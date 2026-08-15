Новая Skoda Octavia будет крупнее Superb и мощнее спорткаров: раскрываем фишки следующего поколения

Skoda Octavia переходит на электротягу и увеличивает размеры: что изменится в 2028

Skoda готовит радикальное обновление Octavia: модель станет электрокаром, получит огромный экран вместо приборной панели и вырастет почти до размеров Superb. Эти перемены могут изменить расстановку сил на рынке и повлиять на выбор семейных автомобилей в ближайшие годы.

Skoda готовит радикальное обновление Octavia: модель станет электрокаром, получит огромный экран вместо приборной панели и вырастет почти до размеров Superb. Эти перемены могут изменить расстановку сил на рынке и повлиять на выбор семейных автомобилей в ближайшие годы.

Skoda готовит для рынка неожиданный поворот: Octavia, одна из самых популярных моделей бренда, в 2028 году сменит привычный формат и станет электромобилем с премиальными чертами. Это решение уже вызвало интерес у специалистов и покупателей, ведь речь идет не только о смене типа двигателя, но и о полном пересмотре концепции автомобиля.

Вместо классической приборной панели в салоне образуется огромный 47,2-дюймовый экран, который протягивается вдоль всего лобового стекла. Подобный подход встречается редко даже среди уличных моделей, и приходится полностью менять восприятие интерьера. Пространство в салоне станет заметнее, а багажник - вместительнее, что особенно важно для семейных водителей и тех, кто ценит практичность.

По информации 110km.ru, новая Octavia будет построена на базе концепта Vision O, впервые показанного в Мюнхене. Длина прототипа составляет 4850 мм – это на 152 мм больше, чем у актуального универсала Octavia Combi. Таким образом, лифтбек почти догоняет по габаритам Superb, что может привлечь покупателей, ранее ориентировавшихся на более крупные автомобили.

Техническая часть тоже претерпит серьезные изменения. Базовая версия получит электромотор мощностью от 200 л.с., а для любителей динамиков предусмотрена спортивная модификация vRS с двумя электродвигателями и совокупной отдачей более 400 л.с. Такой вариант позволит конкурировать с устойчивыми быстрыми электрокарами в нашем классе. При этом Skoda планирует выпустить новое поколение параллельно с нынешней Octavia, чтобы сохранить доступность для расширения внешнего мира.

Octavia впервые появилась в 1959 году и стала одной из самых продаваемых моделей в Европе. Бренд традиционно ассоциируется с практичностью, надежностью и внедрением современных технологий. В последние годы Skoda активно развивает электромобильную линейку, делая ставку на экологичность и инновации. Новая Octavia может стать ключевым этапом этой стратегии, укрепив позиции марки на рынке электрокаров.

Переход Octavia в премиальный сегмент и внедрение необычно крупного экрана, выглядят как попытка конкурировать с лидерами рынка электромобилей. Skoda делает ставку на сочетание инноваций и привычной практичности, что позволяет изменить баланс сил в сегменте семейных автомобилей. Для российского рынка такие перемены могут быть особенно актуальными: просторный салон, большой багажник и современные технологии, востребованные у семейных водителей и корпоративных клиентов. Если «Октавия» сохранит разумную цену, она может стать одной из самых интересных новинок ближайших лет.