29 ноября 2019, 13:55
Skoda поделилась новыми изображениями Rapid для России
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Компания Skoda продолжает дразнить российских поклонников новым хэтчбеком Rapid, разработанным специально для нашего рынка. Первый тизер опубликовали в начале октября, сейчас чешский автопроизводитель поделился еще двумя изображениями.
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На корме появились стильные L-образные задние фонари, протянувшиеся от крышки багажного отделения до заднего крыла. Встроенные в задний бампер светоотражатели делают дизайн задней части полностью сбалансированным. На пятой двери на смену круглому логотипу чешской марки пришли крупная надпись «SKODA», как у всех последних моделей.
Продажи нового Skoda Rapid должны начаться в следующем году. Более точные сроки обещали назвать до конца декабря. Собирать лифтбеки продолжат на заводе Volkswagen в Калуге. В моторной гамме изменений не ожидается. Сейчас российским покупателям предлагают Rapid с «атмосферником» 1.6 MPI мощностью 90 и 110 л.с., а также со 125-сильным турбомотором 1.4 TSI. Цены начинаются от 797 000 рублей.
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Тест-драйв Skoda Superb 1.8 TSI: в центре внимания
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Тест-драйв Skoda Kodiaq 2.0 TSI: берем лучшее
21.08.2018, 14:43
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