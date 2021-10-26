Skoda официально распрощалась с очередной моделью
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
В ноябре 2020 года генеральный директор Skoda Томас Шефер объявил в LinkedIn о том, что Fabia Combi получит новое поколение. Месяц спустя он подтвердил свои слова во время интервью Auto Motor и Sport. В этом году компания заявила, что версия супермини перейдет на совершенно новую модель в 2023 году.
Несмотря на несколько подтверждений о запуске нового небольшого универсала, Skoda полностью отказалась от практичного автомобиля из B-сегмента. Представители чешского бренда заявили Autocar, что Fabia Combi уходит, потому что Skoda необходимо подготовиться к более жестким нормам выбросов, которые вступят в силу в 2025 году.
Напомним, что в Европейских странах в ближайшие годы будет введен стандарт Euro 7. Более того, Европейская комиссия поставила цель сократить выбросы парниковых газов на 55 процентов к концу десятилетия, поэтому бренд VW Group должен планировать выпуск моделей заранее. Вместо того, чтобы представить новый универсал с двигателем внутреннего сгорания, Skoda пообещала выпустить не менее трех новых электромобилей к концу десятилетия. По оценкам компании, на электромобили с нулевым уровнем выбросов к 2030 году будет приходиться до 70 процентов продаж в Европе.
С уходом Fabia Combi европейский сегмент малолитражных универсалов станет практически мертвым. Поклонники Skoda могут утешиться, Fabia четвертого поколения намного больше своей предшественницы, что делает ее более практичной.
- 343 000 РSkoda Fabia 2012 в Москве
- 355 000 РSkoda Fabia 2012 в Москве
- 440 000 РSkoda Fabia 2009 в Москве
- 827 000 РSkoda Fabia 2011 в Москве
- 750 000 РSkoda Fabia 2012 в Москве
- 635 000 РSkoda Fabia 2013 в Москве
- 368 000 РSkoda Fabia 2010 в Москве
- 788 500 РSkoda Fabia 2013 в Москве
- 180 000 РSkoda Fabia 2004 в Москве
- 801 527 РSkoda Fabia 2013 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий