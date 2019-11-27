27 ноября 2019, 12:17
Skoda Octavia заступили на службу в петербургскую полицию
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Автопарк ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пополнился 7 новыми автомобилями Skoda Octavia в исполнении Hockey Edition с пакетом зимних опций.
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Лифтбеки Octavia представлены в исполнении Hockey Edition, которая подготовлена специально для России и отличается оригинальными шильдиками на кузове с названием версии и декоративными накладками на порогах. Версия Hockey Edition создана на базе комплектации Ambition с обогревом передних сидений, четырьмя подушками безопасности, круиз-контролем, датчиками света и дождя и другим полезным оборудованием.
С учетом наступающих холодов все полицейские «Октавии» дополнительно оснастили пакетом зимних опций Ambition, в который входит электрообогрев лобового стекла и рулевого колеса, подогрев задних сидений, радио Bolero, система Smartlink+, круиз-контроль с ограничителем скорости и задний стеклоочиститель с омывателем Aero. Кроме того, все автомобили получили синюю полицейскую оклейку и спецоборудование, включая мигалки на крыше.
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