Skoda Octavia доступна в стартовых комплектациях
Портал 110km.ru решил прощупать рынок продаж «Октавии», для чего обзвонил ряд дилерских центров Skoda и пообщался с продавцами. Из бесед выяснилось, что они в большей своей массе удовлетворены потребительским интересом модели и объемами реализации, но сетуют лишь на одно: недостаточные заводские поставки.
«Базовые» (Active) Octavia 2018 года выпуска также есть в наличии у данного дилера, правда, в количестве 2 экземпляров. Стартовая стоимость таких машин – 984 000 рублей. Эту же цифру нам озвучили в двух других дилерских центрах Skoda – «Авто-Премиум» и «Гриффин-Авто». Сотрудники этих компаний в унисон заявили, что спрос на «стартовую» модификацию ничуть не меньше, чем на среднюю (Ambition), по причине того, что в ней присутствуют основное оборудование.
На тесте машины есть у всех дилеров, преимущественно в 1,8-литровом варианте с АКПП. Чтобы клиент почувствовал «Октивию» во всей красе, эта агрегатная связка и впрямь подойдет как нельзя лучше. Но за более сильный двигатель и автоматическую трансмиссию нужно платить. По информации менеджера отдела продаж автоцентра «Авто-Премиум», 1,8-литровая «автоматическая» Octavia доступна, начиная с комплектации Ambition, по цене от 1 375 000 рублей. Это уже, что называется, другой ценовой уровень.
Напомним, что актуальная версия лифтбека базируется на известной ВАГовской модульной платформе MQB, которая отличается широким использованием высокопрочных сталей. На передней оси смонтирована независимая схема McPherson с нижними треугольными рычагами, а конструкция задней подвески зависит от мощности двигателя – либо полунезависимая балка, либо «многорычажка». У автомобиля реечный рулевой комплекс с электромеханическим усилителем и дисковыми тормозами всех колес.
По умолчанию все двигатели устанавливаются вскладчину с переднеприводной трансмиссией, а для «топового» варианта в виде опции предлагается полный привод с многодисковой муфтой Haldex, обеспечивающей поставку крутящего момента на задние колеса, и электронной имитацией межколесных дифференциалов.
110-сильная модификация 1.6 MPI 5-ступ. МКПП предлагается по цене от 984 000 (Active) до 1 220 000 рублей (Style). Та же история, но на «автомате», дороже: от 1 047 000 до 1 268 000 рублей. «Механические» Octavia с 1.4-литровым турбомотором доступны по цене от 1 057 000 до 1 283 000 рублей. Турбо на 7DSG: от 1 221 000 (Ambient) до 1 323 000 рублей (Style). Наконец, 1,8-литровые версии: с 6МКПП стоят от 1 263 000 (Ambient) до 1 365 000 рублей (Style); c 7DSG – от 1 303 000 до 1 405 000 рублей.
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