встречного транспорта. Также появился мониторинг «слепых зон», система предупреждения об опасном сближении, система аварийного торможении и функция помощи при парковке.Публичная премьера обновленной Skoda Fabia пройдет в начале марта на автосалоне в Женеве. Европейские продажи новинки начнутся летом. В Россию автомобиль пока поставлять не планируют.
2018-02-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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