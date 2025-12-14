Капсулы времени в старой кузнице: что скрывает новый музей Skoda?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

14 декабря 2025, 09:44

Skoda показала уникальные ретро-автомобили без реставрации

Skoda показала уникальные ретро-автомобили без реставрации

Капсулы времени в старой кузнице: что скрывает новый музей Skoda?

Skoda показала уникальные ретро-автомобили без реставрации

Музей Skoda открыл новую выставку. Там показали 23 исторических автомобиля. Все они в первозданном виде. Эти машины хранят много тайн. Посетителей ждет полное погружение в историю.

Музей Skoda открыл новую выставку. Там показали 23 исторических автомобиля. Все они в первозданном виде. Эти машины хранят много тайн. Посетителей ждет полное погружение в историю.

Музей Skoda решил доказать, что истинный шарм автомобиля заключается не только в блестящем лаке и идеальном состоянии. Иногда куда интереснее машины, отмеченные временем, ведь они могут рассказать целые истории. Как выяснил 110km.ru, в новом, уникальном хранилище для посетителей выставили 23 исторических автомобиля. Большинство из них сохранили в том виде, в каком их нашли в заброшенных сараях и дальних уголках, прежде чем они пополнили музейную коллекцию. Это редкая возможность заглянуть за кулисы и увидеть фрагменты 130-летней истории чешского автопроизводителя, которые до сих пор были скрыты от публики.

Фото: Skoda

Особую атмосферу создают не только эти «спящие красавицы», но и само выставочное пространство. Это оригинальный заводской цех, построенный еще в 1906 году. Здание, известное сегодня как V4, с 1907 года служило кузницей, где работал огромный паровой молот для массового производства крупных металлических деталей. Пространство было бережно отреставрировано, и оно буквально дышит духом ранней индустриальной эпохи. Новым здесь сделали только пол, а экспонаты окружают оригинальные стропила и железные опорные конструкции. О былом назначении здания напоминают три массивные трубы, через которые когда-то уходил дым из кузнечных печей.

Фото: Skoda

У каждой машины здесь своя судьба. Например, L&K Skoda 110 Coupe начал свой путь в 1928 году как спортивная открытая модель, принадлежавшая джентльмену из Чески-Крумлова. Его второй владелец, Милош Д. Зеленка, управлял модным салоном в Праге. Как пояснил координатор реставрационной мастерской музея Михал Велебны, в 1933 году он заказал переделку кузова в купе в одной из мастерских Йиглавы, скорее всего, для своей жены. Сохранилась даже фотография, где она стоит рядом с автомобилем. Именно господин Зеленка в 1973 году предложил эту машину для формирующейся музейной коллекции.

Фото: Skoda

Другие автомобили, напротив, дошли до нас почти в первозданном виде. Яркий пример - Skoda Popular с эффектным кузовом Monte Carlo в варианте Roadster Deluxe. На его капоте до сих пор видны следы сине-серой металлической краски. Этот экземпляр был построен специально для Пражского автосалона 1936 года и стоял на подиуме рядом с версией Coupe. По словам Велебны, обе эти модели теперь являются частью коллекции, и спустя много лет они снова оказались вместе там, где когда-то родились.

Фото: Skoda

Элегантный Popular вернулся в Млада-Болеслав около пяти лет назад, проведя десятилетия в гаражах нескольких владельцев. Таким образом, это одно из самых свежих пополнений коллекции. Другие же экспонаты хранятся под крышей музея с конца 1960-х годов. Нынешняя выставка сосредоточена в основном на автомобилях первой половины XX века. Самая старая модель - L&K Sd 1913 года, за ней следуют многочисленные легковые и коммерческие автомобили 1920-х и 1930-х годов. На их фоне самый новый экспонат, Skoda Rapid OHV 1948 года, выглядит почти современным.

Фото: Skoda

Выставка расположена в старейшем здании оригинального заводского комплекса. Основатели Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент постепенно расширяли это предприятие для увеличения производственных мощностей. Помимо кузницы, здесь когда-то располагались покрасочный цех и стенд для испытания двигателей. Это гарантировало, что на шасси устанавливались только полностью обкатанные силовые агрегаты. Некоторые из представленных автомобилей Laurin & Klement были произведены именно здесь.

Фото: Skoda

Посетить выставку можно только в составе 30-минутной экскурсии с гидом музея, которую необходимо бронировать заранее. С 2026 года за тур будет взиматься плата в размере 100 чешских крон (примерно 4 евро) в дополнение к любому типу входного билета. Открытие этой части комплекса - это лишь первый шаг в большом плане по расширению доступа в музей Skoda. Уже в следующем году откроется еще одна секция, где будут представлены прототипы, дизайнерские этюды и концепт-кары с 1950-х годов до наших дней.

Упомянутые марки: Skoda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шкода

Похожие материалы Шкода

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Челябинск Стерлитамак Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться