Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

29 ноября 2025, 06:10

Чешский бренд открывает цифровые шоурумы и нацелен на молодежь и семьи - что ждет покупателей

Skoda расширяет свое присутствие на Ближнем Востоке, начав продажи в Саудовской Аравии. Компания делает ставку на цифровые шоурумы и ориентируется на молодых водителей и семейных клиентов. Открытие флагманского дилерского центра в Эр-Рияде запланировано на 2025 год. Какие модели появятся и чего ждать покупателям - читайте в нашем материале.

Чешский автопроизводитель Skoda продолжает активно осваивать рынки Ближнего Востока. После успешного старта в Омане и возвращения в Катар компания официально объявила о выходе на рынок Саудовской Аравии. Представлять бренд в королевстве будет компания SAMACO Motors, которая уже заключила соглашение о сотрудничестве с крупными мировыми автоконцернами.

Skoda делает акцент на молодых водителей и семьи, используя сразу шесть моделей, адаптированных под местные условия и предпочтения. В планах бренда — не только традиционные автосалоны, но и полностью цифровые шоурумы, которые должны появиться в стране до конца 2025 года. Такой подход позволяет покупателю знакомиться с автомобилями и оформлять заказы онлайн, что особенно актуально для современной экономики.

Флагманский дилерский центр Skoda откроется в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Ожидается, что он станет одним из самых технологичных и современных автосалонов региона. В компании подчеркивают, что особое внимание будет уделено качеству услуг и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

Как сообщает autoevolution, Skoda входит в состав Volkswagen Group и использует лучшие наработки концерна для развития на новых рынках. В Саудовской Аравии марка занимает прочные позиции за счет расширения модельного ряда, высокого уровня безопасности и современных цифровых решений.

Появление Skoda в Саудовской Аравии может изменить расстановку сил на местном автомобильном рынке. Бренд уже зарекомендовал себя как надежный и доступный производитель, а новые цифровые форматы продаж могут привлечь дополнительное внимание со стороны молодых покупателей. Ожидается, что в ближайшие годы Skoda расширит свое присутствие в сфере обслуживания клиентов, все больше и больше решений и сервисов.

Упомянутые марки: Skoda, Volkswagen
