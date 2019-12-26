26 декабря 2019, 15:42
Skoda рассказала о скидках в январе
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Российский офис Skoda объявил выгодные условия на покупку автомобилей в январе 2020 года. Клиентам предлагают воспользоваться сниженной процентной ставкой по кредиту, поучаствовать в акции по КАСКО и получить скидку при сдаче в зачет подержанного автомобиля.
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Продлено действие программ «Утилизация» и «Трейд-ин». Если при покупке нового автомобиля 2019 года выпуска клиент решит сдать свою прежнюю машину в зачет, ему предложат дополнительную скидку в размере до 130 000 рублей. Размер итоговой скидки зависит от модели и возраста сдаваемого автомобиля.
С учетом всех скидок по акциям максимальная выгода в январе при покупке Skoda Rapid составит до 133 100 рублей, Skoda Octavia – до 192 400 рублей, Skoda Kodiaq – до 215 000 рублей, а Skoda Superb – до 235 800 рублей.
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