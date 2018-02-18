18 февраля 2018, 21:14

Skoda Octavia доступна в стартовых комплектациях

Чехи довольно умело решают вопрос обновления одного из своих главных козырей – лифтбека Skoda Octavia. Поэтому проблем с его реализацией на мировых рынках, включая российский, у них нет с момента дебюта модели в 1996-м.
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  Skoda Octavia доступна в стартовых комплектациях Skoda Octavia Skoda Octavia доступна в стартовых комплектациях Skoda Octavia Skoda Octavia доступна в стартовых комплектациях Skoda Octavia Skoda Octavia доступна в стартовых комплектациях Skoda Octavia Skoda Octavia доступна в стартовых комплектациях Skoda Octavia Skoda Octavia доступна в стартовых комплектациях
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Skoda
Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 17, корп.6
Во многом благодаря выходу весной прошлого года фейслифтовой версии, той, что головной оптикой смахивает на Mercedes, популярный в нашей стране автомобиль добавил в российских продажах 4,1%. Это значит, что с января по декабрь 2017-го мы с вами сообща приобрели 22 648 ед. Из них 16 142 ед. – аккурат текущая версия автомобиля. При этом за полтора месяца 2018-го дилеры продали 1374 новой «Октавии». Выше показатели только у «Рапида». Но он, как мы знаем, при внешней схожести доступнее.

Портал 110km.ru решил прощупать рынок продаж «Октавии», для чего обзвонил ряд дилерских центров Skoda и пообщался с продавцами. Из бесед выяснилось, что они в большей своей массе удовлетворены потребительским интересом модели и объемами реализации, но сетуют лишь на одно: недостаточные заводские поставки.

Гриффин-Авто Skoda
Санкт-Петербург, Выборгский район, ул. Симонова, д. 15
Отзывов: 23
На это, в частности, указал менеджер отдела продаж автоцентра «Рольф Витебский». Молодой человек произнес слово «дефицит» в отношении этих самых поставок. При этом отметил, что на дилерской площадке на данный момент находится достаточное количество «живых» Octavia, что называется, на любой вкус и цвет. Есть даже один автомобиль 2017 года выпуска – с 1,6-литровым мотором, на «механике», в стартовой комплектации, но с пакетом опций за 997 000 рублей.

«Базовые» (Active) Octavia 2018 года выпуска также есть в наличии у данного дилера, правда, в количестве 2 экземпляров. Стартовая стоимость таких машин – 984 000 рублей. Эту же цифру нам озвучили в двух других дилерских центрах Skoda – «Авто-Премиум» и «Гриффин-Авто». Сотрудники этих компаний в унисон заявили, что спрос на «стартовую» модификацию ничуть не меньше, чем на среднюю (Ambition), по причине того, что в ней присутствуют основное оборудование.

Skoda
Санкт-Петербург, пр.Энгельса, 33/1
Откровенно говоря, такое заявление удивило, поскольку, по меркам современного развития автопрома, опций в Active недостаточно – всего лишь подогрев передних кресел, ЦЗ, электрозеркала, кондиционер, водительский аэрбег, противотуманные фары, «музыка». Плюс доплата за «металлик» в размере 16 700 рублей. 

На тесте машины есть у всех дилеров, преимущественно в 1,8-литровом варианте с АКПП. Чтобы клиент почувствовал «Октивию» во всей красе, эта агрегатная связка и впрямь подойдет как нельзя лучше. Но за более сильный двигатель и автоматическую трансмиссию нужно платить. По информации менеджера отдела продаж автоцентра «Авто-Премиум», 1,8-литровая «автоматическая» Octavia доступна, начиная с комплектации Ambition, по цене от 1 375 000 рублей. Это уже, что называется, другой ценовой уровень.

