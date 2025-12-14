Капсулы времени в старой кузнице: что скрывает новый музей Skoda?

14 декабря 2025, 09:44
Skoda показала уникальные ретро-автомобили без реставрации
Skoda показала уникальные ретро-автомобили без реставрации
Музей Skoda открыл новую выставку. Там показали 23 исторических автомобиля. Все они в первозданном виде. Эти машины хранят много тайн. Посетителей ждет полное погружение в историю.
Музей Skoda решил доказать, что истинный шарм автомобиля заключается не только в блестящем лаке и идеальном состоянии. Иногда куда интереснее машины, отмеченные временем, ведь они могут рассказать целые истории. Как выяснил 110km.ru, в новом, уникальном хранилище для посетителей выставили 23 исторических автомобиля. Большинство из них сохранили в том виде, в каком их нашли в заброшенных сараях и дальних уголках, прежде чем они пополнили музейную коллекцию. Это редкая возможность заглянуть за кулисы и увидеть фрагменты 130-летней истории чешского автопроизводителя, которые до сих пор были скрыты от публики.
Особую атмосферу создают не только эти «спящие красавицы», но и само выставочное пространство. Это оригинальный заводской цех, построенный еще в 1906 году. Здание, известное сегодня как V4, с 1907 года служило кузницей, где работал огромный паровой молот для массового производства крупных металлических деталей. Пространство было бережно отреставрировано, и оно буквально дышит духом ранней индустриальной эпохи. Новым здесь сделали только пол, а экспонаты окружают оригинальные стропила и железные опорные конструкции. О былом назначении здания напоминают три массивные трубы, через которые когда-то уходил дым из кузнечных печей.
У каждой машины здесь своя судьба. Например, L&K Skoda 110 Coupe начал свой путь в 1928 году как спортивная открытая модель, принадлежавшая джентльмену из Чески-Крумлова. Его второй владелец, Милош Д. Зеленка, управлял модным салоном в Праге. Как пояснил координатор реставрационной мастерской музея Михал Велебны, в 1933 году он заказал переделку кузова в купе в одной из мастерских Йиглавы, скорее всего, для своей жены. Сохранилась даже фотография, где она стоит рядом с автомобилем. Именно господин Зеленка в 1973 году предложил эту машину для формирующейся музейной коллекции.
Другие автомобили, напротив, дошли до нас почти в первозданном виде. Яркий пример - Skoda Popular с эффектным кузовом Monte Carlo в варианте Roadster Deluxe. На его капоте до сих пор видны следы сине-серой металлической краски. Этот экземпляр был построен специально для Пражского автосалона 1936 года и стоял на подиуме рядом с версией Coupe. По словам Велебны, обе эти модели теперь являются частью коллекции, и спустя много лет они снова оказались вместе там, где когда-то родились.
Элегантный Popular вернулся в Млада-Болеслав около пяти лет назад, проведя десятилетия в гаражах нескольких владельцев. Таким образом, это одно из самых свежих пополнений коллекции. Другие же экспонаты хранятся под крышей музея с конца 1960-х годов. Нынешняя выставка сосредоточена в основном на автомобилях первой половины XX века. Самая старая модель - L&K Sd 1913 года, за ней следуют многочисленные легковые и коммерческие автомобили 1920-х и 1930-х годов. На их фоне самый новый экспонат, Skoda Rapid OHV 1948 года, выглядит почти современным.
Выставка расположена в старейшем здании оригинального заводского комплекса. Основатели Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент постепенно расширяли это предприятие для увеличения производственных мощностей. Помимо кузницы, здесь когда-то располагались покрасочный цех и стенд для испытания двигателей. Это гарантировало, что на шасси устанавливались только полностью обкатанные силовые агрегаты. Некоторые из представленных автомобилей Laurin & Klement были произведены именно здесь.
Посетить выставку можно только в составе 30-минутной экскурсии с гидом музея, которую необходимо бронировать заранее. С 2026 года за тур будет взиматься плата в размере 100 чешских крон (примерно 4 евро) в дополнение к любому типу входного билета. Открытие этой части комплекса - это лишь первый шаг в большом плане по расширению доступа в музей Skoda. Уже в следующем году откроется еще одна секция, где будут представлены прототипы, дизайнерские этюды и концепт-кары с 1950-х годов до наших дней.
