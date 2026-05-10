Автор: Мария Степанова

10 мая 2026, 07:10

Skoda Popular: как компактный автомобиль изменил чешскую автопромышленность

Skoda Popular: как «народный автомобиль» возродил чехословацкий автопром после войны и установил рекорды надёжности

Skoda Popular стала не просто автомобилем, а символом новой эпохи для Чехословакии. Модель пережила войну, заводские разрушения и стала основой для будущих успехов марки. Почему именно этот автомобиль оказался в центре внимания и как он повлиял на развитие автопрома - в нашем материале.

Skoda Popular — это не просто рядовая модель, а символ драматической судьбы завода в Млада-Болеславе. В мае 1945 года предприятие подверглось авиаудару, но, несмотря на разрушения, уже в 1946 году чехи собрали 250 автомобилей, и именно Popular 995 стал первым послевоенным автомобилем страны.

Этот компактный двухдверный автомобиль ознаменовал возрождение чехословацкого автопрома. Он не только помог восстановить производство, но и задал вектор развития будущим моделям, став настоящим народным автомобилем.

В 1933 году Skoda представила модель 420 с лёгкой трубчатой рамой и независимыми подвесками — редкостью для того времени. Четырёхцилиндровый мотор объёмом 995 см³ выдавал 20 л.с., а расход топлива составлял всего 7 л на 100 км, что обеспечило доступность и надёжность.

На базе 420 в 1934 году появилась Skoda Popular в версиях 420 и 418. Модель выпускалась в множестве модификаций: от двух- и четырёхдверных кузовов до фургонов и армейских родстеров, которые использовались чехословацкой армией как командирские и связные машины.

Popular прославилась дальними путешествиями. В 1934 году экипаж на четырёх серийных автомобилях проехал из Праги в Калькутту — 14 800 км без серьёзных поломок. В 1936 году супруги Эльснеры преодолели 25 000 км по США и Мексике, а родстер Popular занял второе место в классе на ралли Монте-Карло.

В 1937 году вышла версия Popular OHV с двигателем мощностью 27 л.с., а в 1938-м — Popular 1100 с 30-сильным мотором, ставшая самой массовой (6600 экземпляров). В годы войны производство не прекращалось полностью, хотя завод работал и на нужды вермахта.

После войны именно Popular 995 первой сошла с конвейера. На её базе появилась Skoda Tudor 1101 — первый послевоенный автомобиль новой Чехословакии. Всего выпущено более 19 000 экземпляров Popular всех модификаций — рекорд для европейского автопрома того времени.

Skoda Popular стала техническим прорывом и символом устойчивости. Благодаря этой модели компания выжила в сложнейших условиях и заложила фундамент будущих успехов, доказав, что один автомобиль способен изменить судьбу целой отрасли.

