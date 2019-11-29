Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
29 ноября 2019, 13:55

Skoda поделилась новыми изображениями Rapid для России

  • 535
  • 0
 
Компания Skoda продолжает дразнить российских поклонников новым хэтчбеком Rapid, разработанным специально для нашего рынка. Первый тизер опубликовали в начале октября, сейчас чешский автопроизводитель поделился еще двумя изображениями.
Skoda поделилась новыми изображениями Rapid для России

 

Ранее мы писали
На официальном российском сайте Skoda запустили таймер, отсчитывающий время до долгожданной премьеры компактного ...
Читать далее
Судя по опубликованным наброскам, дизайн нового Skoda Rapid выполнили в духе «старшей» модели – Octavia четвертого поколения, представленной в начале ноября в Праге. Компактный лифтбек получил четко очерченные фары головного света, которые сужаются к радиаторной решетке. Ожидается, что в топовых комплектациях оптика будет полностью светодиодной. Сама решетка стала объемной и более выразительной.

На корме появились стильные L-образные задние фонари, протянувшиеся от крышки багажного отделения до заднего крыла. Встроенные в задний бампер светоотражатели делают дизайн задней части полностью сбалансированным. На пятой двери на смену круглому логотипу чешской марки пришли крупная надпись «SKODA», как у всех последних моделей.

Продажи нового Skoda Rapid должны начаться в следующем году. Более точные сроки обещали назвать до конца декабря. Собирать лифтбеки продолжат на заводе Volkswagen в Калуге. В моторной гамме изменений не ожидается. Сейчас российским покупателям предлагают Rapid с «атмосферником» 1.6 MPI мощностью 90 и 110 л.с., а также со 125-сильным турбомотором 1.4 TSI. Цены начинаются от 797 000 рублей.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
Очень востребованная информация, покупайте луноходы там клиренс от 300мм) ) )
Алеша Попович
Тест-драйв обновленного Skoda Rapid: каприз молодости
Старый рапид был хорош, надо присмотреться к новому
Александр
Охлаждающая жидкость для Шкоды рапид
Розовый, красный, зеленый, какая разница? Ориентироваться на цвет нельзя, так как это краситель. Выбирать ож правильно по наличию допуска производителя. Советую coolstream g13, потому что допуск есть
BtwOfcAnyway
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Шкода
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации
Автомобили подорожали на 10%. Что будет с рынком?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Skoda Rapid
Объявления о продаже Skoda Rapid
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 23 модели
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Skoda поделилась новыми изображениями Rapid для России
{{material_128236}}Судя по опубликованным наброскам, дизайн нового Skoda Rapid выполнили в духе «старшей» модели – Octavia четвертого поколения, представленной в начале ноября в Праге. Компактный лифтбек получил четко очерченные фары головного света, которые сужаются к радиаторной решетке. Ожидается, что в топовых комплектациях оптика будет полностью светодиодной. Сама решетка стала объемной и более выразительной.На корме появились стильные L-образные задние фонари, протянувшиеся от крышки багажного отделения до заднего крыла. Встроенные в задний бампер светоотражатели делают дизайн задней части полностью сбалансированным. На пятой двери на смену круглому логотипу чешской марки пришли крупная надпись «SKODA», как у всех последних моделей.Продажи нового Skoda Rapid должны начаться в следующем году. Более точные сроки обещали назвать до конца декабря. Собирать лифтбеки продолжат на заводе Volkswagen в Калуге. В моторной гамме изменений не ожидается. Сейчас российским покупателям предлагают Rapid с «атмосферником» 1.6 MPI мощностью 90 и 110 л.с., а также со 125-сильным турбомотором 1.4 TSI. Цены начинаются от 797 000 рублей.
2019-11-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Тула Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.