Похожие материалы Шкода
-
14.12.2025, 08:54
Lamborghini Urus S от Larte Design: кроссовер, который невозможно не заметить
Larte Design удивил новым проектом на базе Lamborghini Urus S. Кроссовер получил необычную окраску и агрессивный обвес. Внешний вид машины поражает смелостью решений. Подробности о доработках и технических характеристиках – в нашем материале.Читать далее
-
14.12.2025, 08:08
Виртуальный тюнинг BMW X7: как мог бы выглядеть X7 M CS
Дизайнер создал цифровой образ BMW X7, вдохновленный спортивной версией CS. Виртуальный проект удивляет деталями и необычным сочетанием цветов. Внешний вид автомобиля стал заметно агрессивнее. Узнайте, чем отличается этот X7 от стандартной модели.Читать далее
-
14.12.2025, 07:32
Владелец Bentley Bacalar 2021 года потерял более миллиона долларов за четыре года
Редкий Bentley Bacalar 2021 года оказался невыгодной инвестицией. Владелец потерял почти $1,6 тыс. на каждый пройденный километр. Почему даже самые дорогие авто не всегда приносят прибыль? Узнайте, как эксклюзивность может обернуться разочарованием.Читать далее
-
13.12.2025, 19:23
Редкий Chevrolet Nova SS L78 1970 года в уникальном цвете Sunfire Yellow выставлен на аукцион
Chevrolet Nova SS L78 1970 года с мотором 396 и редкой окраской Sunfire Yellow готов удивить коллекционеров на аукционе. Таких машин выпустили всего 3765 штук. Состояние автомобиля близко к идеальному, а цена может превысить 150 тысяч долларов. Почему этот Nova так ценится — читайте в нашем материале.Читать далее
-
13.12.2025, 19:22
В России обсуждают упрощение расчета утильсбора для авто из стран ЕАЭС
В России могут изменить порядок расчета утильсбора для машин из ЕАЭС. Новые правила могут упростить процесс и снизить число посредников. Вопрос обсуждается на уровне ФТС. Решение может повлиять на стоимость автомобилей. Подробности пока не раскрываются.Читать далее
-
13.12.2025, 11:42
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Китайский бренд показал новый SUV. Он получил мощные моторы. Дизайн напоминает премиальные авто. Зарядка занимает всего 12 минут. В Европе новинка появится скоро. Цена приятно удивит многих.Читать далее
-
13.12.2025, 10:17
Mercedes-Benz GLB 2026 удивляет двумя разными силовыми установками и новым подходом
Mercedes-Benz снова удивляет: компактный GLB 2026 получил сразу два разных типа силовых установок. Модель выделяется строгим дизайном и практичностью. В чем секрет популярности этого кроссовера? Узнайте, почему GLB не похож на других представителей бренда.Читать далее
-
13.12.2025, 08:11
Британцы создали легкий атмосферный мотор 2,1 л на 324 л.с. без турбины и с 10 000 об/мин
Boreham Motorworks из Великобритании удивила мир новым бензиновым мотором. Инженеры отказались от турбины и сделали ставку на легкость. Мощность и обороты впечатляют даже опытных автолюбителей. Подробности о необычном двигателе – в нашем материале.Читать далее
-
13.12.2025, 07:44
Ford Bronco Apocalypse Dark Horse: шестиколесный внедорожник, который не боится ничего
Ford Bronco Apocalypse Dark Horse удивляет своим внешним видом и возможностями. Шестиколесный внедорожник в матовом черном цвете выглядит устрашающе. Эта версия Bronco создана для самых суровых условий. Почему этот автомобиль называют настоящим апокалипсисом? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
13.12.2025, 06:57
Французский мини-дом с секретом: максимум уюта и продуманности в каждом сантиметре
Снаружи этот домик кажется простым, но внутри скрывается сложная планировка. Здесь есть две спальни, рабочая зона и даже прачечная. Каждый уголок продуман до мелочей. Деревянная отделка создает атмосферу уюта. Терраса с перголой добавляет шарма. Хотите узнать, что еще скрывает этот автодом?Читать далее
Похожие материалы Шкода
