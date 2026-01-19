Чем Peaq отличается от других моделей Skoda – неожиданные детали

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

19 января 2026, 08:39

Skoda Peaq: новый электрический кроссовер, который удивит даже поклонников Kodiaq

Skoda готовит к выходу совершенно новый электрокроссовер Peaq. Модель обещает стать ярким событием года. Чешский бренд не боится расширять линейку. Что скрывает Peaq? Подробности - в нашем материале.

Когда кажется, что у Skoda уже достаточно выпущено моделей кроссоверов, компания снова удивляет. В 2026 году чешский автопроизводитель готов к запуску абсолютно новой модели - машины Peaq. Этот автомобиль станет не просто очередным пополнением в семействе, а настоящим вызовом для конкурентов и даже для преданных поклонников Kodiaq.

Peaq - это не просто еще один кузов на батарейках. Skoda решила сделать установку на плавные линии, современный дизайн и технологичность, которые должны выделить новинку на фоне привычных марок кроссоверов. Peaq будет позиционироваться как более изысканная и динамичная альтернатива Kodiaq, но с полностью электрической начинкой.

Внешне автомобиль обещает быть узнаваемым, но при этом заметны отличия от других моделей бренда. Ожидаются сдержанные, но выразительные формы, акцент на аэродинамику и минимализм в деталях. Skoda отошла от угловатости и массивности, сделав Peaq более «гладким» и современным. Впрочем, фирменная практичность и простор салона никуда не денутся – это остается визитной карточкой марки.

Технические характеристики пока держатся в секрете, но уже известно, что Peaq получит новейшую платформу для электромобилей. Ожидается, что запас хода превысит 500 километров, зарядка будет быстрой и удобной. Внутри - цифровая панель, расширенные возможности для подключения гаджетов и, конечно, фирменные решения Simply Clever, которыми славится Skoda.

Интересно, что Peaq появляется на рынке в тот момент, когда конкуренция среди электрокроссоверов становится особенно острой. Skoda явно не боится рисковать и готова предложить нечто свежее даже тем, кто уже привык к Kodiaq или Enyaq. Новинка рассчитана на тех, кто ценит комфорт, экологичность и не хочет сливаться с потоком одинаковых машин.

Пока официальная премьера только готовится, вокруг Peaq уже разгораются споры. Одни считают, что Skoda рискует перегрузить свою линейку, другие уверены — именно такой автомобиль нужен на рынке сегодня. В любом случае, Peaq обещает стать одной из самых обсуждаемых новинок года и, возможно, изменить представление о том, каким должен быть современный электрокроссовер.

Упомянутые модели: Skoda Kodiaq (от 1 339 000 Р)
Упомянутые марки: Skoda
