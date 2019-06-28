28 июня 2019, 12:24

Skoda Scala стал битопливным

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Skoda представила битопливную модификацию своего нового хэтчбека Scala. Двигатель автомобиля может работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Версия под названием G-TEC приводится в движение трехцилиндровым литровым двигателем с отдачей 90 л. с. и 160 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатая механическая коробкой передач.

Природный газ заправляется в три соединенных между собой стальных топливных бака, установленных в днище задней части кузова машины. Емкости могут вместить 13,8 кг топлива. Такого запаса хватит хэтчбеку на 410 км. Дополнительный бензобак на 9 литров обеспечит дополнительные 220 км.

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Skoda Scala стал битопливным
Версия под названием G-TEC приводится в движение трехцилиндровым литровым двигателем с отдачей 90 л. с. и 160 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатая механическая коробкой передач.Природный газ заправляется в три соединенных между собой стальных топливных бака, установленных в днище задней части кузова машины. Емкости могут вместить 13,8 кг топлива. Такого запаса хватит хэтчбеку на 410 км. Дополнительный бензобак на 9 литров обеспечит дополнительные 220 км.
2019-06-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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