-
14.12.2025, 08:54
Lamborghini Urus S от Larte Design: кроссовер, который невозможно не заметить
Larte Design удивил новым проектом на базе Lamborghini Urus S. Кроссовер получил необычную окраску и агрессивный обвес. Внешний вид машины поражает смелостью решений. Подробности о доработках и технических характеристиках – в нашем материале.Читать далее
-
14.12.2025, 08:08
Виртуальный тюнинг BMW X7: как мог бы выглядеть X7 M CS
Дизайнер создал цифровой образ BMW X7, вдохновленный спортивной версией CS. Виртуальный проект удивляет деталями и необычным сочетанием цветов. Внешний вид автомобиля стал заметно агрессивнее. Узнайте, чем отличается этот X7 от стандартной модели.Читать далее
-
14.12.2025, 07:32
Владелец Bentley Bacalar 2021 года потерял более миллиона долларов за четыре года
Редкий Bentley Bacalar 2021 года оказался невыгодной инвестицией. Владелец потерял почти $1,6 тыс. на каждый пройденный километр. Почему даже самые дорогие авто не всегда приносят прибыль? Узнайте, как эксклюзивность может обернуться разочарованием.Читать далее
-
13.12.2025, 19:23
Редкий Chevrolet Nova SS L78 1970 года в уникальном цвете Sunfire Yellow выставлен на аукцион
Chevrolet Nova SS L78 1970 года с мотором 396 и редкой окраской Sunfire Yellow готов удивить коллекционеров на аукционе. Таких машин выпустили всего 3765 штук. Состояние автомобиля близко к идеальному, а цена может превысить 150 тысяч долларов. Почему этот Nova так ценится — читайте в нашем материале.Читать далее
-
13.12.2025, 19:22
В России обсуждают упрощение расчета утильсбора для авто из стран ЕАЭС
В России могут изменить порядок расчета утильсбора для машин из ЕАЭС. Новые правила могут упростить процесс и снизить число посредников. Вопрос обсуждается на уровне ФТС. Решение может повлиять на стоимость автомобилей. Подробности пока не раскрываются.Читать далее
-
13.12.2025, 11:42
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Китайский бренд показал новый SUV. Он получил мощные моторы. Дизайн напоминает премиальные авто. Зарядка занимает всего 12 минут. В Европе новинка появится скоро. Цена приятно удивит многих.Читать далее
-
13.12.2025, 10:17
Mercedes-Benz GLB 2026 удивляет двумя разными силовыми установками и новым подходом
Mercedes-Benz снова удивляет: компактный GLB 2026 получил сразу два разных типа силовых установок. Модель выделяется строгим дизайном и практичностью. В чем секрет популярности этого кроссовера? Узнайте, почему GLB не похож на других представителей бренда.Читать далее
-
13.12.2025, 08:11
Британцы создали легкий атмосферный мотор 2,1 л на 324 л.с. без турбины и с 10 000 об/мин
Boreham Motorworks из Великобритании удивила мир новым бензиновым мотором. Инженеры отказались от турбины и сделали ставку на легкость. Мощность и обороты впечатляют даже опытных автолюбителей. Подробности о необычном двигателе – в нашем материале.Читать далее
-
13.12.2025, 07:44
Ford Bronco Apocalypse Dark Horse: шестиколесный внедорожник, который не боится ничего
Ford Bronco Apocalypse Dark Horse удивляет своим внешним видом и возможностями. Шестиколесный внедорожник в матовом черном цвете выглядит устрашающе. Эта версия Bronco создана для самых суровых условий. Почему этот автомобиль называют настоящим апокалипсисом? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
13.12.2025, 06:57
Французский мини-дом с секретом: максимум уюта и продуманности в каждом сантиметре
Снаружи этот домик кажется простым, но внутри скрывается сложная планировка. Здесь есть две спальни, рабочая зона и даже прачечная. Каждый уголок продуман до мелочей. Деревянная отделка создает атмосферу уюта. Терраса с перголой добавляет шарма. Хотите узнать, что еще скрывает этот автодом?Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве