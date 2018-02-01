Skoda привезет в Женеву гибридный Vision X
Во всем облике - спортивный акцент. У кроссовера 20-дюймовые колесные диски, агрессивные бамперы, массивные дверные пороги и панорамная стеклянная крыша. Дизайн кузова с его острыми гранями вдохновлен традициями богемского хрусталя. Это отмечают дизайнеры Skoda.
По их же словам, в интерьере - новый язык дизайна бренда. Широкая и эргономичная центральная панель с вынесенным отдельно цветным дисплеем – главный стилистический элемент салона. Мультимедийными функциями и возможностями сетевого подключения можно управлять благодаря интуитивному интерфейсу экрана. Вокруг хрустальные элементы дизайна со специальной подсветкой.
Vision X дает представление компании из Млада-Болеслав о том, как она видит современный SUV. С этим автомобилем Skoda хочет привлечь новую аудиторию, потому как расширение модельного ряда в сегменте кросоверов является важнейшим элементом фирменной «Стратегии-2025».
Напомним, что в ее рамках чехи намерены запустить серийное производство plug-in гибридных и полностью электрических моделей. И уже в 2025 году каждый четвертый произведенный компанией автомобиль будет оснащаться подобными силовыми установками.
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