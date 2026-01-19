Чем Peaq отличается от других моделей Skoda – неожиданные детали

19 января 2026, 08:39
Skoda Peaq: новый электрический кроссовер, который удивит даже поклонников Kodiaq
Skoda Peaq: новый электрический кроссовер, который удивит даже поклонников Kodiaq
Skoda готовит к выходу совершенно новый электрокроссовер Peaq. Модель обещает стать ярким событием года. Чешский бренд не боится расширять линейку. Что скрывает Peaq? Подробности - в нашем материале.
Когда кажется, что у Skoda уже достаточно выпущено моделей кроссоверов, компания снова удивляет. В 2026 году чешский автопроизводитель готов к запуску абсолютно новой модели - машины Peaq. Этот автомобиль станет не просто очередным пополнением в семействе, а настоящим вызовом для конкурентов и даже для преданных поклонников Kodiaq.
Peaq - это не просто еще один кузов на батарейках. Skoda решила сделать установку на плавные линии, современный дизайн и технологичность, которые должны выделить новинку на фоне привычных марок кроссоверов. Peaq будет позиционироваться как более изысканная и динамичная альтернатива Kodiaq, но с полностью электрической начинкой.
Внешне автомобиль обещает быть узнаваемым, но при этом заметны отличия от других моделей бренда. Ожидаются сдержанные, но выразительные формы, акцент на аэродинамику и минимализм в деталях. Skoda отошла от угловатости и массивности, сделав Peaq более «гладким» и современным. Впрочем, фирменная практичность и простор салона никуда не денутся – это остается визитной карточкой марки.
Технические характеристики пока держатся в секрете, но уже известно, что Peaq получит новейшую платформу для электромобилей. Ожидается, что запас хода превысит 500 километров, зарядка будет быстрой и удобной. Внутри - цифровая панель, расширенные возможности для подключения гаджетов и, конечно, фирменные решения Simply Clever, которыми славится Skoda.
Интересно, что Peaq появляется на рынке в тот момент, когда конкуренция среди электрокроссоверов становится особенно острой. Skoda явно не боится рисковать и готова предложить нечто свежее даже тем, кто уже привык к Kodiaq или Enyaq. Новинка рассчитана на тех, кто ценит комфорт, экологичность и не хочет сливаться с потоком одинаковых машин.
Пока официальная премьера только готовится, вокруг Peaq уже разгораются споры. Одни считают, что Skoda рискует перегрузить свою линейку, другие уверены — именно такой автомобиль нужен на рынке сегодня. В любом случае, Peaq обещает стать одной из самых обсуждаемых новинок года и, возможно, изменить представление о том, каким должен быть современный электрокроссовер.
Похожие материалы Шкода
-
25.12.2025, 08:09
Владельцы Skoda Kodiaq массово жалуются на проблемы с надежностью и комфортом
Skoda Kodiaq вызывает споры среди автолюбителей. Владельцы отмечают неожиданные недостатки. Некоторые проблемы становятся настоящим испытанием. Почему кроссовер разочаровал многих — читайте в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 16:12
10 подержанных авто, которые владельцы не спешат менять даже спустя годы
Некоторые автомобили остаются у первых владельцев дольше семи лет. Эксперты выяснили, какие модели не спешат менять. В списке нет ни одной китайской машины. Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
04.12.2025, 17:56
Skoda представила в Австралии гибридный Kodiaq: большой кроссовер теперь с тремя типами приводов
Skoda расширяет линейку семейных кроссоверов в Австралии. Теперь доступны бензиновая, гибридная и электрическая версии. Чешский бренд активно осваивает местный рынок. Новая модель обещает стать хитом среди семейных авто.Читать далее
-
13.11.2025, 14:12
Рост цен и дефицит: что творится с «серыми» иномарками в автосалонах Москвы
В автосалонах ажиотажный спрос. Популярные иномарки скоро подорожают. Приближается реформа утильсбора. Мы узнали реальную ситуацию в Москве. Что происходит с ценами и наличием? Разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.10.2025, 13:54
В 2026 году в Австралии стартуют продажи Skoda Kodiaq Select PHEV нового поколения
Skoda готовит к запуску в Австралии гибридную версию Kodiaq. Ожидается появление модели в начале 2026 года. Подробности о технических характеристиках пока держатся в секрете. Новинка обещает стать заметным событием на рынке. Следите за развитием событий.Читать далее
-
11.07.2025, 08:01
Продажи автомобилей европейских брендов в Казахстане обеспечивают россияне
В Казахстане, где выбор брендов намного богаче, чем в России, продолжается перераспределение спроса. За первые пять месяцев 2025 года на рынке страны было продано более 85 тысяч новых легковых автомобилей, однако доля европейских марок оказалась крайне скромной – всего 1772 единицы без учета коммерческих моделей, да и их покупают преимущественно для дальнейшей перепродажи в Россию.Читать далее
-
05.05.2025, 11:02
Рекордное подорожание: вернувшиеся популярные модели будут стоить до 5,5 млн рублей
