17 октября 2018, 21:23

Skoda представила Kodiaq GT

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Компания Skoda поделилась фотографиями и техническими подробностями нового купеобразного кроссовера Kodiaq GT. Модель, к сожалению, пока доступна только в Китае.
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  Skoda представила Kodiaq GT Skoda Kodiaq Skoda представила Kodiaq GT Skoda Kodiaq Skoda представила Kodiaq GT Skoda Kodiaq Skoda представила Kodiaq GT Skoda Kodiaq Skoda представила Kodiaq GT
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Габаритные размеры новинки: длина – 4 634 мм (-63 мм по сравнению со стандартным Kodiaq), ширина – 1 883 мм (как и у базового кроссовера), высота – 1 649 мм (-27 мм).  Колесная база у обеих моделей одинаковая – 2 791 мм. Из-за «заваленной» крыши третий ряд сидений для Kodiaq GT недоступен. Объем багажника не называется. Очевидно, потенциальные покупатели вынуждены будут пожертвовать вместительностью ради модного силуэта.

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Дизайн передней части Kodiaq GT практически идентичен обычному Kodiaq. Единственное отличие – новый бампер с уменьшенной черной вставкой. Задняя часть полностью переделана. Кроссовер получил иную оптику, бампер, а на крышке багажника логотип чешской марки заменили на крупную надпись «SKODA». Именно такое решение мы увидим и на новом хэтчбеке Skoda Scala, который станет преемником Rapid.

Светодиодные фары и цифровая приборная панель входят в базовое оснащение. Спортивные сидения с подголовниками обиты кожей. В качестве опции можно заказать двухцветную отделку.

Покупателям предложат выбор из двух двигателей. Точнее агрегат один – 2,0-литровый бензиновый турбомотор TSI, который доступен в двух вариантах мощности: 186 и 220 л.с. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». Полный привод возможен только для старшего мотора.

Продажи Skoda Kodiaq GT в Китае должны начаться уже в нынешнем году. Собирать новинку будут на совместном предприятии Shanghai Volkswagen. Перспективы появления модели на других рынках пока туманны.
По собственной информации 110km.ru
Новинки и концепт кары Шкода Кадьяк
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Отзывы по теме
Российскую Skoda Kodiaq оценили в 1 339 000 рублей
Приятная новость. Российские Кадьяки оказались ощутимо дешевле чешских. Хочется надеяться, что их качество не сильно проиграет, потому что цена уж очень привлекательная
Петр
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
экстерьер, интерьер- хорош , но панель приборов безликая -- не понятно из каких годов! На сером фоне- белые цифры. Короче она все портит!
алексей
Форум Skoda Fabia
| Кому: Василий Если вас не смущает размер авто, и устраивает его двигатель, то можете покупать. Лично я бы не стал. Двигатель 1.2TSI турбированный, зимой не будет прогреваться пока машина стоит, ну т.е. если минут 30 постоит то может чего и нагреет. Если вас интересует машина подобного размера, то ...
Kuzya
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Skoda представила Kodiaq GT
Габаритные размеры новинки: длина – 4 634 мм (-63 мм по сравнению со стандартным Kodiaq), ширина – 1 883 мм (как и у базового кроссовера), высота – 1 649 мм (-27 мм).  Колесная база у обеих моделей одинаковая – 2 791 мм. Из-за «заваленной» крыши третий ряд сидений для Kodiaq GT недоступен. Объем багажника не называется. Очевидно, потенциальные покупатели вынуждены будут пожертвовать вместительностью ради модного силуэта.{{material_124754}}Дизайн передней части Kodiaq GT практически идентичен обычному Kodiaq. Единственное отличие – новый бампер с уменьшенной черной вставкой. Задняя часть полностью переделана. Кроссовер получил иную оптику, бампер, а на крышке багажника логотип чешской марки заменили на крупную надпись «SKODA». Именно такое решение мы увидим и на новом хэтчбеке Skoda Scala, который станет преемником Rapid.Светодиодные фары и цифровая приборная панель входят в базовое оснащение. Спортивные сидения с подголовниками обиты кожей. В качестве опции можно заказать двухцветную отделку.Покупателям предложат выбор из двух двигателей. Точнее агрегат один – 2,0-литровый бензиновый турбомотор TSI, который доступен в двух вариантах мощности: 186 и 220 л.с. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». Полный привод возможен только для старшего мотора.Продажи Skoda Kodiaq GT в Китае должны начаться уже в нынешнем году. Собирать новинку будут на совместном предприятии Shanghai Volkswagen. Перспективы появления модели на других рынках пока туманны.
2018-10-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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