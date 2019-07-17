17 июля 2019, 19:03
Skoda обновила Karoq и Kodiaq
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Компания Skoda представила обновленные кроссоверы Karoq и Kodiaq как автомобили 2020 модельного года. Новинки практически не изменились внешне, зато стали более безопасными и комфортными.
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Список электронных помощников Kodiaq и Karoq пополнился новой системой Side Assist, которая представляет собой усовершенствованную систему мониторинга «слепых» зон и позволяет контролировать ситуацию на расстоянии до 70 метров вместо прежних 20 метров. Изменился и порядок индикации при обнаружении объектов в «мертвой» зоне. Визуальный сигнал переехал с поверхности зеркала на внутреннюю сторону корпуса – здесь его будет легче заметить. При этом водитель сможет самостоятельно настроить яркость диодов.
Покупателям обновленных Kodiaq и Karoq предложат «умную» систему бесключевого доступа KESSY с датчиком движения. Она деактивирует функцию открытия, если не происходит никаких манипуляций, например, если, придя домой, вы положили ключ-брелок на стол или в ящик. Еще одна техническая новинка - адаптивная подвеска теперь будет доступна в качестве опции и покупателям переднеприводных версий Kodiaq и Karoq.
Моторная гамма кроссовера Skoda Karoq пополнилась новым 2,0-литровым турбодизелем TDI мощностью 190 л.с. и крутящим моментом 320 Нм. Мотор соответствует стандарту Евро 6d-TEMP и работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» DSG. Напомним, продажи Karoq в России должны начаться уже в нынешнем году. Сборку наладят в Нижнем Новгороде.
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28.09.2018, 07:58
Тест-драйв Skoda Kodiaq 2.0 TSI: берем лучшее
21.08.2018, 14:43
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
19.11.2017, 17:11
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Приятная новость. Российские Кадьяки оказались ощутимо дешевле чешских. Хочется надеяться, что их качество не сильно проиграет, потому что цена уж очень привлекательная
экстерьер, интерьер- хорош , но панель приборов безликая -- не понятно из каких годов! На сером фоне- белые цифры. Короче она все портит!
Да нам бы хоть самый слабенький, базовый в Россию поставляли! Йети хорош, но давно уже требует смены поколений, почему в Skode считают, что для России больше подходит Кадьяк? Да, у нас много любителей больших кроссоверов, но немало и поклонников паркетников и популярность Йети тому в подтверждение.
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