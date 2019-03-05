5 марта 2019, 10:03

Skoda представила электрический концепт Vision iV

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Компания Skoda представила концепт-кар Vision iV, построенный на платформе MEB, которую инженеры концерна Volkswagen разработали специально для электромобилей. Концептуальный кроссовер Vision iV дает возможность оценить, какими будут серийные автомобили марки через 2 – 3 года.
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Skoda представила электрический концепт Vision iV
Skoda представила электрический концепт Vision iV
Skoda представила электрический концепт Vision iV
Skoda представила электрический концепт Vision iV
Skoda представила электрический концепт Vision iV
Skoda представила электрический концепт Vision iV
Skoda представила электрический концепт Vision iV
Skoda представила электрический концепт Vision iV
Skoda представила электрический концепт Vision iV
Skoda представила электрический концепт Vision iV
Skoda представила электрический концепт Vision iV
Skoda представила электрический концепт Vision iV
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Концепт-кар Skoda Vision iV представляет собой электрический купеобразный кроссовер. Его габаритные размеры: длина – 4 665 мм, ширина – 1 926 мм, высота – 1 613 мм. Объем багажника – 550 литров. Концепт получил полностью светодиодную оптику, огромные 22-дюймовые колеса с улучшенной аэродинамикой и камеры вместо боковых зеркал.

В салоне появилась новая цифровая панель приборов, беспроводная зарядка для смартфонов, двухспицевый приплюснутый руль и большой сенсорный экран информационно-развлекательной системы. 

В состав силовой установки входят два электромотора (по одному на каждую ось) суммарной отдачей 306 л.с. Максимальная скорость составляет 180 км/ч. Запас хода достигает 500 километров (WLTP). Восполнить заряд аккумуляторов до 80% можно от мощной станции за 30 минут.

Серийная версия кроссовера появится через пару лет – в 2021 году. Первая полностью электрическая Skoda должна выйти на рынок уже в следующем году. До этого, в конце 2019-го, чешская марка обещает представить гибридную модификацию флагманской модели Superb. Всего к 2022 году в линейке Skoda должно быть 10 моделей с разной степенью электрификации.

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Skoda представила электрический концепт Vision iV
{{material_125857}}Концепт-кар Skoda Vision iV представляет собой электрический купеобразный кроссовер. Его габаритные размеры: длина – 4 665 мм, ширина – 1 926 мм, высота – 1 613 мм. Объем багажника – 550 литров. Концепт получил полностью светодиодную оптику, огромные 22-дюймовые колеса с улучшенной аэродинамикой и камеры вместо боковых зеркал.В салоне появилась новая цифровая панель приборов, беспроводная зарядка для смартфонов, двухспицевый приплюснутый руль и большой сенсорный экран информационно-развлекательной системы. В состав силовой установки входят два электромотора (по одному на каждую ось) суммарной отдачей 306 л.с. Максимальная скорость составляет 180 км/ч. Запас хода достигает 500 километров (WLTP). Восполнить заряд аккумуляторов до 80% можно от мощной станции за 30 минут.Серийная версия кроссовера появится через пару лет – в 2021 году. Первая полностью электрическая Skoda должна выйти на рынок уже в следующем году. До этого, в конце 2019-го, чешская марка обещает представить гибридную модификацию флагманской модели Superb. Всего к 2022 году в линейке Skoda должно быть 10 моделей с разной степенью электрификации.
2019-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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