Skoda Octavia
Выпускается с 1996 г.
Новый от 940 000 до 1 761 000 Р
Отзывов: 13
Продавец «Гриффин-Авто» предложил осуществить покупку «Октавии» по схеме «Трейд-ин», сделав упор на ее выгоде для клиента. Со слов менеджера, сдав в зачет свой нынешний (старый) автомобиль, клиент автоматически получает скидку на покупку нового в размере 50 000 рублей. Плюс 10-процентная выгода по кредиту, согласно госпрограмме «Семейный автомобиль». Со слов продавцов, техобслуживание Octavia у официальных партнеров Skoda не самое заоблачное. В среднем, прохождение ТО обходится в 10-12 тыс. рублей.

Напомним, что актуальная версия лифтбека базируется на известной ВАГовской модульной платформе MQB, которая отличается широким использованием высокопрочных сталей. На передней оси смонтирована независимая схема McPherson с нижними треугольными рычагами, а конструкция задней подвески зависит от мощности двигателя – либо полунезависимая балка, либо «многорычажка». У автомобиля реечный рулевой комплекс с электромеханическим усилителем и дисковыми тормозами всех колес.

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Моторов три, и все бензиновые. Стартовый – 110-сильный, объемом 1,6 литра, как на «механике». Так и на «автомате». 1,4-литровый TSI – с турбиной, мощностью 150 л.с. Аккомпаировать ему может как 6МКПП, так и 7DSG. «Атмосферник» объемом 1,8 литра – самый мощный, 180 л.с. С ним агрегатированы те же типы коробок, что и в случае с турбоверсией. 

По умолчанию все двигатели устанавливаются вскладчину с переднеприводной трансмиссией, а для «топового» варианта в виде опции предлагается полный привод с многодисковой муфтой Haldex, обеспечивающей поставку крутящего момента на задние колеса, и электронной имитацией межколесных дифференциалов.

110-сильная модификация 1.6 MPI 5-ступ. МКПП предлагается по цене от 984 000 (Active) до 1 220 000 рублей (Style). Та же история, но на «автомате», дороже: от 1 047 000 до 1 268 000 рублей. «Механические» Octavia с 1.4-литровым турбомотором доступны по цене от 1 057 000 до 1 283 000 рублей. Турбо на 7DSG: от 1 221 000 (Ambient) до 1 323 000 рублей (Style). Наконец, 1,8-литровые версии: с 6МКПП стоят от 1 263 000 (Ambient) до 1 365 000 рублей (Style); c 7DSG – от 1 303 000 до 1 405 000 рублей.  

