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26 декабря 2019, 15:42

Skoda рассказала о скидках в январе

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Российский офис Skoda объявил выгодные условия на покупку автомобилей в январе 2020 года. Клиентам предлагают воспользоваться сниженной процентной ставкой по кредиту, поучаствовать в акции по КАСКО и получить скидку при сдаче в зачет подержанного автомобиля.
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На протяжении всего января 2020 года в дилерских центрах Skoda будут действовать интересные предложения на покупку автомобилей. Клиентам предложат выгодный процент по классическому кредиту (от 3%) и по кредиту Simply Clever (от 6,9%). При покупке Octavia и Kodiaq до конца января можно оформить полис страхования КАСКО с тарифом 3%.

Продлено действие программ «Утилизация» и «Трейд-ин». Если при покупке нового автомобиля 2019 года выпуска клиент решит сдать свою прежнюю машину в зачет, ему предложат дополнительную скидку в размере до 130 000 рублей. Размер итоговой скидки зависит от модели и возраста сдаваемого автомобиля.

С учетом всех скидок по акциям максимальная выгода в январе при покупке Skoda Rapid составит до 133 100 рублей, Skoda Octavia – до 192 400 рублей, Skoda Kodiaq – до 215 000 рублей, а Skoda Superb – до 235 800 рублей.


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Skoda рассказала о скидках в январе
{{material_128368}}На протяжении всего января 2020 года в дилерских центрах Skoda будут действовать интересные предложения на покупку автомобилей. Клиентам предложат выгодный процент по классическому кредиту (от 3%) и по кредиту Simply Clever (от 6,9%). При покупке Octavia и Kodiaq до конца января можно оформить полис страхования КАСКО с тарифом 3%.Продлено действие программ «Утилизация» и «Трейд-ин». Если при покупке нового автомобиля 2019 года выпуска клиент решит сдать свою прежнюю машину в зачет, ему предложат дополнительную скидку в размере до 130 000 рублей. Размер итоговой скидки зависит от модели и возраста сдаваемого автомобиля.С учетом всех скидок по акциям максимальная выгода в январе при покупке Skoda Rapid составит до 133 100 рублей, Skoda Octavia – до 192 400 рублей, Skoda Kodiaq – до 215 000 рублей, а Skoda Superb – до 235 800 рублей.
2019-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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