Skoda Octavia Pro вернулась в Россию и стоит дешевле конкурентов

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

19 мая 2026, 08:27

На российском рынке снова появилась Skoda Octavia Pro - модель, которую давно ждали таксисты и водители. Теперь лифтбек с турбомотором и DSG можно заказать через частных дилеров. Почему цена оказалась ниже, чем у Geely Preface, и какие нюансы стоит учесть - объясняем, что изменилось и что важно знать сейчас.

Российские автолюбители получили долгожданную возможность приобрести Skoda Octavia Pro - модель, которая ранее исчезла с рынка, но теперь возвращается благодаря параллельному импорту. Это событие особенно важно для тех, кто ищет проверенный временем автомобиль с современными технологиями, но не готов переплачивать за новые китайские аналоги. Как сообщает Российская Газета, Octavia Pro поступает в Россию из Китая, где ее выпускают на совместном предприятии Skoda-SAIC. Такой подход позволяет сохранить доступность популярной модели, несмотря на ограничения официальных поставок.

Главная особенность новой партии - это комплектация: все лифтбеки оснащены 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и автоматической коробкой DSG. Такой тандем давно зарекомендовал себя как надежный и экономичный, а ременной привод ГРМ избавляет владельцев от типичных проблем ранних моторов VAG. Для многих покупателей это весомый аргумент в пользу выбора именно этой версии, ведь эксплуатационные расходы становятся предсказуемыми, а обслуживание - проще.

Цены на Skoda Octavia Pro стартуют с отметки 2,7 млн рублей, что делает ее привлекательнее по сравнению с новым Geely Preface, который обойдется минимум на 300 тысяч дороже. Однако есть нюанс: автомобили доступны только под заказ, а гарантийное обслуживание, в отличие от официальных дилеров, отсутствует - все вопросы по ремонту ложатся на плечи владельца. Самые выгодные предложения поступают от компаний из Красноярска, чуть дороже - от дилеров Ростова-на-Дону, а максимальная цена отмечена у частного продавца из Омска, который готов привезти машину из Киргизии.

Интерес к Octavia Pro объясняется не только ностальгией по чешскому бренду, но и практическими соображениями. Модель давно полюбилась таксистам, корпоративным клиентам и тем, кто ценит комфорт и надежность в ежедневной эксплуатации. В условиях, когда выбор новых автомобилей ограничен, а цены на китайские и российские аналоги продолжают расти, возвращение Octavia Pro становится заметным событием для рынка. К тому же, как отмечают эксперты, отсутствие альтернатив по двигателю позволяет снизить утилизационный сбор, что дополнительно влияет на конечную стоимость.

Стоит напомнить, что тенденция возвращения популярных моделей через параллельный импорт набирает обороты. Недавно на рынке появились и другие интересные новинки, о которых рассказывали специалисты. Например, в одном из недавних материалов подробно разбирались причины роста аварийности среди популярных марок - эксперты объяснили, почему Лада и китайские бренды чаще попадают в ДТП. Это подчеркивает, что выбор автомобиля сегодня - не только вопрос цены, но и безопасности, а также доступности сервисного обслуживания.

В целом, возвращение Skoda Octavia Pro на российский рынок - это не просто новость для поклонников марки, а важный сигнал для всех, кто следит за изменениями в автосегменте. Новые условия покупки, особенности комплектаций и ценовая политика формируют новые правила игры, к которым придется адаптироваться как покупателям, так и продавцам.

Упомянутые модели: Skoda Octavia (от 887 000 Р)
Упомянутые марки: Skoda
