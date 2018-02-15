15 февраля 2018, 12:55
Skoda представила роскошную версию Kodiaq
Компания Skoda рассказала о топовой комплектации кроссовера Kodiaq Laurin & Klement: обилие хрома, новые функции и 190-сильный двигатель. Новинку покажут в марте на автосалоне в Женеве.
Skoda Kodiaq
Выпускается с 2016 г.
Новый от 1 999 000 до 2 615 000 Р
Отзывов: 1
Оснащение топовой версии Kodiaq включает в себя электропривод двери багажника, водителького сидения и боковых зеркал, четыре камеры, обеспечивающие 360-градусный обзор, боковые зеркала с индикацией слепых зон и подогревом. Оттенок подсветки салона можно выбрать из 10 вариантов, а премиальная аудиосистема Canton позволит наслаждаться в пути любимой музыкой.
Для версии Kodiaq Laurin & Klement предлагается четыре двигателя. Два новых бензиновых TSI: 1,5-литровый мощностью 150 л.с. и 2-литровый мощностью 190 л.с.; и 2-литровый дизельный TDI в двух вариантах мощности: 150 или 190 л.с. Трансмиссия – 7-ступенчатый «робот» DSG. Для 150-сильного бензинового можно заказать шестиступенчатую коробку. Привод – передний или полный. Продажи Kodiaq Laurin & Klement начнутся летом. Стоимость таких кроссоверов будет не менее 37 000 евро.
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Купил себе после Nissan Otti Шкоду Октавия Скаут 2013 г.в. Может на фоне ниссана, на контрасте, но Шкода мне показалась очень удобным автомобилем. Салон просторный, всё, как говорится, под рукой. Семейный автомобиль в багажник умещается всё что нужно и не нужно. И на трассе отлично едет, легко идет на ...
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