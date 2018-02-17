17 февраля 2018, 15:45

Skoda пошутила над Маском и отправила Superb к Марсу

Skoda опубликовала видео, в котором запечатлена подготовка лифтбека Superb к миссии на Марс. Разница только в том, что Марс – это небольшой французский городок.
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Креативщики французского отделения Skoda решили воспользоваться ажиотажем вокруг запуска родстера Tesla к Марсу. В видеоблоге Skoda France появился ролик Mission to Mars (Миссия на Марс). Видео снято в жанре прямого репортажа со стартовой площадки. Идет проверка всех систем Skoda Superb, пилот одет в скафандр, на мониторе мультимедийной системы появляется надпись «Don’t panic, Elon!» (Не паникуй, Илон!). Далее автомобиль несется на приличной скорости по шоссе, а из динамиков льется песня «Do it, try it» (Сделай, попробуй) французской группы M83. Музыкальный коллектив, кстати, назвали в честь галактики Messier 83. Мощный лифтбек Skoda Superb успешно достигает цели, где его с ликованием встречают «марсиане» – жители французского городка Марс.

Tesla Roadster из гаража Илона Маска запустили в космос 6 февраля. Тяжелый ракетоноситель Falcon Heavy стартовал с космодрома во Флориде. В отличие от Skoda Superb, электрокар Tesla на Марс не попал. Он пошел мимо красной планеты и присоединился к поясу астероидов. Командование военно-космических сил ВВС США официально признало автомобиль спутником.

Комплектации и технические характеристики

Skoda Superb Style 2.0 АМТ 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин280
Объем двигателя1984
Тип трансмисиироботизированная 6
Приводполный
Городской цикл8.9
Загородный цикл6.1
Смешанный цикл7.1
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Юмор Шкода Суперб
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Комментарии
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Обсуждение на форуме (1)
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Skoda пошутила над Маском и отправила Superb к Марсу
{{material_122478}}Креативщики французского отделения Skoda решили воспользоваться ажиотажем вокруг запуска родстера Tesla к Марсу. В видеоблоге Skoda France появился ролик Mission to Mars (Миссия на Марс). Видео снято в жанре прямого репортажа со стартовой площадки. Идет проверка всех систем Skoda Superb, пилот одет в скафандр, на мониторе мультимедийной системы появляется надпись «Don’t panic, Elon!» (Не паникуй, Илон!). Далее автомобиль несется на приличной скорости по шоссе, а из динамиков льется песня «Do it, try it» (Сделай, попробуй) французской группы M83. Музыкальный коллектив, кстати, назвали в честь галактики Messier 83. Мощный лифтбек Skoda Superb успешно достигает цели, где его с ликованием встречают «марсиане» – жители французского городка Марс.Tesla Roadster из гаража Илона Маска запустили в космос 6 февраля. Тяжелый ракетоноситель Falcon Heavy стартовал с космодрома во Флориде. В отличие от Skoda Superb, электрокар Tesla на Марс не попал. Он пошел мимо красной планеты и присоединился к поясу астероидов. Командование военно-космических сил ВВС США официально признало автомобиль спутником.
2018-02-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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