12 февраля 2018, 18:36

Skoda Octavia получит цифровую приборную панель

Популярный чешский лифтбек Skoda Octavia в ближайшем будущем можно будет заказать с полностью цифровой приборной панелью. Такая опция появилась в конфигураторе на официальном сайте марки.
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Skoda Octavia получит цифровую приборную панель Skoda Octavia
Skoda Octavia
Выпускается с 1996 г.
Новый от 940 000 до 1 761 000 Р
Отзывов: 13
Новая цифровая панель для Octavia будет аналогична той, которая сейчас устанавливается на кроссоверы Skoda Karoq. По бокам фиксировано расположены шкалы температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива. А на экране между ними каждый сможет индивидуально настроить режим отображения информации. Первый – классический, с круглым спидометром и тахометром. При этом водитель сможет настроить расстояние между ними по своему вкусу. Второй – современный. Здесь основную часть панель занимает навигатор, а остальные показания остальных приборов можно вывести наверх или расположить по бокам от карты. Также можно выбрать количество информационных блоков на экране – два (штатный режим) или один.

Цифровая приборная панель постепенно входит в состав оснащения всех брендов и моделей концерна Volkswagen – от бюджетных VW Golf до люксовых Bentley. Официально Skoda не объявляла о появлении электронной «приборки» у Octavia. Возможно, об этом собираются сообщить через месяц на автосалоне в Женеве. Пока же данную опцию можно добавить к топовым версиям модели (Style, Laurin & Klement, RS и Scout). Тогда машина обойдется дороже на 8 900 – 10 900 чешских крон (25 – 31 тысяч рублей). Для флагмана, Skoda Superb, цифровая панель также пока не доступна. Опция может появиться после планового обновления модели в следующем году.

В салонах российских дилеров Skoda Octavia предлагается по цене от 964 000 рублей. Цифровую приборную панель можно будет заказать уже в ближайшее время.
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Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
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Ну вот, как всегда. Как нормальный движок, так в Россию он не поставляется. Хотя немного смутила фраза, про ухудшение динамики, куда еще хуже то?
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Skoda Octavia получит цифровую приборную панель
{{model_1168}}Новая цифровая панель для Octavia будет аналогична той, которая сейчас устанавливается на кроссоверы Skoda Karoq. По бокам фиксировано расположены шкалы температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива. А на экране между ними каждый сможет индивидуально настроить режим отображения информации. Первый – классический, с круглым спидометром и тахометром. При этом водитель сможет настроить расстояние между ними по своему вкусу. Второй – современный. Здесь основную часть панель занимает навигатор, а остальные показания остальных приборов можно вывести наверх или расположить по бокам от карты. Также можно выбрать количество информационных блоков на экране – два (штатный режим) или один.Цифровая приборная панель постепенно входит в состав оснащения всех брендов и моделей концерна Volkswagen – от бюджетных VW Golf до люксовых Bentley. Официально Skoda не объявляла о появлении электронной «приборки» у Octavia. Возможно, об этом собираются сообщить через месяц на автосалоне в Женеве. Пока же данную опцию можно добавить к топовым версиям модели (Style, Laurin & Klement, RS и Scout). Тогда машина обойдется дороже на 8 900 – 10 900 чешских крон (25 – 31 тысяч рублей). Для флагмана, Skoda Superb, цифровая панель также пока не доступна. Опция может появиться после планового обновления модели в следующем году.В салонах российских дилеров Skoda Octavia предлагается по цене от 964 000 рублей. Цифровую приборную панель можно будет заказать уже в ближайшее время.
2018-02-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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