1 февраля 2018, 12:01

Skoda привезет в Женеву гибридный Vision X

На Женевское мотор-шоу чешская Skoda привезет гибридный концепт Vision X, окрашенный в откровенно броский цвет FlexGreen. Поскольку габариты SUV компактны, среду обитания автопроизводитель определил четко – город.
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Skoda привезет в Женеву гибридный Vision X Skoda

Во всем облике - спортивный акцент. У кроссовера 20-дюймовые колесные диски, агрессивные бамперы, массивные дверные пороги и панорамная стеклянная крыша. Дизайн кузова с его острыми гранями вдохновлен традициями богемского хрусталя. Это отмечают дизайнеры Skoda.

По их же словам, в интерьере - новый язык дизайна бренда. Широкая и эргономичная центральная панель с вынесенным отдельно цветным дисплеем – главный стилистический элемент салона. Мультимедийными функциями и возможностями сетевого подключения можно управлять благодаря интуитивному интерфейсу экрана. Вокруг хрустальные элементы дизайна со специальной подсветкой.

Vision X дает представление компании из Млада-Болеслав о том, как она видит современный SUV. С этим автомобилем Skoda хочет привлечь новую аудиторию, потому как расширение модельного ряда в сегменте кросоверов является важнейшим элементом фирменной «Стратегии-2025».

Напомним, что в ее рамках чехи намерены запустить серийное производство plug-in гибридных и полностью электрических моделей. И уже в 2025 году каждый четвертый произведенный компанией автомобиль будет оснащаться подобными силовыми установками.  

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Skoda привезет в Женеву гибридный Vision X
Во всем облике - спортивный акцент. У кроссовера 20-дюймовые колесные диски, агрессивные бамперы, массивные дверные пороги и панорамная стеклянная крыша. Дизайн кузова с его острыми гранями вдохновлен традициями богемского хрусталя. Это отмечают дизайнеры Skoda.По их же словам, в интерьере - новый язык дизайна бренда. Широкая и эргономичная центральная панель с вынесенным отдельно цветным дисплеем – главный стилистический элемент салона. Мультимедийными функциями и возможностями сетевого подключения можно управлять благодаря интуитивному интерфейсу экрана. Вокруг хрустальные элементы дизайна со специальной подсветкой.Vision X дает представление компании из Млада-Болеслав о том, как она видит современный SUV. С этим автомобилем Skoda хочет привлечь новую аудиторию, потому как расширение модельного ряда в сегменте кросоверов является важнейшим элементом фирменной «Стратегии-2025». Напомним, что в ее рамках чехи намерены запустить серийное производство plug-in гибридных и полностью электрических моделей. И уже в 2025 году каждый четвертый произведенный компанией автомобиль будет оснащаться подобными силовыми установками.  
2018-02-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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