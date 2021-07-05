Skoda Rapid: каков он с точки зрения автовладельцев
Фото: Skoda
По информации АЕБ, в период с января по май текущего года включительно в стране было реализовано 18 387 новых «Рапидов» - это чуть слабее показателя одноклассника VW Polo, но достаточно для того, чтобы в ТОП-25 самых успешных моделей застолбить за собой 8 место. Давайте послушаем, что говорят об автомобиле его владельцы.
«Просто радует глаз»
Osadchaya26 из Каменск-Уральскогоначинает свой пост с перечисления достоинств автомобиля. Среди них надёжность, комфорт, маневренность, экономичный расход топлива, и, в чисто женском стиле,«просто радует глаз». Не понравилась лишь цена «Рапида» - предмаксимальная комплектация за 1 100 000 рублей, при этом на «механике».
Skoda Rapid у жительницы Урала уже был в свое время, а именно в 2017-м. На момент покупки он стоил 740 тыс. рублей: «За 3 года мы совершенно не усомнились в данном автомобиле. И в августе 2020 года не возникло даже мысли изменить данной марке, так как по всем вопросам мы удовлетворены».
Обновленная версия женщине понравилась: «Неизменно большой багажник, просторные задние сидения и качество автомобиля в целом.В нашем автомобиле стеклоподъёмники вкруг, подогрев всех сидений, для удобства пассажиров сзади есть разъём для подключения телефона через кабель. Климат, подлокотник между передними сидениями, а также управление музыкой и телефонными звонками на руле, что помогает максимально сосредоточиться на вождении и не отвлекаться от дороги».
«Автомобиль стоит своих денег»
В распоряжении lebedev1994 из Москвы версия Ambitionс 1,6-литровым мотором на «автомате», 2020 года выпуска.Столичному жителю пришлись по душе «вместительный багажник, шикарный свет дневных фар, ходовая часть, хорошая проходимость, отсутствие масложора, тихая работа двигателя и легкая управляемость».
|Skoda Rapid Style 1.4 AMT
|1.4 л, 125 л.с
|робот 7
|0-100 - 9.2 с, 204 км/ч
|4485 x 1706 x 1485 мм
|передний
|АИ-95, 5.4 л на 100 км
|1 171 000 руб
|Все характеристики
Отметил мужчина и недостатки:«Все время что-то и где-то скрипит. Тонкое лакокрасочное покрытие. Пинки автоматической коробки передач». И почему-то у водителя есть претензии в адрес калужской сборки автомобиля.
Поведал lebedev1994 и о том, как он совершил с семьей дальнее путешествие: «В ночь с 31 на 1 января поехали с женой и ребенком в Чебоксары. Дорога дальняя, дай, думаю, проверю подвеску и свет дневных фар.Подвеска отрабатывает все неровности дороги, едешь и радуешься. Расстояние составляло 680 км. По приезду в деревню я просто не мог согнуться и разогнаться, спина болела настолько сильно, что просто нет слов. В итоге я понял, что водительское и пассажирское сиденья нуждаются в доработках, если ездить на дальнюю дистанцию. Скорее всего, нужно устанавливать валики под голову и поясницу».
Закончил свой комментарий москвич на положительной ноте: «Вообще, несмотря на все нюансы, автомобиль стоит своих денег».
«Лошадей» мало, но едет бодро»
Dimin12 из Челябинска купил Skoda Rapid по цене около 1 млн рублей. Машиной, похоже, доволен: «Она мне понравилась, но в ней, как во всех машинах, есть и плюсы, и минусы. Поговорим о плюсах: могу отметить отличный дизайн кузова, круиз-контроль, отличный и удобный бортовой компьютер».
Не понравились уральцу следующие моменты - относительно жесткая подвеска, дисковые тормоза, наличие на многих версиях автоматической коробки передач. Чем ему не угодили «диски» и АКПП, не совсем понятно. Но сетует автор и на слабый движок: «главный минус этой машины -это то, что в ней менее 100 лошадиных сил». При этом мужчина отметил, что, «несмотря на это, едет Rapid бодро. Очень даже доволен этой покупкой, и могу посоветовать приобрести это транспортное средство».
«Ох, уж этот Isofix»
Игорь решил поменять свой «Форд Фокус2», который служил ему верой и правдой и ни разу не подвел. Брал жене: «Посмотрел на вторичный рынок. 99% выжатые с непонятной историей и «продающим родственником» по копии паспорта. Не мой вариант. Критерии выбора: машина новая, большой багажник, вместительный салон, не «китаец», экономичная, не высокий налог и страховка».
