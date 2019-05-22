22 мая 2019, 08:29
Skoda Rapid получит новый турбомотор
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В моторной гамме Skoda Rapid грядут изменения. На смену атмосферному агрегату 1,6 MPI придет 1,0-литровый бензиновый турбомотор TSI мощностью 115 л.с. в сочетании с 7-ступенчатым «роботом». Пока изменения подтверждены только для индийского рынка.
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С большой долей вероятности, турбомотор 1.0 TSI станет единственным вариантом двигателя для Skoda Rapid в Индии. Сейчас агрегат доступен в двух вариантах мощности – 95 (160 Нм) и 115 л.с. (200 Нм). Индийским покупателям, скорее всего, предложат более мощную версию. Кроме того, современный 7-ступенчатый «робот» DSG с двойным сцеплением заменит старый классический 6-диапазонный «автомат», который сейчас работает в паре с двигателем 1.6 MPI. Роботизированная трансмиссия до недавнего времени предлагалась только для дизельного мотора.
Новый бензиновый турбомотор 1.0 TSI также может вытеснить 1,6-литровый «атмосферник» из моторной гаммы индийского седана Volkswagen Vento, который в других странах, в том числе и в России, известен как седан Volkswagen Polo.
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