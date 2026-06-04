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Автор: Мария Степанова

4 июня 2026, 20:44

Skoda Peaq: электрокроссовер крупнее Kodiaq выходит в Европе летом 2026

Skoda Peaq: электрокроссовер крупнее Kodiaq выходит в Европе летом 2026

Новый Skoda Peaq официально дебютирует 23 июня - первые детали и сравнение с Kia EV9

Skoda Peaq: электрокроссовер крупнее Kodiaq выходит в Европе летом 2026

Skoda готовит к запуску Peaq - свой самый крупный электрический кроссовер, который станет альтернативой Kodiaq и бросит вызов Kia EV9. Открытие заказов в Европе намечено на лето, а премьера пройдет во Франции. Почему эта новинка важна для рынка - в нашем материале.

Skoda готовит к запуску Peaq - свой самый крупный электрический кроссовер, который станет альтернативой Kodiaq и бросит вызов Kia EV9. Открытие заказов в Европе намечено на лето, а премьера пройдет во Франции. Почему эта новинка важна для рынка - в нашем материале.

Skoda готовится к важному событию – в конце июня состоится мировая премьера нового электрического кроссовера Skoda Peaq. Эта модель станет самой крупной в линейке электромобилей бренда и уже сейчас вызывает интерес у европейских покупателей, ведь она позиционируется как альтернатива популярному Kodiaq, но с полностью электрической силовой установкой и увеличенными габаритами.

Официальная презентация Skoda Peaq пройдет 23 июня 2026 года в Монт-Тье-Морне, а заказы на новинку откроются уже этим летом. Внешность автомобиля пока скрыта под камуфляжем, но опубликованные производителем эскизы и детали дизайна позволяют судить о ключевых особенностях. В частности, Peaq получит Т-образные светодиодные фары, фирменную глянцевую панель Tech-Deck Face, сложную световую полосу на передке и оригинальный «вулканический» бампер с выраженной горизонтальной поверхностью. Высокие линии остекления, массивные D-стойки и утопленные дверные ручки придают кузову современный и лаконичный вид. Задняя часть перекликается с передней за счет Т-образных фонарей и характерного светового мотива.

По техническим параметрам Skoda Peaq заметно превосходит бензинового собрата Kodiaq: длина составляет 4874 мм, колесная база — 2965 мм, что обеспечивает просторный салон и объем багажника до 1010 литров. Для сравнения, у Kodiaq эти показатели скромнее. В передней части предусмотрен небольшой «франк» на 37 литров. Среди опций — эргономичные сиденья с массажем и подставками для ног, проекционный дисплей с дополненной реальностью, электрохромная панорамная крыша, премиальная аудиосистема и новый 13,6-дюймовый экран. Однако большинство этих функций, вероятно, будут доступны только в топовых комплектациях.

Peaq построен на платформе MEB концерна Volkswagen, которая роднит его с моделями Enyaq, Elroq, а также с Cupra Born, Tavascan, Audi Q4 e-tron, Ford Explorer EV и другими электрокарами группы. На старте продаж будут доступны две батареи: базовая на 63 кВт·ч с задним приводом и мощностью 201 л.с., а также версии 90 и 90x с аккумулятором 91 кВт·ч и мощностью 282 и 295 л.с. соответственно. Производство наладят на заводе в Млада-Болеславе (Чехия), что подтверждает европейскую ориентацию модели.

В целом, запуск Skoda Peaq может стать важным этапом для бренда в Европе и укрепить позиции марки в сегменте электрических автомобилей. Судя по заявленным характеристикам, Peaq способен заинтересовать тех, кто ищет просторный, технологичный и экологичный семейный автомобиль. Ожидается, что первые поставки начнутся уже осенью 2026 года, а подробные цены и комплектации объявят ближе к старту продаж.

Интересно, что Skoda Peaq выходит на рынок в тот момент, когда сегмент крупных электрических кроссоверов активно развивается. Конкуренцию ему составляют такие модели, как Kia EV9 и Volkswagen ID.6. Эксперты отмечают, что Peaq может привлечь покупателей сочетанием практичности, современного оснащения и узнаваемого дизайна.

Для российского рынка модель официально пока не заявлена, однако опыт предыдущих запусков показывает, что интерес к ней стабильно высок. Кстати, тенденция к расширению линейки крупных внедорожников заметна и у других брендов – например, недавно появились подробности о трехрядном внедорожнике Freelander 8, который также ориентирован на европейский рынок: подробнее о размерах и перспективах Freelander 8 .

Упомянутые модели: Skoda Kodiaq (от 1 339 000 Р), Volkswagen ID.6, KIA EV9, Audi Q4 e-tron, Ford Explorer (от 2 719 000 Р)
Упомянутые марки: Skoda, Volkswagen, KIA, Audi, Ford, Cupra
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