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12 ноября 2019, 00:01

Skoda Octavia сменила поколение

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Фото: Skoda
Компания Skoda представила Octavia четвертого поколения. Причем несмотря на прогнозы, лифтбек дебютировал одновременно с универсалом. Octavia стала еще просторнее, обзавелась многочисленными электронными системами и матричными фарами, а голосовая помощница Лаура проложит маршрут, настроит радио и прочитает sms.
Skoda Octavia сменила поколение

Фото: Skoda

Skoda Octavia сменила поколение

 

Skoda Octavia сменила поколение

 

Skoda Octavia сменила поколение

 

Skoda Octavia сменила поколение

 

Skoda Octavia сменила поколение

 

Skoda Octavia сменила поколение

 

Skoda Octavia сменила поколение

 

Skoda Octavia сменила поколение

 

Skoda Octavia сменила поколение
Skoda Octavia сменила поколение
Skoda Octavia сменила поколение
Skoda Octavia сменила поколение
Skoda Octavia сменила поколение
Skoda Octavia сменила поколение
Skoda Octavia сменила поколение
Skoda Octavia сменила поколение
Skoda Octavia сменила поколение
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Skoda Octavia нового поколения построена на модульной архитектуре MQB концерна Volkswagen Group. Вне зависимости от типа кузова габаритная длина теперь составляет 4 689 мм. Другими словами, лифтбек прибавил 19 мм, а универсал – 22 мм. Кроме того, новая Octavia на 15 мм шире предшественника (1 829 мм). Колесная база не изменилась и равна 2 686 мм. Багажник вырос до 600 литров (+10 л) у лифтбека и до 640 литров (+30 л) у Combi. Коэффициент аэродинамического сопротивления лифтбека снизили с 0,29 до 0,24, а универсала - с 0,31 до 0,26.

Со сменой поколения Skoda Octavia избавилась от спорной двухсекционной передней оптики. На корме появились горизонтальные задние фонари с дополнительными секциями на пятой двери. Салон стал просторнее, особенно во втором ряду. Конфигурация передней панели выполнена в стиле новых хэтчбека Scala и кроссовера Kamiq. На смену классическому рычагу «робота» DSG пришел электронный джойстик, а количество физических кнопок сократилось. Управление «климатом» вынесли на центральный экран, диагональ которого в зависимости от комплектации варьируется от 8,5 до 10 дюймов. Новая медиасистема имеет доступ в интернет и встроенную голосовую помощницу Лауру.

В числе новых для «Октавии» опций: матричные фары с динамическими указателями поворота, проекционный экран, трехзонный климат-контроль, передние сиденья с функциями массажа и вентиляции. Кроме того, автомобиль можно дооснастить премиальной аудиосистемой Harman/Kardon, расширенным набором электронных ассистирующих систем и пакетом Sleep Package, который включает пледы и подголовники с откидными «ушами».

В европейскую моторную гамму войдут бензиновые турбомоторы TSI мощностью от 110 до 190 л.с. и турбодизель 2.0 TDI в трех вариантах форсировки (115, 150 или 200 л.с.). Битопливная версия G-Tec получила мотор 1.5 TSI (130 л.с.), баллоны на 17,7 кг метана и бензобак на 9 литров. Коробки передач: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» DSG. Европейским клиентам также предложат модификации с гибридной надстройкой mild hybrid и чистые плагин-гибриды. Продажи в Европе стартуют в начале 2020 года. В России производство новой Skoda Octavia локализуют только в четвертом квартале 2020-го.

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Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
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Skoda Octavia сменила поколение
{{material_127652}}Skoda Octavia нового поколения построена на модульной архитектуре MQB концерна Volkswagen Group. Вне зависимости от типа кузова габаритная длина теперь составляет 4 689 мм. Другими словами, лифтбек прибавил 19 мм, а универсал – 22 мм. Кроме того, новая Octavia на 15 мм шире предшественника (1 829 мм). Колесная база не изменилась и равна 2 686 мм. Багажник вырос до 600 литров (+10 л) у лифтбека и до 640 литров (+30 л) у Combi. Коэффициент аэродинамического сопротивления лифтбека снизили с 0,29 до 0,24, а универсала - с 0,31 до 0,26.Со сменой поколения Skoda Octavia избавилась от спорной двухсекционной передней оптики. На корме появились горизонтальные задние фонари с дополнительными секциями на пятой двери. Салон стал просторнее, особенно во втором ряду. Конфигурация передней панели выполнена в стиле новых хэтчбека Scala и кроссовера Kamiq. На смену классическому рычагу «робота» DSG пришел электронный джойстик, а количество физических кнопок сократилось. Управление «климатом» вынесли на центральный экран, диагональ которого в зависимости от комплектации варьируется от 8,5 до 10 дюймов. Новая медиасистема имеет доступ в интернет и встроенную голосовую помощницу Лауру.В числе новых для «Октавии» опций: матричные фары с динамическими указателями поворота, проекционный экран, трехзонный климат-контроль, передние сиденья с функциями массажа и вентиляции. Кроме того, автомобиль можно дооснастить премиальной аудиосистемой Harman/Kardon, расширенным набором электронных ассистирующих систем и пакетом Sleep Package, который включает пледы и подголовники с откидными «ушами».В европейскую моторную гамму войдут бензиновые турбомоторы TSI мощностью от 110 до 190 л.с. и турбодизель 2.0 TDI в трех вариантах форсировки (115, 150 или 200 л.с.). Битопливная версия G-Tec получила мотор 1.5 TSI (130 л.с.), баллоны на 17,7 кг метана и бензобак на 9 литров. Коробки передач: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» DSG. Европейским клиентам также предложат модификации с гибридной надстройкой mild hybrid и чистые плагин-гибриды. Продажи в Европе стартуют в начале 2020 года. В России производство новой Skoda Octavia локализуют только в четвертом квартале 2020-го.
2019-11-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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