6 октября 2017, 17:15
Skoda отчиталась о сентябрьских продажах
По итогам первого осеннего месяца продажи Skoda на отечественном рынке выросли на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в сентябре марка реализовала 5 790 автомобилей.
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Что касается новой Octavia, то она также не теряет своих позиций. Российские дилеры реализовали 2 068 автомобилей, что превышает прошлогодние показатели на 9,6%. Семейный кроссовер Kodiaq появился на рынке в июне текущего года. С момента начала продаж данный паркетник в комплектациях Ambition Plus и Style Plus приобрели более 1 160 клиентов.
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| Может кто подскажет, есть ли шум в мкпп, а когда выжимается педаль сцепления он пропадает. Официалы разводят руками, просто скатов толком не видели. Выжимной подшипник
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
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