Skoda пошутила над Маском и отправила Superb к Марсу

Креативщики французского отделения Skoda решили воспользоваться ажиотажем вокруг запуска родстера Tesla к Марсу. В видеоблоге Skoda France появился ролик Mission to Mars (Миссия на Марс). Видео снято в жанре прямого репортажа со стартовой площадки. Идет проверка всех систем Skoda Superb, пилот одет в скафандр, на мониторе мультимедийной системы появляется надпись «Don’t panic, Elon!» (Не паникуй, Илон!). Далее автомобиль несется на приличной скорости по шоссе, а из динамиков льется песня «Do it, try it» (Сделай, попробуй) французской группы M83. Музыкальный коллектив, кстати, назвали в честь галактики Messier 83. Мощный лифтбек Skoda Superb успешно достигает цели, где его с ликованием встречают «марсиане» – жители французского городка Марс.