После возможного возвращения иностранных автопроизводителей на российский рынок стоимость их автомобилей может вырасти почти вдвое по сравнению с докризисным уровнем. По оценке бывшего директора РОАД Олега Мосеева, недоступны для большинства покупателей окажутся даже базовые комплектации.Читать далее
-
07.12.2024, 21:13
Продажи новых легковых автомобилей подскочили в Литве на 15%
По данным литовской государственной компании Regitra, ведущей реестры автотранспортных средств и водителей республики, в ноябре было зарегистрировано более 2,8 тысячи новых легковых автомобилей или на 15% больше, чем годом ранее. Интерес к электрокарам упал на 12%, регистрации в корпоративных парках – на 27%.Читать далее
-
12.04.2024, 15:15
В Казахстане наладят сборку 4 моделей Skoda
На костанайском заводе Сарыаркаавтопром готовятся к запуску серийного производства сразу четырех моделей Skoda: кроссоверов Kodiaq, Karoq и Kamiq, а также лифтбека Octavia.Читать далее
-
05.10.2023, 13:39
Skoda Kodiaq сменил поколение: фото и подробности
Компания Skoda представила флагманский кроссовер Kodiaq второго поколения. Новинка отличается более динамичным дизайном и улучшенной аэродинамикой. Из гаммы исключили версии с механической коробкой передач, а гибридный кроссовер сможет проезжать в чисто электрическом режиме по 100 километров. Читать далее
Похожие материалы Шкода
-
25.12.2025, 08:09
Владельцы Skoda Kodiaq массово жалуются на проблемы с надежностью и комфортом
Skoda Kodiaq вызывает споры среди автолюбителей. Владельцы отмечают неожиданные недостатки. Некоторые проблемы становятся настоящим испытанием. Почему кроссовер разочаровал многих — читайте в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 16:12
10 подержанных авто, которые владельцы не спешат менять даже спустя годы
Некоторые автомобили остаются у первых владельцев дольше семи лет. Эксперты выяснили, какие модели не спешат менять. В списке нет ни одной китайской машины. Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
04.12.2025, 17:56
Skoda представила в Австралии гибридный Kodiaq: большой кроссовер теперь с тремя типами приводов
Skoda расширяет линейку семейных кроссоверов в Австралии. Теперь доступны бензиновая, гибридная и электрическая версии. Чешский бренд активно осваивает местный рынок. Новая модель обещает стать хитом среди семейных авто.Читать далее
-
13.11.2025, 14:12
Рост цен и дефицит: что творится с «серыми» иномарками в автосалонах Москвы
В автосалонах ажиотажный спрос. Популярные иномарки скоро подорожают. Приближается реформа утильсбора. Мы узнали реальную ситуацию в Москве. Что происходит с ценами и наличием? Разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.10.2025, 13:54
В 2026 году в Австралии стартуют продажи Skoda Kodiaq Select PHEV нового поколения
Skoda готовит к запуску в Австралии гибридную версию Kodiaq. Ожидается появление модели в начале 2026 года. Подробности о технических характеристиках пока держатся в секрете. Новинка обещает стать заметным событием на рынке. Следите за развитием событий.Читать далее
-
11.07.2025, 08:01
Продажи автомобилей европейских брендов в Казахстане обеспечивают россияне
В Казахстане, где выбор брендов намного богаче, чем в России, продолжается перераспределение спроса. За первые пять месяцев 2025 года на рынке страны было продано более 85 тысяч новых легковых автомобилей, однако доля европейских марок оказалась крайне скромной – всего 1772 единицы без учета коммерческих моделей, да и их покупают преимущественно для дальнейшей перепродажи в Россию.Читать далее
-
05.05.2025, 11:02
Рекордное подорожание: вернувшиеся популярные модели будут стоить до 5,5 млн рублей
После возможного возвращения иностранных автопроизводителей на российский рынок стоимость их автомобилей может вырасти почти вдвое по сравнению с докризисным уровнем. По оценке бывшего директора РОАД Олега Мосеева, недоступны для большинства покупателей окажутся даже базовые комплектации.Читать далее
-
07.12.2024, 21:13
Продажи новых легковых автомобилей подскочили в Литве на 15%
По данным литовской государственной компании Regitra, ведущей реестры автотранспортных средств и водителей республики, в ноябре было зарегистрировано более 2,8 тысячи новых легковых автомобилей или на 15% больше, чем годом ранее. Интерес к электрокарам упал на 12%, регистрации в корпоративных парках – на 27%.Читать далее
-
12.04.2024, 15:15
В Казахстане наладят сборку 4 моделей Skoda
На костанайском заводе Сарыаркаавтопром готовятся к запуску серийного производства сразу четырех моделей Skoda: кроссоверов Kodiaq, Karoq и Kamiq, а также лифтбека Octavia.Читать далее
-
05.10.2023, 13:39
Skoda Kodiaq сменил поколение: фото и подробности
Компания Skoda представила флагманский кроссовер Kodiaq второго поколения. Новинка отличается более динамичным дизайном и улучшенной аэродинамикой. Из гаммы исключили версии с механической коробкой передач, а гибридный кроссовер сможет проезжать в чисто электрическом режиме по 100 километров. Читать далее