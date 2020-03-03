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3 марта 2020, 18:59

Skoda представила «заряженную» Octavia RS iV

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Фото: avtonovostidnya.ru
Skoda презентовала свою первую спортивную Octavia RS iV с гибридной силовой установкой. До первой «сотни» «заряженная» Octavia способна разогнаться за 7,3 секунды.
Skoda представила заряженную Octavia RS iV

Фото: avtonovostidnya.ru

Skoda представила заряженную Octavia RS iV

Фото: avtonovostidnya.ru

Skoda представила заряженную Octavia RS iV

Фото: avtonovostidnya.ru

Skoda представила заряженную Octavia RS iV

Фото: avtonovostidnya.ru

Skoda представила заряженную Octavia RS iV

Фото: avtonovostidnya.ru

Skoda представила заряженную Octavia RS iV

Фото: avtonovostidnya.ru

Skoda представила заряженную Octavia RS iV

Фото: avtonovostidnya.ru

Skoda представила заряженную Octavia RS iV

Фото: avtonovostidnya.ru

Skoda представила заряженную Octavia RS iV
Skoda представила заряженную Octavia RS iV
Skoda представила заряженную Octavia RS iV
Skoda представила заряженную Octavia RS iV
Skoda представила заряженную Octavia RS iV
Skoda представила заряженную Octavia RS iV
Skoda представила заряженную Octavia RS iV
Skoda представила заряженную Octavia RS iV
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Новая Skoda Octavia RS iV приобрела более спортивный и злой корпус, бампера иной формы. В передней части мы видим V-образные вставки, которые сегодня встречаются у многих новых автомобилей. У «заряженной» Octavia новая решетка радиатора и 19-дюймовые колеса, через которые видны красные тормозные суппорты. В салоне спортивные сиденья с логотипом Vi RS и красной отстрочкой.

Под капотом у новой Octavia RS iV разместился комплект из 1,4-литрового бензинового турбомотора TSI и электродвигателя. Точно такой же стоит в новом Volkswagen Golf GTE. Суммарная мощность агрегатов выдает 245 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Вся система работает в паре с шестиступенчатым «роботом» DSG.

Полностью заряженной батареи хватит на 60 километров, этот ход обеспечивает блок аккумуляторов емкостью 13 киловатт-часов. Чтобы полностью зарядить батарею потребуется шесть часов. Гибридную «заряженную» Skoda Octavia выпустят в двух кузовах – лифтбек и универсал. В Европе новинка появится в продаже уже в этом году.

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Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
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Skoda представила «заряженную» Octavia RS iV
{{material_129082}}Новая Skoda Octavia RS iV приобрела более спортивный и злой корпус, бампера иной формы. В передней части мы видим V-образные вставки, которые сегодня встречаются у многих новых автомобилей. У «заряженной» Octavia новая решетка радиатора и 19-дюймовые колеса, через которые видны красные тормозные суппорты. В салоне спортивные сиденья с логотипом Vi RS и красной отстрочкой.Под капотом у новой Octavia RS iV разместился комплект из 1,4-литрового бензинового турбомотора TSI и электродвигателя. Точно такой же стоит в новом Volkswagen Golf GTE. Суммарная мощность агрегатов выдает 245 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Вся система работает в паре с шестиступенчатым «роботом» DSG.Полностью заряженной батареи хватит на 60 километров, этот ход обеспечивает блок аккумуляторов емкостью 13 киловатт-часов. Чтобы полностью зарядить батарею потребуется шесть часов. Гибридную «заряженную» Skoda Octavia выпустят в двух кузовах – лифтбек и универсал. В Европе новинка появится в продаже уже в этом году.
2020-03-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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