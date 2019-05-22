22 мая 2019, 08:29

Skoda Rapid получит новый турбомотор

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В моторной гамме Skoda Rapid грядут изменения. На смену атмосферному агрегату 1,6 MPI придет 1,0-литровый бензиновый турбомотор TSI мощностью 115 л.с. в сочетании с 7-ступенчатым «роботом». Пока изменения подтверждены только для индийского рынка.
Skoda Rapid получит новый турбомотор
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В настоящее время индийский лифтбек Skoda Rapid оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем MPI (105 л.с.) или 1,5-литровым турбодизелем TDI (110 л.с.). Зак Холлис, директор по продажам, обслуживанию и маркетингу Skoda Auto India, подтвердил, что в следующем году из моторной гаммы исчезнет дизель, который не соответствует новым местным экологическим стандартам, вступающим в силу весной 2020 года. На смену классическому MPI (серия EA111) придет новый бензиновый турбомотор 1.0 TSI (серия EA 211). Он отличается лучшей эффективностью и топливной экономичностью.

С большой долей вероятности, турбомотор 1.0 TSI станет единственным вариантом двигателя для Skoda Rapid в Индии. Сейчас агрегат доступен в двух вариантах мощности – 95 (160 Нм) и 115 л.с. (200 Нм). Индийским покупателям, скорее всего, предложат более мощную версию. Кроме того, современный 7-ступенчатый «робот» DSG с двойным сцеплением заменит старый классический 6-диапазонный «автомат», который сейчас работает в паре с двигателем 1.6 MPI. Роботизированная трансмиссия до недавнего времени предлагалась только для дизельного мотора.

Новый бензиновый турбомотор 1.0 TSI также может вытеснить 1,6-литровый «атмосферник» из моторной гаммы индийского седана Volkswagen Vento, который в других странах, в том числе и в России, известен как седан Volkswagen Polo.

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Skoda Rapid получит новый турбомотор
{{material_125815}}В настоящее время индийский лифтбек Skoda Rapid оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем MPI (105 л.с.) или 1,5-литровым турбодизелем TDI (110 л.с.). Зак Холлис, директор по продажам, обслуживанию и маркетингу Skoda Auto India, подтвердил, что в следующем году из моторной гаммы исчезнет дизель, который не соответствует новым местным экологическим стандартам, вступающим в силу весной 2020 года. На смену классическому MPI (серия EA111) придет новый бензиновый турбомотор 1.0 TSI (серия EA 211). Он отличается лучшей эффективностью и топливной экономичностью.С большой долей вероятности, турбомотор 1.0 TSI станет единственным вариантом двигателя для Skoda Rapid в Индии. Сейчас агрегат доступен в двух вариантах мощности – 95 (160 Нм) и 115 л.с. (200 Нм). Индийским покупателям, скорее всего, предложат более мощную версию. Кроме того, современный 7-ступенчатый «робот» DSG с двойным сцеплением заменит старый классический 6-диапазонный «автомат», который сейчас работает в паре с двигателем 1.6 MPI. Роботизированная трансмиссия до недавнего времени предлагалась только для дизельного мотора.Новый бензиновый турбомотор 1.0 TSI также может вытеснить 1,6-литровый «атмосферник» из моторной гаммы индийского седана Volkswagen Vento, который в других странах, в том числе и в России, известен как седан Volkswagen Polo.
2019-05-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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