29 октября 2019, 16:57
Skoda рассказала подробнее о новой Octavia
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Фото: Skoda
До официальной премьеры Skoda Octavia четвертого поколения остается еще две недели. Чешская компания решила раскрыть некоторые технические подробности о новинке.
Фото: Skoda
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Со сменой поколения Octavia закономерно прибавит в размерах, причем габаритная длина универсала и лифтбека уравняется (4 689 мм). Ширина вырастет на 15 мм до 1 829 мм. Колесная база останется прежней – 2 686 мм, но увеличится багажник (плюс 10 или 30 литров в зависимости от типа кузова) и пространство в ногах пассажиров второго ряда. Коэффициент аэродинамического сопротивления лифтбека оптимизировали до 0.24 против 0.29 у автомобиля текущего поколения. Аэродинамика универсала улучшится с 0.31 до 0.26.
В салоне появится двухспицевый руль и новый электронный джойстик КПП. В список доступного оснащения войдет цифровая панель приборов и большой тачскрин медиасистемы, матричные фары с динамическими указателями поворота, проекционный экран, 3-зонный «климат», а передние сиденья обзаведутся функцией массажа и вентиляции. Кроме того, покупателям предложат Sleep Package, включающий одеяла и подголовники с дополнительной боковой поддержкой.
В европейскую моторную гамму войдут бензиновые турбомоторы объемом 1.0 (110 л.с.), 1.5 (150 л.с.) и 2.0 (190 л.с.) литра. Первые два агрегата сочетаются с 6-ступенчатой «механикой» или «роботом» DSG-7, третий – только с роботизированной коробкой. Дизельная линейка будет представлена 2,0-литровыми двигателями мощностью 115, 150 и 200 сил. Битопливная Octavia G-Tec получит 1,5-литровый TSI (130 л.с.), баллоны на 17,7 кг метана и компактный бак на 9 литров бензина. Также покупателям предложат различные гибридные модификации: как «мягкие» гибриды со стартер-генератором, так и полноценные плагин гибриды мощностью до 245 л.с.
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