Павел Кузин
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Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
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Skoda: Московское досье
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Ну вот, как всегда. Как нормальный движок, так в Россию он не поставляется. Хотя немного смутила фраза, про ухудшение динамики, куда еще хуже то?
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Skoda Octavia доступна в стартовых комплектациях
{{guide_241253}} Во многом благодаря выходу весной прошлого года фейслифтовой версии, той, что головной оптикой смахивает на Mercedes, популярный в нашей стране автомобиль добавил в российских продажах 4,1%. Это значит, что с января по декабрь 2017-го мы с вами сообща приобрели 22 648 ед. Из них 16 142 ед. – аккурат текущая версия автомобиля. При этом за полтора месяца 2018-го дилеры продали 1374 новой «Октавии». Выше показатели только у «Рапида». Но он, как мы знаем, при внешней схожести доступнее.Портал 110km.ru решил прощупать рынок продаж «Октавии», для чего обзвонил ряд дилерских центров Skoda и пообщался с продавцами. Из бесед выяснилось, что они в большей своей массе удовлетворены потребительским интересом модели и объемами реализации, но сетуют лишь на одно: недостаточные заводские поставки. {{guide_75}} На это, в частности, указал менеджер отдела продаж автоцентра «Рольф Витебский». Молодой человек произнес слово «дефицит» в отношении этих самых поставок. При этом отметил, что на дилерской площадке на данный момент находится достаточное количество «живых» Octavia, что называется, на любой вкус и цвет. Есть даже один автомобиль 2017 года выпуска – с 1,6-литровым мотором, на «механике», в стартовой комплектации, но с пакетом опций за 997 000 рублей. «Базовые» (Active) Octavia 2018 года выпуска также есть в наличии у данного дилера, правда, в количестве 2 экземпляров. Стартовая стоимость таких машин – 984 000 рублей. Эту же цифру нам озвучили в двух других дилерских центрах Skoda – «Авто-Премиум» и «Гриффин-Авто». Сотрудники этих компаний в унисон заявили, что спрос на «стартовую» модификацию ничуть не меньше, чем на среднюю (Ambition), по причине того, что в ней присутствуют основное оборудование.{{guide_241250}} Откровенно говоря, такое заявление удивило, поскольку, по меркам современного развития автопрома, опций в Active недостаточно – всего лишь подогрев передних кресел, ЦЗ, электрозеркала, кондиционер, водительский аэрбег, противотуманные фары, «музыка». Плюс доплата за «металлик» в размере 16 700 рублей.  На тесте машины есть у всех дилеров, преимущественно в 1,8-литровом варианте с АКПП. Чтобы клиент почувствовал «Октивию» во всей красе, эта агрегатная связка и впрямь подойдет как нельзя лучше. Но за более сильный двигатель и автоматическую трансмиссию нужно платить. По информации менеджера отдела продаж автоцентра «Авто-Премиум», 1,8-литровая «автоматическая» Octavia доступна, начиная с комплектации Ambition, по цене от 1 375 000 рублей. Это уже, что называется, другой ценовой уровень. {{model_1168}} Продавец «Гриффин-Авто» предложил осуществить покупку «Октавии» по схеме «Трейд-ин», сделав упор на ее выгоде для клиента. Со слов менеджера, сдав в зачет свой нынешний (старый) автомобиль, клиент автоматически получает скидку на покупку нового в размере 50 000 рублей. Плюс 10-процентная выгода по кредиту, согласно госпрограмме «Семейный автомобиль». Со слов продавцов, техобслуживание Octavia у официальных партнеров Skoda не самое заоблачное. В среднем, прохождение ТО обходится в 10-12 тыс. рублей. Напомним, что актуальная версия лифтбека базируется на известной ВАГовской модульной платформе MQB, которая отличается широким использованием высокопрочных сталей. На передней оси смонтирована независимая схема McPherson с нижними треугольными рычагами, а конструкция задней подвески зависит от мощности двигателя – либо полунезависимая балка, либо «многорычажка». У автомобиля реечный рулевой комплекс с электромеханическим усилителем и дисковыми тормозами всех колес.{{material_119044}} Моторов три, и все бензиновые. Стартовый – 110-сильный, объемом 1,6 литра, как на «механике». Так и на «автомате». 1,4-литровый TSI – с турбиной, мощностью 150 л.с. Аккомпаировать ему может как 6МКПП, так и 7DSG. «Атмосферник» объемом 1,8 литра – самый мощный, 180 л.с. С ним агрегатированы те же типы коробок, что и в случае с турбоверсией.  По умолчанию все двигатели устанавливаются вскладчину с переднеприводной трансмиссией, а для «топового» варианта в виде опции предлагается полный привод с многодисковой муфтой Haldex, обеспечивающей поставку крутящего момента на задние колеса, и электронной имитацией межколесных дифференциалов.110-сильная модификация 1.6 MPI 5-ступ. МКПП предлагается по цене от 984 000 (Active) до 1 220 000 рублей (Style). Та же история, но на «автомате», дороже: от 1 047 000 до 1 268 000 рублей. «Механические» Octavia с 1.4-литровым турбомотором доступны по цене от 1 057 000 до 1 283 000 рублей. Турбо на 7DSG: от 1 221 000 (Ambient) до 1 323 000 рублей (Style). Наконец, 1,8-литровые версии: с 6МКПП стоят от 1 263 000 (Ambient) до 1 365 000 рублей (Style); c 7DSG – от 1 303 000 до 1 405 000 рублей.  
2018-02-18
Автор: Павел Кузин
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