22 ноября 2021, 17:10
Skoda рассказала, какие новинки приготовила для России в 2022 году
Российский офис Skoda рассказал о планах на следующий год. В 2022-м чешская марка предложит отечественным клиентам две новинки. Старт полноценных продаж обеих моделей запланирован на первую половину года.
Дарья Климова Фото: Skoda
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Фото: Skoda
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Вторая новинка еще даже не представлена. Мировая премьера обновленного Skoda Karoq намечена на 30 ноября 2021 года. До России компактный кроссовер доберется во втором квартале 2022-го, хотя заказы дилеры начнут принимать чуть раньше. Ожидается, что автомобиль получит новую решётку радиатора, видоизменённые бамперы и доработанную оптику. Изменений в моторной гамме модели не предвидится. Дореформенный кроссовер стоит сейчас от 1 641 000 рублей.
Упомянутые модели: Skoda Karoq (от 1 419 000 Р)
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