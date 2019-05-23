23 мая 2019, 18:08
Skoda представила обновленный Superb
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На закрытом мероприятии в Словакии компания Skoda официально представила рестайлинговый флагманский Superb третьего поколения. Вместе с пакетом внешних обновлений автомобиль получил современные электронные системы и гибридную модификацию.
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В салоне появились новые материалы отделки и декоративные хромированные и деревянные вставки на центральной консоли и приборной панели. В роскошной комплектации Laurin & Klement салон отделан алькантарой бежевого или черного цвета, а сидения имеют функции вентиляции и массажа. Список электронных систем включает «умную» систему предотвращения столкновений. Навигация умеет с помощью фронтальной камеры распознавать знаки ограничения скорости и регулировать режим движения в зависимости от особенностей рельефа. При возникновении экстренной ситуации автомобиль может самостоятельно припарковаться на обочине, используя данные системы слежения за рядностью и датчики контроля попутного трафика.
В моторную гамму обновленной Skoda Superb вошли дизельные и бензиновые агрегаты мощностью от 120 л.с. у базового 1,6-литрового турбодизеля до 272 л.с. у 2,0-литрового бензинового TSI. Коробки передач: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» DSG. Привод – передний или полный, в зависимости от мотора и комплектации. Впервые Superb получил гибридную версию Superb iV. В состав силовой установки входит 1.4 TSI (156 л.с.), электромотор (116 л.с.) и батарея емкостью 13 кВт-ч. Суммарная отдача установки – 218 л.с. Запас хода исключительно на электротяге достигает 55 километров.
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Отзывы по теме
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