Механика для души, робот для Европы: какую трансмиссию Skoda считает идеальной?

Skoda раскрыла секреты выбора коробок передач для разных стран

Чешский бренд использует три типа коробок. Каждая имеет свое предназначение. Выбор зависит от климата и трафика. Не все трансмиссии одинаково надежны. Разбираемся в тонкостях выбора авто.

Чешская компания Skoda, входящая в концерн Volkswagen Group, применяет в своих автомобилях с двигателями внутреннего сгорания три различных типа трансмиссий. Выбор конкретного типа коробки передач - не случайность, а продуманная стратегия, учитывающая особенности рынков, предпочтения клиентов и даже климатические условия. Каждый из трех вариантов - классическая «механика», роботизированная коробка с двумя сцеплениями и традиционный «автомат» с гидротрансформатором - имеет свое место под солнцем и, по мнению инженеров, останется актуальным еще долгие годы.

Внутренняя классификация компании проста: механические коробки обозначаются как MQ, «роботы» с двумя сцеплениями - DQ, а гидротрансформаторные автоматы - AQ. Однако, как выяснил 110km.ru, далеко не все варианты доступны в каждой стране. Специалисты по разработке трансмиссий Skoda говорят, что создать универсальную коробку, которая одинаково хорошо работала бы в любой точке мира, практически невозможно. Именно поэтому компания делает ставку на несколько концепций.

Фото: Skoda

Механическая коробка передач - это нестареющая классика. Skoda накопила огромный опыт в их разработке и производстве, став одним из ключевых поставщиков для массовых брендов концерна. Главные козыри «механики» - это относительная простота конструкции и, как следствие, более низкая стоимость. Кроме того, она дарит водителю полное ощущение контроля над автомобилем, что особенно ценят энтузиасты спортивного стиля вождения. По сути, «мозгом» такой трансмиссии является сам человек за рулем.

Однако у МКПП есть и свои ограничения. В сложных условиях, например, при старте в крутую гору или буксировке тяжелого прицепа, неопытный водитель может легко повредить сцепление. Автоматические трансмиссии в таких ситуациях действуют более бережно и безопасно. К тому же, «механика» плохо сочетается с современными системами помощи водителю, которые требуют от коробки передач точного и своевременного переключения или размыкания сцепления. Потенциал для дальнейшего развития МКПП практически исчерпан, и улучшения в основном связаны с новыми материалами и смазками.

Фото: Skoda

Роботизированные коробки DQ с двумя сцеплениями сегодня являются самым популярным выбором в Европе. Их конструкция с двумя валами (для четных и нечетных передач) и двумя сцеплениями позволяет заранее «подготовить» следующую ступень, обеспечивая практически мгновенные и бесшовные переключения. Водитель ощущает смену передачи только по изменению оборотов двигателя, без рывков и провалов в тяге. Такие коробки сочетают в себе комфорт и эффективность, способствуя снижению расхода топлива. Их можно настроить как для очень плавной, так и для подчеркнуто спортивной езды. Основной их недостаток - уязвимость сцеплений в экстремальных условиях, например, в глухих пробках при высокой температуре воздуха.

Именно для таких суровых условий Skoda приберегла классические автоматы AQ с гидротрансформатором. Вместо традиционных дисков сцепления здесь работает гидравлическая система, передающая крутящий момент через масло. Эта конструкция идеально подходит для регионов с жарким и влажным климатом, а также для мегаполисов с многочасовыми пробками. По словам экспертов, то, что в Европе называют «пробкой», не идет ни в какое сравнение с заторами в некоторых частях Азии. В условиях, когда автомобиль часами ползет в потоке при температуре за 40 градусов, и «робот», и «механика» испытывали бы колоссальные нагрузки. Гидротрансформаторный автомат в такой ситуации гораздо надежнее. Расплатой за выносливость служат чуть более медленные переключения и повышенный расход топлива по сравнению с DQ. Однако по функциональности и совместимости с ассистентами водителя они ничем не уступают «роботам».