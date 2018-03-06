6 марта 2018, 10:02

Skoda представила концепт Vision X

Skoda привезла в Женеву прототип компактного кроссовера Vision X. Концепт-кар получил гибридную силовую установку, которая сможет работать на природном газе. В модельном ряду чешской марки серийная версия Vision X займет место на ступеньку ниже кроссовера Karoq.
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  Skoda представила концепт Vision X Skoda Skoda представила концепт Vision X Skoda Skoda представила концепт Vision X Skoda Skoda представила концепт Vision X
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Габаритная длина прототипа составляет 4 250 мм, ширина – 1 800 мм, высота – 1 500 мм, размер колесной базы равен 2 645 мм. Таким образом, товарный вариант кроссовера станет самым миниатюрным во внедорожной линейке Skoda. Новинка будет похожа по габаритам на кроссовер Volkswagen T-Roc, простроенный на той же модульной платформе MQB. 

Наиболее интересна силовая установка Vision X. В нее входит 1,5-литровый турбомотор мощностью 130 л.с.(250 Нм), который может работать как на бензине, так и на природном газе. Помимо этого, кроссовер оснащен двумя электродвигателями: один из них соединен с ДВС, а второй мощностью 27 л.с., установлен на задней оси и активирует систему полного привода.
 
В стандартном режиме тяга распределяется на передние колеса, но при резком ускорении или для лучшего сцепления с дорогой подключается и задняя ось. Разгон с места до 100 км/ч занимает 9,3 секунды. Максимальная скорость – 200 км/ч. Запас хода в смешанном режиме составляет 600 километров. Сроки выхода серийной версии концептуального кроссовера Skoda Vision X пока не называются.
Новинки и концепт кары Шкода
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Skoda представила концепт Vision X
{{material_122663}}Габаритная длина прототипа составляет 4 250 мм, ширина – 1 800 мм, высота – 1 500 мм, размер колесной базы равен 2 645 мм. Таким образом, товарный вариант кроссовера станет самым миниатюрным во внедорожной линейке Skoda. Новинка будет похожа по габаритам на кроссовер Volkswagen T-Roc, простроенный на той же модульной платформе MQB. Наиболее интересна силовая установка Vision X. В нее входит 1,5-литровый турбомотор мощностью 130 л.с.(250 Нм), который может работать как на бензине, так и на природном газе. Помимо этого, кроссовер оснащен двумя электродвигателями: один из них соединен с ДВС, а второй мощностью 27 л.с., установлен на задней оси и активирует систему полного привода. В стандартном режиме тяга распределяется на передние колеса, но при резком ускорении или для лучшего сцепления с дорогой подключается и задняя ось. Разгон с места до 100 км/ч занимает 9,3 секунды. Максимальная скорость – 200 км/ч. Запас хода в смешанном режиме составляет 600 километров. Сроки выхода серийной версии концептуального кроссовера Skoda Vision X пока не называются.
2018-03-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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