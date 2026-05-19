Skoda Octavia Pro вернулась в Россию и стоит дешевле конкурентов

Skoda Octavia Pro с турбомотором и DSG продают в России дешевле Geely Preface

На российском рынке снова появилась Skoda Octavia Pro - модель, которую давно ждали таксисты и водители. Теперь лифтбек с турбомотором и DSG можно заказать через частных дилеров. Почему цена оказалась ниже, чем у Geely Preface, и какие нюансы стоит учесть - объясняем, что изменилось и что важно знать сейчас.

Российские автолюбители получили долгожданную возможность приобрести Skoda Octavia Pro - модель, которая ранее исчезла с рынка, но теперь возвращается благодаря параллельному импорту. Это событие особенно важно для тех, кто ищет проверенный временем автомобиль с современными технологиями, но не готов переплачивать за новые китайские аналоги. Как сообщает Российская Газета, Octavia Pro поступает в Россию из Китая, где ее выпускают на совместном предприятии Skoda-SAIC. Такой подход позволяет сохранить доступность популярной модели, несмотря на ограничения официальных поставок.

Главная особенность новой партии - это комплектация: все лифтбеки оснащены 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и автоматической коробкой DSG. Такой тандем давно зарекомендовал себя как надежный и экономичный, а ременной привод ГРМ избавляет владельцев от типичных проблем ранних моторов VAG. Для многих покупателей это весомый аргумент в пользу выбора именно этой версии, ведь эксплуатационные расходы становятся предсказуемыми, а обслуживание - проще.

Цены на Skoda Octavia Pro стартуют с отметки 2,7 млн рублей, что делает ее привлекательнее по сравнению с новым Geely Preface, который обойдется минимум на 300 тысяч дороже. Однако есть нюанс: автомобили доступны только под заказ, а гарантийное обслуживание, в отличие от официальных дилеров, отсутствует - все вопросы по ремонту ложатся на плечи владельца. Самые выгодные предложения поступают от компаний из Красноярска, чуть дороже - от дилеров Ростова-на-Дону, а максимальная цена отмечена у частного продавца из Омска, который готов привезти машину из Киргизии.

Интерес к Octavia Pro объясняется не только ностальгией по чешскому бренду, но и практическими соображениями. Модель давно полюбилась таксистам, корпоративным клиентам и тем, кто ценит комфорт и надежность в ежедневной эксплуатации. В условиях, когда выбор новых автомобилей ограничен, а цены на китайские и российские аналоги продолжают расти, возвращение Octavia Pro становится заметным событием для рынка. К тому же, как отмечают эксперты, отсутствие альтернатив по двигателю позволяет снизить утилизационный сбор, что дополнительно влияет на конечную стоимость.

В целом, возвращение Skoda Octavia Pro на российский рынок - это не просто новость для поклонников марки, а важный сигнал для всех, кто следит за изменениями в автосегменте. Новые условия покупки, особенности комплектаций и ценовая политика формируют новые правила игры, к которым придется адаптироваться как покупателям, так и продавцам.