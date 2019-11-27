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27 ноября 2019, 12:17

Skoda Octavia заступили на службу в петербургскую полицию

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Автопарк ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пополнился 7 новыми автомобилями Skoda Octavia в исполнении Hockey Edition с пакетом зимних опций.
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Группа автодилеров Skoda Wagner выиграла право поставить автомобили для ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках конкурса госзакупок. Семь новеньких Skoda Octavia уже переданы полицейским. Все автомобили оснащены 1,8-литровым моторами мощностью 179 лошадиных сил, 7-ступенчатыми роботизированными коробками передач и передним приводом.

Лифтбеки Octavia представлены в исполнении Hockey Edition, которая подготовлена специально для России и отличается оригинальными шильдиками на кузове с названием версии и декоративными накладками на порогах. Версия Hockey Edition создана на базе комплектации Ambition с обогревом передних сидений, четырьмя подушками безопасности, круиз-контролем, датчиками света и дождя и другим полезным оборудованием.

С учетом наступающих холодов все полицейские «Октавии» дополнительно оснастили пакетом зимних опций Ambition, в который входит электрообогрев лобового стекла и рулевого колеса, подогрев задних сидений, радио Bolero, система Smartlink+, круиз-контроль с ограничителем скорости и задний стеклоочиститель с омывателем Aero. Кроме того, все автомобили получили синюю полицейскую оклейку и спецоборудование, включая мигалки на крыше.
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Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
Валентин
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Михаил
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Не верьте, сервис, как кстати и автомобиль прекрасные! Был у них период такой - уволили добрую половину старых мастеров, а на их место набрали молодых. Вот тогда и случались косяки с ремонтом, но это было полтора года назад. А сейчас нет проблем - менял недавно передние рычаги в подвеске и рулевые наконечники ...
Кирилл
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Skoda Octavia заступили на службу в петербургскую полицию
{{material_127966}}Группа автодилеров Skoda Wagner выиграла право поставить автомобили для ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках конкурса госзакупок. Семь новеньких Skoda Octavia уже переданы полицейским. Все автомобили оснащены 1,8-литровым моторами мощностью 179 лошадиных сил, 7-ступенчатыми роботизированными коробками передач и передним приводом.Лифтбеки Octavia представлены в исполнении Hockey Edition, которая подготовлена специально для России и отличается оригинальными шильдиками на кузове с названием версии и декоративными накладками на порогах. Версия Hockey Edition создана на базе комплектации Ambition с обогревом передних сидений, четырьмя подушками безопасности, круиз-контролем, датчиками света и дождя и другим полезным оборудованием.С учетом наступающих холодов все полицейские «Октавии» дополнительно оснастили пакетом зимних опций Ambition, в который входит электрообогрев лобового стекла и рулевого колеса, подогрев задних сидений, радио Bolero, система Smartlink+, круиз-контроль с ограничителем скорости и задний стеклоочиститель с омывателем Aero. Кроме того, все автомобили получили синюю полицейскую оклейку и спецоборудование, включая мигалки на крыше.
2019-11-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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