16 июля 2019, 08:47
Skoda Octavia: первые фото салона
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В Сеть просочились первые шпионские фотографии интерьера Skoda Octavia четвертого поколения. Новинка получит модернизированную цифровую панель приборов и большой экран медиасистемы. Премьера ожидается в сентябре на мотор-шоу во Франкфурте.
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Сенсорный экран медиасистемы стал намного больше, а это значит, что возрастет качество картинки и чувствительность панели управления. Улучшилась и графика цифровой приборной панели. Подрулевые рычаги включения указателей поворота и стеклоочистителей остались прежними. Зато селектор коробки передач должен измениться до неузнаваемости. На смену традиционному рычагу придет что-то принципиально новое. Что именно, сказать пока трудно – эта часть салона скрыта маскировкой.
Ожидается, что Skoda Octavia четвертого поколения сначала выпустят в кузове лифтбек. Универсал Combi появится немного позднее, но компания уже приступила к его испытаниям. Следующее поколение построят на прежней модульной платформе MQB. Автомобиль если и прибавит в размерах, то незначительно. Зато дизайн обещают пересмотреть радикально и вернуться к дорестайлинговой классической оптике, отказавшись от спорных двухсекционных фар.
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