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16 июля 2019, 08:47

Skoda Octavia: первые фото салона

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В Сеть просочились первые шпионские фотографии интерьера Skoda Octavia четвертого поколения. Новинка получит модернизированную цифровую панель приборов и большой экран медиасистемы. Премьера ожидается в сентябре на мотор-шоу во Франкфурте.
Skoda Octavia первые фото салона
Skoda Octavia первые фото салона
Skoda Octavia первые фото салона
Skoda Octavia первые фото салона
Skoda Octavia первые фото салона
Skoda Octavia первые фото салона
Skoda Octavia первые фото салона
Skoda Octavia первые фото салона
Skoda Octavia первые фото салона
Skoda Octavia первые фото салона
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Интерьер на снимках во многом замаскирован, но ключевые элементы все-таки можно рассмотреть. Новая Skoda Octavia получит более лаконичную центральную панель, количество физических кнопок на которой сократится до минимума. Управление климатической установкой, по всей видимости, полностью выведут на сенсорный экран. Лаконичный ряд функциональных клавиш расположился под монитором, а ниже – два воздуховода, которые заняли место привычного блока климат-системы.

Сенсорный экран медиасистемы стал намного больше, а это значит, что возрастет качество картинки и чувствительность панели управления. Улучшилась и графика цифровой приборной панели. Подрулевые рычаги включения указателей поворота и стеклоочистителей остались прежними. Зато селектор коробки передач должен измениться до неузнаваемости. На смену традиционному рычагу придет что-то принципиально новое. Что именно, сказать пока трудно – эта часть салона скрыта маскировкой.

Ожидается, что Skoda Octavia четвертого поколения сначала выпустят в кузове лифтбек. Универсал Combi появится немного позднее, но компания уже приступила к его испытаниям. Следующее поколение построят на прежней модульной платформе MQB. Автомобиль если и прибавит в размерах, то незначительно. Зато дизайн обещают пересмотреть радикально и вернуться к дорестайлинговой классической оптике, отказавшись от спорных двухсекционных фар. 


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Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
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Skoda Octavia: первые фото салона
{{material_126814}}Интерьер на снимках во многом замаскирован, но ключевые элементы все-таки можно рассмотреть. Новая Skoda Octavia получит более лаконичную центральную панель, количество физических кнопок на которой сократится до минимума. Управление климатической установкой, по всей видимости, полностью выведут на сенсорный экран. Лаконичный ряд функциональных клавиш расположился под монитором, а ниже – два воздуховода, которые заняли место привычного блока климат-системы.Сенсорный экран медиасистемы стал намного больше, а это значит, что возрастет качество картинки и чувствительность панели управления. Улучшилась и графика цифровой приборной панели. Подрулевые рычаги включения указателей поворота и стеклоочистителей остались прежними. Зато селектор коробки передач должен измениться до неузнаваемости. На смену традиционному рычагу придет что-то принципиально новое. Что именно, сказать пока трудно – эта часть салона скрыта маскировкой.Ожидается, что Skoda Octavia четвертого поколения сначала выпустят в кузове лифтбек. Универсал Combi появится немного позднее, но компания уже приступила к его испытаниям. Следующее поколение построят на прежней модульной платформе MQB. Автомобиль если и прибавит в размерах, то незначительно. Зато дизайн обещают пересмотреть радикально и вернуться к дорестайлинговой классической оптике, отказавшись от спорных двухсекционных фар. 
2019-07-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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