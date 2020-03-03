3 марта 2020, 18:59
Skoda представила «заряженную» Octavia RS iV
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Фото: avtonovostidnya.ru
Skoda презентовала свою первую спортивную Octavia RS iV с гибридной силовой установкой. До первой «сотни» «заряженная» Octavia способна разогнаться за 7,3 секунды.
Фото: avtonovostidnya.ru
Фото: avtonovostidnya.ru
Фото: avtonovostidnya.ru
Фото: avtonovostidnya.ru
Фото: avtonovostidnya.ru
Фото: avtonovostidnya.ru
Фото: avtonovostidnya.ru
Фото: avtonovostidnya.ru
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Под капотом у новой Octavia RS iV разместился комплект из 1,4-литрового бензинового турбомотора TSI и электродвигателя. Точно такой же стоит в новом Volkswagen Golf GTE. Суммарная мощность агрегатов выдает 245 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Вся система работает в паре с шестиступенчатым «роботом» DSG.
Полностью заряженной батареи хватит на 60 километров, этот ход обеспечивает блок аккумуляторов емкостью 13 киловатт-часов. Чтобы полностью зарядить батарею потребуется шесть часов. Гибридную «заряженную» Skoda Octavia выпустят в двух кузовах – лифтбек и универсал. В Европе новинка появится в продаже уже в этом году.
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