6 марта 2018, 10:02
Skoda представила концепт Vision X
Skoda привезла в Женеву прототип компактного кроссовера Vision X. Концепт-кар получил гибридную силовую установку, которая сможет работать на природном газе. В модельном ряду чешской марки серийная версия Vision X займет место на ступеньку ниже кроссовера Karoq.
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Наиболее интересна силовая установка Vision X. В нее входит 1,5-литровый турбомотор мощностью 130 л.с.(250 Нм), который может работать как на бензине, так и на природном газе. Помимо этого, кроссовер оснащен двумя электродвигателями: один из них соединен с ДВС, а второй мощностью 27 л.с., установлен на задней оси и активирует систему полного привода.
В стандартном режиме тяга распределяется на передние колеса, но при резком ускорении или для лучшего сцепления с дорогой подключается и задняя ось. Разгон с места до 100 км/ч занимает 9,3 секунды. Максимальная скорость – 200 км/ч. Запас хода в смешанном режиме составляет 600 километров. Сроки выхода серийной версии концептуального кроссовера Skoda Vision X пока не называются.
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