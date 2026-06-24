Три версии, до 285 л.с. и быстрая зарядка - что предлагает Skoda Peaq в 2026 году

Skoda Peaq: цены и комплектации нового электрического флагмана с запасом хода 628 км

Skoda официально раскрыла стоимость и оснащение нового электрического кроссовера Peaq для рынка Великобритании. Модель выделяется вместительным салоном, мощной батареей и современными опциями, что может изменить расстановку сил в сегменте семейных электромобилей.

Skoda официально раскрыла стоимость и оснащение нового электрического кроссовера Peaq для рынка Великобритании. Модель выделяется вместительным салоном, мощной батареей и современными опциями, что может изменить расстановку сил в сегменте семейных электромобилей.

Skoda официально объявила цены на свой новый кроссовер Peaq для британского рынка. Интерес к модели подогревает не только статус флагмана, но и значительный запас хода — до 628 км по циклу WLTP, что выгодно выделяет Peaq среди конкурентов в классе семейных электромобилей.

В Великобритании Skoda Peaq будет доступен в трех комплектациях: SE L, Edition и SportLine. Базовая версия SE L оценена в 51 980 фунтов (примерно 68 695 долларов) и уже в стандартном оснащении предлагает 19-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары, электропривод багажника с сенсорным управлением (шаговая педаль), подогрев всех сидений, беспроводную зарядку, вертикальный 13,6-дюймовый дисплей мультимедиа и цифровой мобильный ключ.

Средняя комплектация Edition начинается с отметки 55 130 фунтов (72 850 долларов) и включает в себя расширенные опции: черные и искусственные вставки в отделке салона, матричные светодиодные фары, горизонтальную световую полосу, систему автоматической парковки и круговой обзор. Эта версия доступна как в модификации 90, так и в более мощной 90x.

Топовая SportLine отличается 20-дюймовыми колесами Okapi, черными декоративными элементами, фирменной надписью Skoda на задней стойке и спортивными сиденьями с подогревом для водителя и переднего пассажира. Цена на SportLine 90 начинается с 58 280 фунтов (77 020 долларов), а за версию 90x придется заплатить минимум 60 380 фунтов (79 800 долларов). Для Edition 90x стартовая цена составляет 57 230 фунтов (75 635 долларов).

Вариант 90x оснащен двухмоторной системой мощностью 299 л.с. (220 кВт), что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 6,8 секунды. Версия 90 выдает 286 л.с. (210 кВт). Все комплектации комплектуются аккумулятором на 86 кВт·ч — это самая емкая батарея среди электромобилей Skoda. Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 199 кВт: с 10 до 80% заряд аккумулятора происходит примерно за 28 минут.

Среди опций — аудиосистема Sonos, массажные передние сиденья, выдвижные подставки для ног, складной столик в центральном подлокотнике и панорамная крыша. Такой набор делает Peaq одним из самых технологичных и ориентированных на комфорт электрокроссоверов в своем сегменте.

Skoda Peaq может заинтересовать российских автолюбителей, учитывая растущий интерес к электромобилям с большим запасом хода и развитой инфраструктурой зарядки в Европе. Важно отметить, что модель построена на платформе Volkswagen Group, что обеспечивает высокий уровень безопасности и технологичности. В 2026 году Peaq выглядит как один из самых сбалансированных вариантов для семьи, особенно если важны дальние поездки без частых остановок на зарядке, а также возможность выбора широких комплектаций и опций для индивидуализации.

Интересно, что на рынке электрической техники также есть и другие переменные: например, недавно китайский производитель Sitrak представил карьерные самосвалы с рекордной грузоподъемностью, что можно рассматривать как еще один пример технологического прорыва в автопроме — подробнее об этом в отдельном материале о новых карьерных самосвалах Sitrak .