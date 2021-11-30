Skoda обновила свой самый маленький кроссовер: фото и подробности
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
В список доступного оснащения вошла матричная оптика, динамические указатели поворота, цифровая приборная панель (в базе), электропривод передних сидений, тачскрин медиасистемы диагональю 6,5, 8,0 или 9,2 дюйма, а комплекс электронных ассистентов пополнился системой автоматического торможения при движении задним ходом.
Моторная гамма в Европе не изменилась. Покупатели могут выбирать из бензиновых моторов объемом 1,0 литра (110 л.с.), 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0 литра (190 л.с.), а также турбодизелей 2.0 TDI, доступных в двух вариантах мощности: 116 или 150 л.с. В Россию обновленный Skoda Karoq пообещали привезти во втором квартале 2022 года. Но моторы у нас останутся прежние – «атмосферник» 1.6 MPI (110 л.с.) и турбомотор 1.4 TSI (150 л.с.).
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