Изначально мужчина поехали смотреть «Карок», рядом стоял «Рапид». И вдруг, как он пишет,«стало не понятно, зачем переплачивать «лям» за меньший багажник, ниже клиренс и за +10 см в высоту. Решили брать «Рапид». Менеджер автоцентра сразу предложил машину 2020 года с резиной, «сигналкой» и ковриками. Согласовал скидку.
Список «Плюсов», согласно комментарию Игоря, следующий: динамика, подогревы. просторный салон для «B» класса (в «Фокусе» салон шире, но короче в длину), здоровый багажник, хорошая оптика, курсовая устойчивость. Особо автор отметил следующее: «Отлично заезжает в гору там, где «Фокус»заезжал со второго раза(активирована виртуальная блокировка), похоже, полный привод скоро будет не нужен в городе».
Минусы: «Ох, уж этот рапидовскийIsofix. Ни на одной машине я так не матерился, устанавливая детские кресла. Так и не исправили обогрев ног - дует на правую ногу, левой холодно. Очень «воздушное торпедо» - «ходит» при открывании бардачка. Надеюсь, не будет скрипеть.Колонки на морозе играют как китайский магнитофон начала 90-х».
При близком рассмотрении
Официальная премьера Skoda Rapid II поколения прошла в декабре 2019 года в Санкт-Петербурге и буквально сразу стартовала серийная сборка автомобиля на предприятии Volkswagen в Калуге.
Лифтбек хоть и позиционируется в сегменте «B+», но по габаритам его смело можно отнести к гольф-классу: 4512x1706x1474 мм. Колесная база - 2602 мм, дорожный просвет - 170 мм (при полной нагрузке – 145 мм). Cнаряженная масса- от 1150 до 1217 кг в зависимости от модификации.Объем багажного отделения – 550 литров. Второй ряд сидений складывается 2 неравными секциями, увеличивая грузовой отсек до 1490 литров, правда, ровного пола не образуется. В нише под фальшполом – полноразмерная «запаска» и инструментарий.
Актуальный вариант «Рапида» построен на переднеприводной архитектуре PQ25. У автомобиля несущий кузов с использованием высокопрочной стали. Спереди смонтирована независимая подвеска типа«МакФерсон», сзади – полузависимая конструкция с балкой и стабилизаторами поперечной устойчивости.
Моторов два, оба 4-цилиндровые: 1,6-литровый MPI с распределенным впрыском топлива, 16-клапанным ГРМ типа DOHC и регулируемыми фазами газораспределения. Агрегат доступен в 2 уровнях форсировки: 90 л.с. при 4250-6000 об/мин (155 Нм крутящего момента) и 110 л.с. при 5800 об/мин (тот же момент). Альтернативный двигатель – турбированный 1,4-литровый TSI с алюминиевой головкой, чугунным блоком, системой непосредственного впрыска топлива, 16-клапанным ГРМ и фазовращателями на впуске. Он выдает 125 л.с. мощности при 5000-6000 об/мин и 200 Нм крутящего момента при 1400-4000 об/мин. Первый ДВС сочетается с 5-ступечатой «механикой» или 6АКП (для 110-сильного варианта), для «турбо» подобрали DSG-7 с 2 сцеплениями.
Список комплектаций Rapid II был дополнен самой простой версией Entry (от 937 000 рублей). От прежней комплектации Active она отличается только отсутствием кондиционера. При этом оснащение остальных версий стало богаче. Скажем, в Active (950 000-1 054 000 рублей) появилась медиасистема с 6,5-дюймовым экраном, светодиодными ДХО и задними фонарями. В Ambition (от 1 025 000-1 175 000 рублей) вошли боковые подушки безопасности, подогрев передних сидений, круиз-контроль, противотуманные фары и Bluetooth. В «топовой» версииStyle (1 186 000-1 336 000 рублей) есть 4 подушки безопасности, медиасистема с 8-дюймовым тачскрином, подогрев передних и задних сидений, климат, мульти-руль с обогревом, круиз, датчики света и дождя, 16-дюймовые легкосплавные колеса, бесключевой доступ и запуск мотора, задний парктроник, камера заднего вида и пр. Напомним, что на момент выходы на рынок Rapid стоил меньше 800 000 рублей.
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