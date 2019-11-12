12 ноября 2019, 00:01
Skoda Octavia сменила поколение
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Фото: Skoda
Компания Skoda представила Octavia четвертого поколения. Причем несмотря на прогнозы, лифтбек дебютировал одновременно с универсалом. Octavia стала еще просторнее, обзавелась многочисленными электронными системами и матричными фарами, а голосовая помощница Лаура проложит маршрут, настроит радио и прочитает sms.
Фото: Skoda
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Со сменой поколения Skoda Octavia избавилась от спорной двухсекционной передней оптики. На корме появились горизонтальные задние фонари с дополнительными секциями на пятой двери. Салон стал просторнее, особенно во втором ряду. Конфигурация передней панели выполнена в стиле новых хэтчбека Scala и кроссовера Kamiq. На смену классическому рычагу «робота» DSG пришел электронный джойстик, а количество физических кнопок сократилось. Управление «климатом» вынесли на центральный экран, диагональ которого в зависимости от комплектации варьируется от 8,5 до 10 дюймов. Новая медиасистема имеет доступ в интернет и встроенную голосовую помощницу Лауру.
В числе новых для «Октавии» опций: матричные фары с динамическими указателями поворота, проекционный экран, трехзонный климат-контроль, передние сиденья с функциями массажа и вентиляции. Кроме того, автомобиль можно дооснастить премиальной аудиосистемой Harman/Kardon, расширенным набором электронных ассистирующих систем и пакетом Sleep Package, который включает пледы и подголовники с откидными «ушами».
В европейскую моторную гамму войдут бензиновые турбомоторы TSI мощностью от 110 до 190 л.с. и турбодизель 2.0 TDI в трех вариантах форсировки (115, 150 или 200 л.с.). Битопливная версия G-Tec получила мотор 1.5 TSI (130 л.с.), баллоны на 17,7 кг метана и бензобак на 9 литров. Коробки передач: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» DSG. Европейским клиентам также предложат модификации с гибридной надстройкой mild hybrid и чистые плагин-гибриды. Продажи в Европе стартуют в начале 2020 года. В России производство новой Skoda Octavia локализуют только в четвертом квартале 2020-го.
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