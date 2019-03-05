5 марта 2019, 10:03
Skoda представила электрический концепт Vision iV
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Компания Skoda представила концепт-кар Vision iV, построенный на платформе MEB, которую инженеры концерна Volkswagen разработали специально для электромобилей. Концептуальный кроссовер Vision iV дает возможность оценить, какими будут серийные автомобили марки через 2 – 3 года.
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В состав силовой установки входят два электромотора (по одному на каждую ось) суммарной отдачей 306 л.с. Максимальная скорость составляет 180 км/ч. Запас хода достигает 500 километров (WLTP). Восполнить заряд аккумуляторов до 80% можно от мощной станции за 30 минут.
Серийная версия кроссовера появится через пару лет – в 2021 году. Первая полностью электрическая Skoda должна выйти на рынок уже в следующем году. До этого, в конце 2019-го, чешская марка обещает представить гибридную модификацию флагманской модели Superb. Всего к 2022 году в линейке Skoda должно быть 10 моделей с разной степенью электрификации.
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