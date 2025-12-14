Капсулы времени в старой кузнице: что скрывает новый музей Skoda?

Skoda показала уникальные ретро-автомобили без реставрации

Музей Skoda открыл новую выставку. Там показали 23 исторических автомобиля. Все они в первозданном виде. Эти машины хранят много тайн. Посетителей ждет полное погружение в историю.

Музей Skoda решил доказать, что истинный шарм автомобиля заключается не только в блестящем лаке и идеальном состоянии. Иногда куда интереснее машины, отмеченные временем, ведь они могут рассказать целые истории. Как выяснил 110km.ru, в новом, уникальном хранилище для посетителей выставили 23 исторических автомобиля. Большинство из них сохранили в том виде, в каком их нашли в заброшенных сараях и дальних уголках, прежде чем они пополнили музейную коллекцию. Это редкая возможность заглянуть за кулисы и увидеть фрагменты 130-летней истории чешского автопроизводителя, которые до сих пор были скрыты от публики.

Особую атмосферу создают не только эти «спящие красавицы», но и само выставочное пространство. Это оригинальный заводской цех, построенный еще в 1906 году. Здание, известное сегодня как V4, с 1907 года служило кузницей, где работал огромный паровой молот для массового производства крупных металлических деталей. Пространство было бережно отреставрировано, и оно буквально дышит духом ранней индустриальной эпохи. Новым здесь сделали только пол, а экспонаты окружают оригинальные стропила и железные опорные конструкции. О былом назначении здания напоминают три массивные трубы, через которые когда-то уходил дым из кузнечных печей.

У каждой машины здесь своя судьба. Например, L&K Skoda 110 Coupe начал свой путь в 1928 году как спортивная открытая модель, принадлежавшая джентльмену из Чески-Крумлова. Его второй владелец, Милош Д. Зеленка, управлял модным салоном в Праге. Как пояснил координатор реставрационной мастерской музея Михал Велебны, в 1933 году он заказал переделку кузова в купе в одной из мастерских Йиглавы, скорее всего, для своей жены. Сохранилась даже фотография, где она стоит рядом с автомобилем. Именно господин Зеленка в 1973 году предложил эту машину для формирующейся музейной коллекции.

Другие автомобили, напротив, дошли до нас почти в первозданном виде. Яркий пример - Skoda Popular с эффектным кузовом Monte Carlo в варианте Roadster Deluxe. На его капоте до сих пор видны следы сине-серой металлической краски. Этот экземпляр был построен специально для Пражского автосалона 1936 года и стоял на подиуме рядом с версией Coupe. По словам Велебны, обе эти модели теперь являются частью коллекции, и спустя много лет они снова оказались вместе там, где когда-то родились.

Элегантный Popular вернулся в Млада-Болеслав около пяти лет назад, проведя десятилетия в гаражах нескольких владельцев. Таким образом, это одно из самых свежих пополнений коллекции. Другие же экспонаты хранятся под крышей музея с конца 1960-х годов. Нынешняя выставка сосредоточена в основном на автомобилях первой половины XX века. Самая старая модель - L&K Sd 1913 года, за ней следуют многочисленные легковые и коммерческие автомобили 1920-х и 1930-х годов. На их фоне самый новый экспонат, Skoda Rapid OHV 1948 года, выглядит почти современным.

Выставка расположена в старейшем здании оригинального заводского комплекса. Основатели Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент постепенно расширяли это предприятие для увеличения производственных мощностей. Помимо кузницы, здесь когда-то располагались покрасочный цех и стенд для испытания двигателей. Это гарантировало, что на шасси устанавливались только полностью обкатанные силовые агрегаты. Некоторые из представленных автомобилей Laurin & Klement были произведены именно здесь.

Посетить выставку можно только в составе 30-минутной экскурсии с гидом музея, которую необходимо бронировать заранее. С 2026 года за тур будет взиматься плата в размере 100 чешских крон (примерно 4 евро) в дополнение к любому типу входного билета. Открытие этой части комплекса - это лишь первый шаг в большом плане по расширению доступа в музей Skoda. Уже в следующем году откроется еще одна секция, где будут представлены прототипы, дизайнерские этюды и концепт-кары с 1950-х годов до наших дней.