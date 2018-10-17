17 октября 2018, 21:23
Skoda представила Kodiaq GT
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Компания Skoda поделилась фотографиями и техническими подробностями нового купеобразного кроссовера Kodiaq GT. Модель, к сожалению, пока доступна только в Китае.
Габаритные размеры новинки: длина – 4 634 мм (-63 мм по сравнению со стандартным Kodiaq), ширина – 1 883 мм (как и у базового кроссовера), высота – 1 649 мм (-27 мм). Колесная база у обеих моделей одинаковая – 2 791 мм. Из-за «заваленной» крыши третий ряд сидений для Kodiaq GT недоступен. Объем багажника не называется. Очевидно, потенциальные покупатели вынуждены будут пожертвовать вместительностью ради модного силуэта.
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Светодиодные фары и цифровая приборная панель входят в базовое оснащение. Спортивные сидения с подголовниками обиты кожей. В качестве опции можно заказать двухцветную отделку.
Покупателям предложат выбор из двух двигателей. Точнее агрегат один – 2,0-литровый бензиновый турбомотор TSI, который доступен в двух вариантах мощности: 186 и 220 л.с. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». Полный привод возможен только для старшего мотора.
Продажи Skoda Kodiaq GT в Китае должны начаться уже в нынешнем году. Собирать новинку будут на совместном предприятии Shanghai Volkswagen. Перспективы появления модели на других рынках пока туманны.
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