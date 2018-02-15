15 февраля 2018, 12:55

Skoda представила роскошную версию Kodiaq

Компания Skoda рассказала о топовой комплектации кроссовера Kodiaq Laurin & Klement: обилие хрома, новые функции и 190-сильный двигатель. Новинку покажут в марте на автосалоне в Женеве.
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  Skoda представила роскошную версию Kodiaq Skoda Kodiaq Skoda представила роскошную версию Kodiaq
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Skoda Kodiaq
Выпускается с 2016 г.
Новый от 1 999 000 до 2 615 000 Р
Отзывов: 1
Люксовую версию Skoda Kodiaq можно узнать по светодиодным фарам, многочисленным хромированным элементам, шильдикам с названием Laurin & Klement на передних крыльях и 19-дюймовым легкосплавным дискам. В салоне – кожаные спортивные сидения в черном или бежевом цвете с логотипом Laurin & Klement на подголовниках, кожаный руль, стальные накладки на педали и еще один логотип на передней панели.

Оснащение топовой версии Kodiaq включает в себя электропривод двери багажника, водителького сидения и боковых зеркал, четыре камеры, обеспечивающие 360-градусный обзор, боковые зеркала с индикацией слепых зон и подогревом. Оттенок подсветки салона можно выбрать из 10 вариантов, а премиальная аудиосистема Canton позволит наслаждаться в пути любимой музыкой.

Для версии Kodiaq Laurin & Klement предлагается четыре двигателя. Два новых бензиновых TSI: 1,5-литровый мощностью 150 л.с. и 2-литровый мощностью 190 л.с.; и 2-литровый дизельный TDI в двух вариантах мощности: 150 или 190 л.с. Трансмиссия – 7-ступенчатый «робот» DSG. Для 150-сильного бензинового можно заказать шестиступенчатую коробку. Привод – передний или полный. Продажи Kodiaq Laurin & Klement начнутся летом. Стоимость таких кроссоверов будет не менее 37 000 евро.
Новинки и концепт кары Шкода Кадьяк
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Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
экстерьер, интерьер- хорош , но панель приборов безликая -- не понятно из каких годов! На сером фоне- белые цифры. Короче она все портит!
алексей
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Skoda представила роскошную версию Kodiaq
{{model_6295}}Люксовую версию Skoda Kodiaq можно узнать по светодиодным фарам, многочисленным хромированным элементам, шильдикам с названием Laurin & Klement на передних крыльях и 19-дюймовым легкосплавным дискам. В салоне – кожаные спортивные сидения в черном или бежевом цвете с логотипом Laurin & Klement на подголовниках, кожаный руль, стальные накладки на педали и еще один логотип на передней панели.Оснащение топовой версии Kodiaq включает в себя электропривод двери багажника, водителького сидения и боковых зеркал, четыре камеры, обеспечивающие 360-градусный обзор, боковые зеркала с индикацией слепых зон и подогревом. Оттенок подсветки салона можно выбрать из 10 вариантов, а премиальная аудиосистема Canton позволит наслаждаться в пути любимой музыкой.Для версии Kodiaq Laurin & Klement предлагается четыре двигателя. Два новых бензиновых TSI: 1,5-литровый мощностью 150 л.с. и 2-литровый мощностью 190 л.с.; и 2-литровый дизельный TDI в двух вариантах мощности: 150 или 190 л.с. Трансмиссия – 7-ступенчатый «робот» DSG. Для 150-сильного бензинового можно заказать шестиступенчатую коробку. Привод – передний или полный. Продажи Kodiaq Laurin & Klement начнутся летом. Стоимость таких кроссоверов будет не менее 37 000 евро.
2018-02-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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