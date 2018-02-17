Skoda пошутила над Маском и отправила Superb к Марсу
Skoda опубликовала видео, в котором запечатлена подготовка лифтбека Superb к миссии на Марс. Разница только в том, что Марс – это небольшой французский городок.
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Tesla Roadster из гаража Илона Маска запустили в космос 6 февраля. Тяжелый ракетоноситель Falcon Heavy стартовал с космодрома во Флориде. В отличие от Skoda Superb, электрокар Tesla на Марс не попал. Он пошел мимо красной планеты и присоединился к поясу астероидов. Командование военно-космических сил ВВС США официально признало автомобиль спутником.
Комплектации и технические характеристики
|Skoda Superb Style 2.0 АМТ 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|280
|Объем двигателя
|1984
|Тип трансмисии
|роботизированная 6
|Привод
|полный
|Городской цикл
|8.9
|Загородный цикл
|6.1
|Смешанный цикл
|7.1
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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