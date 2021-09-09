Skoda раскрыла цену самого роскошного Kodiaq (она впечатляет)
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Роскошная версия Laurin & Klement предлагает кожаный салон, трехзонный «климат», аудиосистему Canton и вентиляцию передних сидений, а также 19-дюймовые колеса и спойлер на крыше. Комплекс электронных ассистентов включает камеры кругового обзора и систему автопарковки. За такой автомобиль попросят не менее 3 867 000 рублей.
Топовые версии Kodiaq будут доступны только для полноприводных кроссоверов с 2,0-литровым бензиновым мотором (180 л.с.) и 7-ступенчатой роботизированной коробкой.
- 1 480 000 РSkoda Kodiaq 2018 в Москве
- 2 320 000 РSkoda Kodiaq 2018 в Москве
- 2 350 000 РSkoda Kodiaq 2018 в Москве
- 2 750 000 РSkoda Kodiaq 2020 в Москве
- 2 690 000 РSkoda Kodiaq 2020 в Москве
- 2 650 000 РSkoda Kodiaq 2019 в Москве
- 2 730 000 РSkoda Kodiaq 2019 в Москве
- 1 219 600 РSkoda Kodiaq 2021 в Москве
- 1 720 000 РSkoda Kodiaq 2018 в Москве
- 1 937 000 РSkoda Kodiaq 2019 в Москве
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