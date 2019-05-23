23 мая 2019, 18:08

Skoda представила обновленный Superb

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На закрытом мероприятии в Словакии компания Skoda официально представила рестайлинговый флагманский Superb третьего поколения. Вместе с пакетом внешних обновлений автомобиль получил современные электронные системы и гибридную модификацию.
Skoda представила обновленный Superb
Skoda представила обновленный Superb
Skoda представила обновленный Superb
Skoda представила обновленный Superb
Skoda представила обновленный Superb
Skoda представила обновленный Superb
Skoda представила обновленный Superb
Skoda представила обновленный Superb
Skoda представила обновленный Superb
Skoda представила обновленный Superb
Skoda представила обновленный Superb
Skoda представила обновленный Superb
Skoda представила обновленный Superb
Skoda представила обновленный Superb
Skoda представила обновленный Superb
Skoda представила обновленный Superb
Skoda представила обновленный Superb
Skoda представила обновленный Superb
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Обновленный Superb отличается иным передним бампером, из-за которого габаритная длина лифтбека увеличилась на 8 мм. Радиаторная решетка стала шире, а ее вертикальные «ребра» теперь двойные. Оптика после рестайлинга стала полностью светодиодной. Фары головного света выполнены по матричной технологии Crystal Lighting. Они состоят из четырех светодиодных элементов со встроенными динамическими указателями поворота и отдельными секциями для функции «Проводи меня домой». Задние фонари отличаются новой графикой, а соединяющая их хромированная полоса зрительно расширяет корму (хотя фактически ширина автомобиля осталась прежней). Внешние изменения дополняют новые 18- и 19-дюймовые легкосплавные диски, а также два дополнительных оттенка кузова: синий Race Blue и черный Crystal Black.

В салоне появились новые материалы отделки и декоративные хромированные и деревянные вставки на центральной консоли и приборной панели. В роскошной комплектации Laurin & Klement салон отделан алькантарой бежевого или черного цвета, а сидения имеют функции вентиляции и массажа. Список электронных систем включает «умную» систему предотвращения столкновений. Навигация умеет с помощью фронтальной камеры распознавать знаки ограничения скорости и регулировать режим движения в зависимости от особенностей рельефа. При возникновении экстренной ситуации автомобиль может самостоятельно припарковаться на обочине, используя данные системы слежения за рядностью и датчики контроля попутного трафика.

В моторную гамму обновленной Skoda Superb вошли дизельные и бензиновые агрегаты мощностью от 120 л.с. у базового 1,6-литрового турбодизеля до 272 л.с. у 2,0-литрового бензинового TSI. Коробки передач: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» DSG. Привод – передний или полный, в зависимости от мотора и комплектации. Впервые Superb получил гибридную версию Superb iV. В состав силовой установки входит 1.4 TSI (156 л.с.), электромотор (116 л.с.) и батарея емкостью 13 кВт-ч. Суммарная отдача установки – 218 л.с. Запас хода исключительно на электротяге достигает 55 километров.

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Skoda представила обновленный Superb
{{material_126495}}Обновленный Superb отличается иным передним бампером, из-за которого габаритная длина лифтбека увеличилась на 8 мм. Радиаторная решетка стала шире, а ее вертикальные «ребра» теперь двойные. Оптика после рестайлинга стала полностью светодиодной. Фары головного света выполнены по матричной технологии Crystal Lighting. Они состоят из четырех светодиодных элементов со встроенными динамическими указателями поворота и отдельными секциями для функции «Проводи меня домой». Задние фонари отличаются новой графикой, а соединяющая их хромированная полоса зрительно расширяет корму (хотя фактически ширина автомобиля осталась прежней). Внешние изменения дополняют новые 18- и 19-дюймовые легкосплавные диски, а также два дополнительных оттенка кузова: синий Race Blue и черный Crystal Black.В салоне появились новые материалы отделки и декоративные хромированные и деревянные вставки на центральной консоли и приборной панели. В роскошной комплектации Laurin & Klement салон отделан алькантарой бежевого или черного цвета, а сидения имеют функции вентиляции и массажа. Список электронных систем включает «умную» систему предотвращения столкновений. Навигация умеет с помощью фронтальной камеры распознавать знаки ограничения скорости и регулировать режим движения в зависимости от особенностей рельефа. При возникновении экстренной ситуации автомобиль может самостоятельно припарковаться на обочине, используя данные системы слежения за рядностью и датчики контроля попутного трафика.В моторную гамму обновленной Skoda Superb вошли дизельные и бензиновые агрегаты мощностью от 120 л.с. у базового 1,6-литрового турбодизеля до 272 л.с. у 2,0-литрового бензинового TSI. Коробки передач: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» DSG. Привод – передний или полный, в зависимости от мотора и комплектации. Впервые Superb получил гибридную версию Superb iV. В состав силовой установки входит 1.4 TSI (156 л.с.), электромотор (116 л.с.) и батарея емкостью 13 кВт-ч. Суммарная отдача установки – 218 л.с. Запас хода исключительно на электротяге достигает 55 километров.
2019-05-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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