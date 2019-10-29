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29 октября 2019, 16:57

Skoda рассказала подробнее о новой Octavia

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Фото: Skoda
До официальной премьеры Skoda Octavia четвертого поколения остается еще две недели. Чешская компания решила раскрыть некоторые технические подробности о новинке.
Skoda рассказала подробнее о новой Octavia

Фото: Skoda

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Первым публике представят автомобиль в кузове «универсал», а вскоре после него дебютирует и лифтбек. Дело в том, что в Европе две трети продаж Octavia приходится именно на универсалы. Более того, универсал Octavia – бестселлер своего сегмента. В России по традиции более востребованы лифтбеки. Переплачивать за «сарай» желающих немного.

Со сменой поколения Octavia закономерно прибавит в размерах, причем габаритная длина универсала и лифтбека уравняется (4 689 мм). Ширина вырастет на 15 мм до 1 829 мм. Колесная база останется прежней – 2 686 мм, но увеличится багажник (плюс 10 или 30 литров в зависимости от типа кузова) и пространство в ногах пассажиров второго ряда. Коэффициент аэродинамического сопротивления лифтбека оптимизировали до 0.24 против 0.29 у автомобиля текущего поколения. Аэродинамика универсала улучшится с 0.31 до 0.26.

В салоне появится двухспицевый руль и новый электронный джойстик КПП. В список доступного оснащения войдет цифровая панель приборов и большой тачскрин медиасистемы, матричные фары с динамическими указателями поворота, проекционный экран, 3-зонный «климат», а передние сиденья обзаведутся функцией массажа и вентиляции. Кроме того, покупателям предложат Sleep Package, включающий одеяла и подголовники с дополнительной боковой поддержкой. 

В европейскую моторную гамму войдут бензиновые турбомоторы объемом 1.0 (110 л.с.), 1.5 (150 л.с.) и 2.0 (190 л.с.) литра. Первые два агрегата сочетаются с 6-ступенчатой «механикой» или «роботом» DSG-7, третий – только с роботизированной коробкой. Дизельная линейка будет представлена 2,0-литровыми двигателями мощностью 115, 150 и 200 сил. Битопливная Octavia G-Tec получит 1,5-литровый TSI (130 л.с.), баллоны на 17,7 кг метана и компактный бак на 9 литров бензина. Также покупателям предложат различные гибридные модификации: как «мягкие» гибриды со стартер-генератором, так и полноценные плагин гибриды мощностью до 245 л.с.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
Валентин
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Михаил
Skoda: Московское досье
Не верьте, сервис, как кстати и автомобиль прекрасные! Был у них период такой - уволили добрую половину старых мастеров, а на их место набрали молодых. Вот тогда и случались косяки с ремонтом, но это было полтора года назад. А сейчас нет проблем - менял недавно передние рычаги в подвеске и рулевые наконечники ...
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Skoda рассказала подробнее о новой Octavia
{{material_127868}}Первым публике представят автомобиль в кузове «универсал», а вскоре после него дебютирует и лифтбек. Дело в том, что в Европе две трети продаж Octavia приходится именно на универсалы. Более того, универсал Octavia – бестселлер своего сегмента. В России по традиции более востребованы лифтбеки. Переплачивать за «сарай» желающих немного.Со сменой поколения Octavia закономерно прибавит в размерах, причем габаритная длина универсала и лифтбека уравняется (4 689 мм). Ширина вырастет на 15 мм до 1 829 мм. Колесная база останется прежней – 2 686 мм, но увеличится багажник (плюс 10 или 30 литров в зависимости от типа кузова) и пространство в ногах пассажиров второго ряда. Коэффициент аэродинамического сопротивления лифтбека оптимизировали до 0.24 против 0.29 у автомобиля текущего поколения. Аэродинамика универсала улучшится с 0.31 до 0.26.В салоне появится двухспицевый руль и новый электронный джойстик КПП. В список доступного оснащения войдет цифровая панель приборов и большой тачскрин медиасистемы, матричные фары с динамическими указателями поворота, проекционный экран, 3-зонный «климат», а передние сиденья обзаведутся функцией массажа и вентиляции. Кроме того, покупателям предложат Sleep Package, включающий одеяла и подголовники с дополнительной боковой поддержкой. В европейскую моторную гамму войдут бензиновые турбомоторы объемом 1.0 (110 л.с.), 1.5 (150 л.с.) и 2.0 (190 л.с.) литра. Первые два агрегата сочетаются с 6-ступенчатой «механикой» или «роботом» DSG-7, третий – только с роботизированной коробкой. Дизельная линейка будет представлена 2,0-литровыми двигателями мощностью 115, 150 и 200 сил. Битопливная Octavia G-Tec получит 1,5-литровый TSI (130 л.с.), баллоны на 17,7 кг метана и компактный бак на 9 литров бензина. Также покупателям предложат различные гибридные модификации: как «мягкие» гибриды со стартер-генератором, так и полноценные плагин гибриды мощностью до 245 л.с.
2019-10-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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