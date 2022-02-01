Skoda представила свой самый мощный серийный автомобиль
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Помимо мощной электрической установки, версия RS отличается окраской Mamba Green, унаследованной от Octavia RS. Плавные обводы кузова позволяют ощутимо снизить коэффициент аэродинамического сопротивления до 0,234. Для сравнения у родственного электрокара Volkswagen ID.5 этот показатель не опускается ниже 0,26 Cd.
В оснащение флагманского кроссовера Skoda входят матричные фары и светодиодные задние фонари, переднюю решетку Skoda с подсветкой, также известную как «Crystal Face», в комплекте со 131 светодиодом, а также оригинальные колесные диски размерностью от 18 до 21 дюйма. В салоне – 13-дюймовый тачскрин медиасистемы, цифровая приборная панель, проекционный экран с технологией дополненной реальности, аудиосистема Canton с 13 динамиками и панорамная крыша. Продажи стартуют до конца 2022 года. Кроссовер станет самым дорогим автомобилем Skoda.
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