6 октября 2017, 17:15

Skoda отчиталась о сентябрьских продажах

По итогам первого осеннего месяца продажи Skoda на отечественном рынке выросли на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в сентябре марка реализовала 5 790 автомобилей.
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Skoda отчиталась о сентябрьских продажах Skoda

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Наибольшим спросом у российский покупателей пользуется обновленный лифтбек Rapid - рост продаж составил 23,9% или 2 735 единиц. Флагманскую модель Superb приобрели в количестве 1 263 экземпляров, что показывает рост на 22,8% по сравнению с сентябрем 2016 года.

Что касается новой Octavia, то она также не теряет своих позиций. Российские дилеры реализовали 2 068 автомобилей, что превышает прошлогодние показатели на 9,6%. Семейный кроссовер Kodiaq появился на рынке в июне текущего года. С момента начала продаж данный паркетник в комплектациях Ambition Plus и Style Plus приобрели более 1 160 клиентов.

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Отзывы по теме
Форум Skoda Yeti
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
Александр
Форум Skoda Octavia Scout
| Может кто подскажет, есть ли шум в мкпп, а когда выжимается педаль сцепления он пропадает. Официалы разводят руками, просто скатов толком не видели. Выжимной подшипник
Alex
Форум Skoda Octavia
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Сергей
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Skoda отчиталась о сентябрьских продажах
{{material_121161}}Наибольшим спросом у российский покупателей пользуется обновленный лифтбек Rapid - рост продаж составил 23,9% или 2 735 единиц. Флагманскую модель Superb приобрели в количестве 1 263 экземпляров, что показывает рост на 22,8% по сравнению с сентябрем 2016 года.Что касается новой Octavia, то она также не теряет своих позиций. Российские дилеры реализовали 2 068 автомобилей, что превышает прошлогодние показатели на 9,6%. Семейный кроссовер Kodiaq появился на рынке в июне текущего года. С момента начала продаж данный паркетник в комплектациях Ambition Plus и Style Plus приобрели более 1 160 клиентов.
2017-10-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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