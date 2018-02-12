12 февраля 2018, 18:36
Skoda Octavia получит цифровую приборную панель
Популярный чешский лифтбек Skoda Octavia в ближайшем будущем можно будет заказать с полностью цифровой приборной панелью. Такая опция появилась в конфигураторе на официальном сайте марки.
Skoda Octavia
Выпускается с 1996 г.
Новый от 940 000 до 1 761 000 Р
Отзывов: 13
Цифровая приборная панель постепенно входит в состав оснащения всех брендов и моделей концерна Volkswagen – от бюджетных VW Golf до люксовых Bentley. Официально Skoda не объявляла о появлении электронной «приборки» у Octavia. Возможно, об этом собираются сообщить через месяц на автосалоне в Женеве. Пока же данную опцию можно добавить к топовым версиям модели (Style, Laurin & Klement, RS и Scout). Тогда машина обойдется дороже на 8 900 – 10 900 чешских крон (25 – 31 тысяч рублей). Для флагмана, Skoda Superb, цифровая панель также пока не доступна. Опция может появиться после планового обновления модели в следующем году.
В салонах российских дилеров Skoda Octavia предлагается по цене от 964 000 рублей. Цифровую приборную панель можно будет заказать уже в ближайшее время.
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