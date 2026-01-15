Флагман Skoda удивит размером и амбициями – что скрывает Peaq?

Skoda раскрыла название нового семиместного электрокроссовера для Европы

Skoda готовит к выходу крупный электрокроссовер. Название модели держали в секрете до последнего. Ожидается премьера уже этим летом. Подробности о технических характеристиках пока не раскрыты. Интрига вокруг новинки только нарастает.

Чешский автопроизводитель Skoda официально представил имя своего будущего флагмана – семиместного электрического кроссовера, который станет самой крупной легковой моделью марки. Новинка получила название Peaq и уже вызвала немалый интерес среди поклонников бренда и экспертов отрасли.

Ожидания вокруг этой модели подогреваются тем, что Peaq станет серийным воплощением концепта Vision 7S, впервые показанного публике еще в 2022 году. Тогда прототип удивил не только размерами, но и смелыми дизайнерскими решениями, а также акцентом на семейный комфорт и экологичность. Теперь же Skoda делает ставку на электромобили, и Peaq должен стать символом нового этапа развития марки.

Фото: Skoda

По информации Skoda, длина будущего кроссовера приблизится к пяти метрам, что автоматически выводит его в разряд самых крупных представителей сегмента. Три ряда сидений позволят разместить до семи человек, а просторный салон обещает стать одним из главных преимуществ модели. Впрочем, на этом подробности заканчиваются: технические характеристики, запас хода и особенности силовой установки пока остаются за кадром.

Премьера Peaq запланирована на лето 2026 года, а старт продаж в Европе ожидается до конца года. Skoda явно не спешит раскрывать все карты, подогревая интерес к новинке. Впрочем, уже сейчас понятно, что Peaq станет важной вехой для бренда, который стремится укрепить свои позиции на рынке электромобилей и предложить покупателям нечто действительно новое.

Судя по всему, Skoda решила не ограничиваться привычными решениями и готовит не просто очередной электрокроссовер, а модель, способную конкурировать с лидерами сегмента. Остается только ждать официальной премьеры и надеяться, что Peaq оправдает возложенные на него ожидания.